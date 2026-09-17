- Chi arriva da Lyca Mobile non può più attivare in negozio alcune offerte "operator attack" di TIM
- In alternativa viene proposta TIM Wonder con 100 GB in 5G a 9,99 €/mese
TIM ha eliminato Lyca Mobile dalla lista degli operatori da cui è possibile richiedere la portabilità per l'attivazione di alcune offerte "operator attack". Scopri le offerte non più disponibili e le alternative
TIM a partire da ieri 15 settembre 2026 ha deciso di non rendere più disponibili in negozio le offerte della categoria “operator attack” riservate a chi fa richiesta di portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali a chi arriva da Lyca Mobile. Vi ricordiamo che la MNP (Mobile Number Portability) è gratuita e viene completata da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.
In alternativa, l’operatore a chi arriva Lyca Mobile propone TIM Wonder a 9,99 euro al mese, attualmente attivabile con MPN da Tiscali e Noitel, e le offerte standard per tutti i nuovi clienti come quelle delle gamme TIM Mobile e TIM Young.
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Chi arriva da Lyca Mobile non può quindi attivare offerte “operator attack” di TIM come:
Queste offerte sono quindi disponibili per chi richiede la portabilità da:
Oltre a Lyca Mobile sono esclusi anche Kena Mobile, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali e Noitel.
|TIM Wonder
|Dettagli
|Costi
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|Minuti, SMS e Gigabyte
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|Chi puà attivarla
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Chi arriva da Lyca Mobile può invece attivare TIM Wonder (denominata anche TIM Special X Te) con inclusi:
Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione in negozio è di 6,99 euro. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.
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Potete poi attivare l’opzione 5G Ultra Summer Edition per passare al 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM al costo di 1,99 euro una tantum fino al 31/12/26, poi 1,99 euro al mese.
Gli Under 25 possono anche attivare l’opzione Young con 50 GB in 5G in più al mese senza costi aggiuntivi.
I clienti di TIM per mobile e rete fissa con TIM Unica Power hanno Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa). Sono inclusi anche un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile e altri vantaggi come:
TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.
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Offerte operator attack
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Costi
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Minuti, SMS e Gigabyte
|Kena 4,99 150 GB TOP5G di Kena Mobile
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|Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G di Kena Mobile
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|ho. 5,95 di ho. Mobile
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|Turbo 200 di CoopVoce
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Tra le migliori offerte “operator attack”, disponibili anche per chi arriva Lyca Mobile, potete scegliere tra:
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
L’offerta è disponibile solo entro il 22/9/26, salvo proroghe, per chi richiede la portabilità da:
Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »
In alternativa potete attivare Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G con inclusi:
Il prezzo è di 5,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis.
Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »
L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. L’offerta è disponibile fino al 24/9/26, salvo proroghe.
Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da:
Per chi arriva da TIM, WINDTRE, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile il costo è di 29,90 euro.
Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 7,94 euro al mese.
L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione, acquistandola online entro il 30/9/26. In alternativa si può richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.
Attiva Turbo 200 di CoopVoce »
Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.