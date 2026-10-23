- La più economica include 100 GB in 5G a 5,95 €/mese, ma con un mese in omaggio
- Quella con più giga include 400 GB in 5G a 9,90 €/mese per sempre
Con meno di 10 euro al mese puoi avere inclusi minuti illimitati e fino a 400 GB per navigare in 5G alla massima velocità, anche con attivazione gratis. Scopri le migliori offerte 5G con tanti Giga a basso prezzo
Il mercato della telefonia mobile è diventato rapidamente molto più ricco e variegato, anche grazie all’ingresso di nuovi operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) con le loro offerte 5G a basso prezzo. Oggi bastano anche molto meno di 10 euro al mese per avere un piano mobile con inclusi tanti Giga per navigare in 5G alla massima velocità.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che servono per trovare la promozione più conveniente per le vostre esigenze e abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.
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Offerte 5G
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Costi
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Minuti, SMS e Gigabyte
|ho. 5,95 di ho. Mobile
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|5,99 200Giga Limited Edition 5G di Kena Mobile
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|TIM Supreme GPRO
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|Spusu 200 XL 5G
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|SegnoVerde Plus
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|CoopVoce Turbo 400
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Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte 5G con il miglior rapporto tra Giga inclusi e prezzo:
L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 26/10/29.
Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro una tantum con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Altrimenti il costo è di 29,90 euro.
Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, si viene re-indirizzati sulla rete 4G/4G+ ma con velocità fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese.
L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 29/10/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri.
Attiva 5,99 200Giga Limited Edition 5G»
L’offerta di TIM costa 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM/eSIM (che potete richiedere anche online) costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.
La tariffa è disponibile con portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.
Confronta le offerte TIM mobile »
I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. Si può scegliere poi un servizio digitale tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche altri vantaggi come:
TIM Unica Power è gratis per 12 mesi acquistando l’opzione entro il 24/10/26, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.
Con il nuovo servizio TIM 5G Priority potete invece avere velocità in 5G Ultra fino a 2 Gbps e accesso prioritario alla rete in caso di congestione o rallentamenti a partire da 99 cent al mese.
L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.
I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.
L’offerta di SegnoVerde costa 7,99 euro al mese. Il prezzo, però, è scontato a 5,99 euro al mese abbinando un’offerta Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE.
L’offerta di CoopVoce costa 9,90 euro al mese con prezzo per sempre. L‘attivazione è gratis, così come SIM e spedizione, con portabilità entro il 28/10/26.
Attiva Turbo 200 di CoopVoce »
I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in UE e UK. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.