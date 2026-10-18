Bollette luce e gas, ARERA stringe sui cambi di prezzo: cosa deve controllare il cliente

Energia
di Davide Raia

Quando si parla di bollette luce e gas, un tema di grandissima attualità in questi mesi per via della crisi energetica, l'argomento dei cambi di prezzo è sempre molto importante. Ecco cosa ha stabilito ARERA in merito e quali sono i controlli che gli utenti devono effettuare per evitare brutte sorprese in bolletta.

In 30 secondi
  • Controlli ARERA: avviate verifiche sui fornitori per monitorare modifiche unilaterali e rinnovi dei contratti luce e gas;
  • Verifica bollette: in caso di rincari, i consumatori devono confrontare contratti, vecchie fatture e comunicazioni ricevute;
  • Obbligo di preavviso: i cambi di prezzo vanno comunicati con 3 mesi di anticipo e spetta al fornitore dimostrarne l'invio.
Bollette luce e gas, ARERA stringe sui cambi di prezzo: cosa deve controllare il cliente

Il cambio dei prezzi è uno dei temi più importanti per il settore delle bollette di luce e gas. Un consumatore che attiva una tariffa a prezzo fisso, infatti, dovrà fare i conti con nuove condizioni di fornitura una volta terminato il periodo promozionale. La normativa, inoltre, consente al fornitore la facoltà di applicare modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali.

Sul tema del cambio dei prezzi applicati al cliente è intervenuta ARERA che ha disposto una serie di verifiche ispettive per capire in che modo i fornitori cambiano le condizioni economiche dei contratti attivati dai loro clienti.

Ricordiamo, prima di entrare nei dettagli della questione, che per scegliere le offerte più vantaggiose è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile tramite il box qui di sotto. In alternativa, è sempre possibile richiedere una consulenza chiamando al numero 02 5005 111.

Scopri qui le offerte luce e gas »

I controlli di ARERA

Con la delibera 333/2026/E/com, ARERA si concentra sul cambiamento delle condizioni economiche applicate dai venditori di luce e gas a seguito di:

  • modifiche unilaterali
  • rinnovi delle offerte, dopo la scadenza di un periodo promozionale (ad esempio dopo il primo anno a prezzo fisso)

L’Autorità prevede un’attività di verifica del comportamento dei fornitori (non si tratta, quindi, di sanzioni) per capire se ci sono state violazioni delle normative vigenti sui cambi di prezzo.

Si tratta di un aspetto molto importante: le norme che regolano il mercato energetico ammettono la possibilità di modifica dei prezzi ma solo entro certi paletti ben precisi.

ARERA intende assicurarsi che le società impegnate sul mercato nel ruolo di venditori rispettino tali normative sotto tutti i punti di vista.

Cosa verificare per evitare sorprese

I consumatori hanno la possibilità di evitare brutte sorprese tenendo sotto controllo tutti gli aspetti amministrativi della fornitura.

Il venditore, infatti, è tenuto a inviare una comunicazione al proprio cliente in caso di modifica delle condizioni di fornitura. 

Tale comunicazione deve arrivare con almeno 3 mesi di anticipo (oppure 1 mese nel caso in cui la modifica comporti una diminuzione dei costi).

Per questo motivo, è importante consultare:

  • il contratto e le condizioni dell’offerta sottoscritta, verificando (se presente) la data di scadenza della promozione attivata
  • le comunicazioni di modifica o rinnovo e la data di ricezione; tali comunicazioni sono riportate in un’apposita sezione della bolletta
  • le condizioni di fornitura che vengono applicate a ogni bolletta; con il nuovo formato standardizzato, le bollette hanno un box offerta in cui è possibile riepilogare i dati

In caso di controversie, inoltre, è importante ricordare che è il venditore a dover dimostrare di aver rispettato le norme e, quindi, di aver inviato una comunicazione corretta al suo cliente.

Ricordiamo, inoltre, che i consumatori hanno la possibilità di inoltrare un reclamo al fornitore in caso di errori in bolletta e possibili incongruenze (come una modifica dei prezzi non comunicata).

Nel caso in cui il fornitore non dovesse rispondere in modo positivo, sarà possibile rivolgersi al Servizio Conciliazione di ARERA. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito ufficiale dello Sportello per il consumatore.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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