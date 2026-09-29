TIM 5G Priority è il nuovo servizio per i clienti mobile che offre priorità di accesso in caso di congestione della rete e una velocità di navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download. Scopri come attivarlo e quanto costa

Ieri, 28 settembre 2026, TIM ha lanciato per i suoi clienti di telefonia mobile il nuovo servizio TIM 5G Priority, che permette di ottenere la priorità di accesso alla rete dell’operatore in luoghi affollati come stadi, concerti e altri grandi eventi insieme a navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. Le stesse funzioni fino a qualche giorno fa era inclusa gratuitamente nel profilo 5G Ultra, che ora prevede solo la connettività alla massima velocità. Il profilo 5G “di base”, invece, consente di navigare fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Nei giorni scorsi era già stato reso disponibile il servizio TIM WiFi Priority per i clienti di rete fissa, che include priorità di traffico in download per la propria offerta FTTC o fibra FTTH (Fiber to the Home) su infrastruttura di FiberCop al costo di 5 euro al mese più 10 euro una tantum per l’attivazione.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni necessarie per selezionare la soluzione più conveniente in base alle vostre particolari esigenze e abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIM 5G Priority, come funziona e quanto costa

TIM 5G Priority Dettagli Servizi inclusi priorità di accesso alla rete in 4G/5G nei luoghi affollati o in caso di rete congestionata

nei luoghi affollati o in caso di rete congestionata velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload Costi 2 giorni di utilizzo con disattivazione automatica alla scadenza e 99 cent per l’attivazione

con disattivazione automatica alla scadenza e per l’attivazione 4,99 €/mese con rinnovo automatico. Non c’è costo di attivazione

In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, tutti i clienti mobile TIM che si trovavano presso lo stadio di San Siro avevano già avuto occasione di provare gratuitamente il 5G Priority.

La priorità di navigazione e di accesso alla rete è prevista non solo in 5G, ma anche in caso di copertura 4G, in particolare nei momenti di maggiore congestione e con la presenza di un numero elevato di persone nello stesso luogo. In termini di velocità, con TIM 5G Priority permette poi di navigare fino a 2 Gbps in download, ovvero le stesse prestazioni previste dal profilo 5G Ultra.

Potete scegliere tra:

TIM 5G Priority per 2 giorni : costo di attivazione di 0,99 euro una tantum e disattivazione automatica il secondo giorno successivo all’acquisto (alle ore 23:59). Potete poi riattivare l’opzione dopo la scadenza

: costo di attivazione di una tantum e disattivazione automatica il secondo giorno successivo all’acquisto (alle ore 23:59). Potete poi riattivare l’opzione dopo la scadenza TIM 5G Priority a 4,99 euro al mese con rinnovo automatico e addebito su credito residuo o automatico su conto corrente o carta di pagamento con TIM Ricarica Automatica. In questo caso non è previsto un contributo per l’attivazione.

Potete attivare TIM 5G Priority direttamente online dall’app MyTIM, nei negozi TIM o chiamando il Servizio Clienti 119.

Non si esclude poi che l’operatore, come è avvenuto in occasione della sperimentazione a San Siro, possa inviare un SMS e/o una notifica sull’app MyTIM per l’attivazione del servizio anche a coloro che si trovano al Circo Massimo di Roma, negli autodromi di Imola e Monza e al Palazzo dello Sport di Firenze.

Nei giorni scorsi TIM ha specificato che la priorità di accesso alla rete permette di avere prestazioni più stabili quando la rete è congestionata, ma non penalizza chi ha offerte con priorità standard. La velocità viene invece ripartita proporzionalmente alle prestazioni massime previste dal proprio piano mobile.

Le migliori offerte mobile di TIM di settembre 2026

Offerte TIM mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte TIM Supreme GPRO primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 5,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM Power Special VPro 5G primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G Ultra fino a 2 Gbps TIM Titanium Orange primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 10,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G Ultra fino a 2 Gbps

TIM 5G Priority si può quindi abbinare a una delle tante offerte 5G di TIM, anche se con già incluso il profilo 5G Ultra. L’operatore vi consente di acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro e di effettuare la verifica dell’identità più comodamente tramite SPID.

Chi passa a TIM da un altro operatore e non vuole perdere il numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Confronta le offerte TIM mobile »

Tra le migliori offerte di TIM oggi disponibili potete scegliere tra:

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.

TIM Power Special VPro 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download

in download 15 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile.

TIM Titanium Orange

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download

in download 17 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 10,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da WINDTRE e Very Mobile.

I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi attivandolo entro il 24/10/26, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Sconto sulla fibra per i clienti mobile

Se invece non avete la rete fissa con TIM, potete attivare la sua offerta fibra ottica chiamata TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese, abbinando alla linea fissa un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente fisso più mobile quindi a partire da 34,89 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della fibra è di 39,90 euro.

Al costo di 5 euro al mese entro il 24/10/26 potete anche aggiungere Wi-Fi Priority per una connessione Internet a prova di steaming, gaming e intelligenza artificiale. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.

Al prezzo di 31,90 euro al mese, invece di 46,89 euro al mese, i clienti convergenti di TIM possono aggiungere un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport su TIMVISION Play. Avete inclusi anche Infinity+, Netflix Standard con pubblicità e HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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