- Minuti e Giga illimitati in 5G Full Speed a 6,99 €/mese per sempre
- Disponibile solo tramite post social per i clienti di alcuni operatori selezionati
Very Mobile per il Black Friday propone tramite apposite campagne social un'offerta con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 6,99 euro al mese. Scopri come attivare la promozione
Very Mobile in occasione del Black Friday 2026 sta promuovendo tramite campagna pubblicitarie su Facebook e Instagram una nuova offerta chiamata Very 6,99 Unlimited Promo Meta (o Meta Plus) con inclusi Giga illimitati in 5G per navigare alla massima velocità al costo di 6,99 euro al mese. La stessa tariffa era stata proposta nei giorni scorsi tramite una campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti selezionati.
Very Mobile sulle stesse piattaforme social propone anche altre offerte chiamate Very 4,99 200 Giga Promo Meta (o Meta 3) con 200 GB in 5G Full Speed a 4,99 euro al mese e Very 5,99 300 Giga Promo Meta (o Meta 1) con 300 GB in 5G Full Speed a 5,99 euro al mese.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le offerte di telefonia mobile più convenienti. Cliccando sul tasto di seguito avrete in pochi secondi le informazioni che vi servono per trovare la promozione perfetta in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.
|Very 6,99 Unlimited Promo Meta
|I dettagli
|Costi
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|Minuti, SMS e Gigabyte
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|Come attivarla
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Very 6,99 Unlimited Promo Meta include minuti illimitati e 200 SMS insieme a Giga illimitati in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di WINDTRE e 10,5 GB per navigare in roaming in UE a 6,99 euro al mese “per sempre”. Per attivarla serve riscattare il codice coupon che si ottiene cliccando nel post pubblicato sui social, inserendo poi un indirizzo email e selezionando il proprio operatore telefonico di provenienza.
Il contributo per l’attivazione, SIM/eSIM e spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
L’offerta, che sembrerebbe non prevedere una scadenza, è disponibile solo con portabilità del numero da:
Vi ricordiamo che la MNP (Mobile Number Portability) è sempre gratuita e verrà eseguita entro un massimo di 3 giorni da parte di Very Mobile.
Very Mobile nell’articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto afferma che per le offerte con Giga illimitati “si presume personale l’utilizzo del servizio che rispetti alcuni parametri“. I parametri da non superare sono: traffico dati mensile non superiore a 5 volte alla media di consumo dei clienti con offerte omogenee o analoghe e traffico dati superiore pari al doppio del traffico medio per 3 mesi consecutivi.
In assenza di adeguata copertura (pari al 97% della popolazione secondo quanto dichiarato da WINDTRE), con le offerte 5G di Very Mobile è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download.
Very Mobile, sempre sui social, a chi arriva a Vodafone, Fastweb, Sky Mobile, ho. Mobile e Spusu propone le sue offerte standard. I clienti di WINTRE possono invece attivare solo online l’offerta chiamata Very Social con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 350 GB in 5G Full Speed a 8,99 euro al mese. Infine, chi arriva da TIM o Kena Mobile può attivare Very Social 2 con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 200 GB in 5G Full Speed a 7,99 euro al mese.
In ututte le offerte di Very Mobile sono inclusi servizi di base come Ti ho Cercato, Ringme, hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi, VoLTE per chiamate di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga in contemporanea, e Wi-Fi Calling per effettuare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.
Se avete consumato tutti i Giga inclusi, la navigazione Internet viene bloccata in automatico dall’operatore low cost. Potete però aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo in qualsiasi momento. Se avete utilizzato tutti i Giga disponibili in roaming, potete continuare a navigare in UE, Moldavia e Ucraina al costo di 0,1342 centesimi di euro per ogni MB (IVA inclusa).
Very Protetti costa 0,99 euro al mese, con il primo mese gratuito. Per il servizio, che offre maggiore sicurezza contro le principali minacce online, è previsto il rinnovo automatico.
Con “Porta un amico in Very”, entro il 3/12/26 (salvo proroghe), si possono ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio invitando amici e conoscenti a passare all’operatore low cost.
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Offerte 5G convenienti
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Costi
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Minuti, SMS e Gigabyte
|Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile
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ho. 5,95 di ho. Mobile
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|Segno Go di SegnoVerde
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Con meno di 7 euro al mese si possono trovare diverse altre offerte 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB per navigare anche alla massima velocità. Tra le più convenienti oggi disponibili potete scegliere tra:
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 19/11/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri.
Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »
L’offerta di SegnoVerde costa 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro, mentre la SIM e spedizione sono gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE.
Il prezzo scende a partire 4,99 euro al mese per chi è cliente di SegnoVerde anche per Luce e/o Gas.
L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 4/12/26.
Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro una tantum con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Altrimenti il costo è di 29,90 euro.
Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, si viene re-indirizzati sulla rete 4G/4G+ ma con velocità fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese.