TIM ha annunciato una nuova rimodulazione per alcune offerte di rete fissa che prevede un aumento del canone mensile a partire dal primo novembre 2026. L’operatore afferma che i rincari sono dovuti a “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti connessi all’incremento del traffico dati“.

I clienti sottoposti alla rimodulazione sono già stati informati della modifica unilaterale del contratto con un messaggio dedicato nelle bolletta fisso recapitata a settembre. Ulteriori informazioni sono poi contenute nel documento “Variazione delle condizioni economiche per alcune offerte di linea fissa

dal 1° novembre 2026” disponibile nella sezione “News e modifiche contrattuali” sul sito di TIM. L’operatore comunque ricorda che quando vogliono i clienti fisso possono verificare le condizioni economiche della propria offerta nella sezione “Dettaglio dei Costi” in fattura, accedendo all’area riservata MyTIM su sito e app, o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti al 187.

I clienti di TIM, poi, ai sensi dell’art.98-septies decies, comma 5 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, possono esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.

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Rimodulazione TIM per la rete fissa: quanto aumenta la bolletta e cosa fare

Rimodulazione TIM I dettagli Cosa cambia da novembre? dall’1/11/26 il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2,99 €/mese Come recedere fino al 30/11/26 è possibile recedere senza penali o costi aggiuntivi nelle seguenti modalità: Servizio Clienti 187

Area Clienti MyTIM

raccomandata A/R a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

negozi TIM

Dal primo novembre il prezzo di alcune offerte fisso di TIM aumenterà di di 2,99 euro al mese (IVA al 22% inclusa). Se non intendete accettare la rimodulazione, entro il 30 novembre 2026 si ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

Chiamando il Servizio Clienti 187

dall’ Area Clienti MyTIM su sito e app

su sito e app scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) e allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

e allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

a allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” Nei negozi TIM

Eventuali promozioni ancora attive non subiranno alcuna variazione. Se abbinata alla linea sono in corso pagamenti rateali per l’acquisto di apparati o servizi (telefoni, modem, TV, contributo per l’attivazione, etc.) è possibile pagare le rate residue fino alla scadenza prevista dal contratto o effettuando il saldo in un’unica soluzione, specificando però questa volontà nella comunicazione di recesso o anche in un momento successivo contattando il Servizio Clienti 187.

Se il dispositivo rateizzato è un modem, è possibile restituirlo a proprio spese a TIM senza il pagamento delle rate residue entro 30 giorni dall’esercizio del diritto di recesso. Anche gli apparati in noleggio o in comodato d’uso andranno restituiti.

Inoltre, se l’offerta prevede un vincolo temporale di permanenza, ad esempio perché in promozione, non verranno addebitati gli importi contrattualmente previsti in caso di cesssazione anticipata.

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Offerte fisso alternative al giusto prezzo di settembre 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di 3 €/mese per la bolletta Luce

sconto pari al costo mensile del mobile da regalare Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese

a partire da 7 €/mese buono Amazon da 100 € per i già clienti Sky TV entro il 27/9/26 Plenitude fibra 25,90 €/mese

19,90 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

tablet Samsung Galaxy Tab A11 in omaggio entro l’1/10/26

Con meno di 20 euro al mese potete facilmente attivare un’offerta fibra con inclusa una connessione sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità per navigare su tutti i dispositivi di casa senza problemi e con incluse anche le chiamate illimitate da fisso. In alcuni casi sono poi previsti sconti in abbinamento a servizi come energia e TV. Tra le migliori offerte attualmente disponibili abbiamo:

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 3 euro al mese in bolletta Luce

sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 4/10/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro entro il 27/9/26.

Attiva Sky Wi-Fi »

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Il prezzo per la fibra è di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883 (9 ottobre).

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

tablet Samsung Galaxy Tab A11 in omaggio entro l’1/10/26

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla linea fissa un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per connessione in fibra diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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