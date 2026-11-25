Very Mobile in occasione del Black Friday 2026 sta promuovendo tramite campagna pubblicitarie su Facebook e Instagram una nuova offerta chiamata Very 6,99 Unlimited Promo Meta (o Meta Plus) con inclusi Giga illimitati in 5G per navigare alla massima velocità al costo di 6,99 euro al mese. La stessa tariffa era stata proposta nei giorni scorsi tramite una campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti selezionati.

Very Mobile sulle stesse piattaforme social propone anche altre offerte chiamate Very 4,99 200 Giga Promo Meta (o Meta 3) con 200 GB in 5G Full Speed a 4,99 euro al mese e Very 5,99 300 Giga Promo Meta (o Meta 1) con 300 GB in 5G Full Speed a 5,99 euro al mese.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le offerte di telefonia mobile più convenienti. Cliccando sul tasto di seguito avrete in pochi secondi le informazioni che vi servono per trovare la promozione perfetta in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Very Mobile, Giga illimitati in 5G a 6,99 euro al mese: come attivare l’offerta per il Black Friday a novembre 2026

Very 6,99 Unlimited Promo Meta I dettagli Costi 6,99 €/mese per sempre

Attivazione, SIM/eSIM e spedizione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G Full Speed fino a 2 Gbps Come attivarla disponibile solo tramite post sui social con MNP da Iliad o alcuni MVNO selezionati

Very 6,99 Unlimited Promo Meta include minuti illimitati e 200 SMS insieme a Giga illimitati in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di WINDTRE e 10,5 GB per navigare in roaming in UE a 6,99 euro al mese “per sempre”. Per attivarla serve riscattare il codice coupon che si ottiene cliccando nel post pubblicato sui social, inserendo poi un indirizzo email e selezionando il proprio operatore telefonico di provenienza.

Il contributo per l’attivazione, SIM/eSIM e spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

L’offerta, che sembrerebbe non prevedere una scadenza, è disponibile solo con portabilità del numero da:

1Mobile, Afinna One, CMLink, Conexo Technologies, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI, Dimensione, Enegan, Enel Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, iliad, Intermatica, Italia Power, Lycamobile, Massima Energia, MyZeus, Noitel, NT Mobile, NVmobile, Optima Italia, Ovunque, PLINK Mobile, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova, Wings Mobile, WithU e Yukom.

Vi ricordiamo che la MNP (Mobile Number Portability) è sempre gratuita e verrà eseguita entro un massimo di 3 giorni da parte di Very Mobile.

Very Mobile nell’articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto afferma che per le offerte con Giga illimitati “si presume personale l’utilizzo del servizio che rispetti alcuni parametri“. I parametri da non superare sono: traffico dati mensile non superiore a 5 volte alla media di consumo dei clienti con offerte omogenee o analoghe e traffico dati superiore pari al doppio del traffico medio per 3 mesi consecutivi.

In assenza di adeguata copertura (pari al 97% della popolazione secondo quanto dichiarato da WINDTRE), con le offerte 5G di Very Mobile è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download.

Very Mobile, sempre sui social, a chi arriva a Vodafone, Fastweb, Sky Mobile, ho. Mobile e Spusu propone le sue offerte standard. I clienti di WINTRE possono invece attivare solo online l’offerta chiamata Very Social con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 350 GB in 5G Full Speed a 8,99 euro al mese. Infine, chi arriva da TIM o Kena Mobile può attivare Very Social 2 con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 200 GB in 5G Full Speed a 7,99 euro al mese.

I servizi aggiuntivi di Very Mobile

In ututte le offerte di Very Mobile sono inclusi servizi di base come Ti ho Cercato, Ringme, hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi, VoLTE per chiamate di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga in contemporanea, e Wi-Fi Calling per effettuare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Se avete consumato tutti i Giga inclusi, la navigazione Internet viene bloccata in automatico dall’operatore low cost. Potete però aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo in qualsiasi momento. Se avete utilizzato tutti i Giga disponibili in roaming, potete continuare a navigare in UE, Moldavia e Ucraina al costo di 0,1342 centesimi di euro per ogni MB (IVA inclusa).

Very Protetti costa 0,99 euro al mese, con il primo mese gratuito. Per il servizio, che offre maggiore sicurezza contro le principali minacce online, è previsto il rinnovo automatico.

Con “Porta un amico in Very”, entro il 3/12/26 (salvo proroghe), si possono ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio invitando amici e conoscenti a passare all’operatore low cost.

Altre offerte 5G a meno di 7 euro al mese a novembre 2026

Offerte 5G convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps ho. 5,95 di ho. Mobile

5,95 €/mese

un mese in omaggio

Attivazione a partire da 2,99 €

eSIM a 0,05 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Segno Go di SegnoVerde 6,99 €/mese per i nuovi clienti

per i nuovi clienti a partire da 4,99 €/mese per clienti Luce e/o Gas

per clienti Luce e/o Gas Attivazione a 4,99 € minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G fino a 2 Gbps

Con meno di 7 euro al mese si possono trovare diverse altre offerte 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB per navigare anche alla massima velocità. Tra le più convenienti oggi disponibili potete scegliere tra:

Kena 4,99 150 GB TOP 5G

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 19/11/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri.

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

Segno Go di Segnoverde

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WINDTRE

L’offerta di SegnoVerde costa 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro, mentre la SIM e spedizione sono gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE.

Il prezzo scende a partire 4,99 euro al mese per chi è cliente di SegnoVerde anche per Luce e/o Gas.

Attiva SegnoVerde Go »

ho. 5,95 di ho. Mobile

include minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 30 Mbps sulla rete di Vodafone un mese in omaggio

ho. Il Turbo con 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

con a 9,8 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 4/12/26.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro una tantum con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Altrimenti il costo è di 29,90 euro.

Attiva ho. 5,95 »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, si viene re-indirizzati sulla rete 4G/4G+ ma con velocità fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente Carta Oro American Express, nuova promozione da 60 euro: chi può ottenere lo sconto notizia successiva »