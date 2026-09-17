TIM ha eliminato Lyca Mobile dalla lista degli operatori da cui è possibile richiedere la portabilità per l'attivazione di alcune offerte "operator attack" . Scopri le offerte non più disponibili e le alternative

TIM a partire da ieri 15 settembre 2026 ha deciso di non rendere più disponibili in negozio le offerte della categoria “operator attack” riservate a chi fa richiesta di portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali a chi arriva da Lyca Mobile. Vi ricordiamo che la MNP (Mobile Number Portability) è gratuita e viene completata da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

In alternativa, l’operatore a chi arriva Lyca Mobile propone TIM Wonder a 9,99 euro al mese, attualmente attivabile con MPN da Tiscali e Noitel, e le offerte standard per tutti i nuovi clienti come quelle delle gamme TIM Mobile e TIM Young.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito potete avviare la comparazione e trovare così la soluzione più conveniente per le vostre esigenze e abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte TIM non più disponibili con portabilità da Lyca Mobile a settembre 2026

Chi arriva da Lyca Mobile non può quindi attivare offerte “operator attack” di TIM come:

TIM Power Famiglia Iron da 4,99 euro al mese

da 4,99 euro al mese TIM Supreme GPRO a 5,99 euro al mese

a 5,99 euro al mese TIM Power Iron New a 6,99 euro al mese

a 6,99 euro al mese TIM Power Supreme New (o Supreme Easy New) a 7,99 euro al mese

(o Supreme Easy New) a 7,99 euro al mese TIM Power Special New (o Special Easy News) a 9,99 euro al mese

Queste offerte sono quindi disponibili per chi richiede la portabilità da:

Iliad, CoopVoce, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile o Welcome Full (Vianova), Dimensione, Massima Energia e Segnoverde

Oltre a Lyca Mobile sono esclusi anche Kena Mobile, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali e Noitel.

TIM Wonder con portabilità da Lyca Mobile: prezzo e caratteristiche a settembre 2026

TIM Wonder Dettagli Costi 9,99 €/mese

Attivazione a 6,99 € in negozio

in negozio SIM/eSIM a 10 € (5 € di credito residuo) Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps e accesso prioritario alla rete con TIM Unica Power Chi puà attivarla con portabilità da Lyca Mobile, Tiscali e Noitel

Chi arriva da Lyca Mobile può invece attivare TIM Wonder (denominata anche TIM Special X Te) con inclusi:

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione in negozio è di 6,99 euro. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Confronta le offerte TIM mobile »

Potete poi attivare l’opzione 5G Ultra Summer Edition per passare al 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM al costo di 1,99 euro una tantum fino al 31/12/26, poi 1,99 euro al mese.

Gli Under 25 possono anche attivare l’opzione Young con 50 GB in 5G in più al mese senza costi aggiuntivi.

I clienti di TIM per mobile e rete fissa con TIM Unica Power hanno Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa). Sono inclusi anche un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile e altri vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Altre offerte operator attack (e non) convenienti a settembre 2026

Offerte operator attack Costi Minuti, SMS e Gigabyte Kena 4,99 150 GB TOP5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G di Kena Mobile 5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica ho. 5,95 di ho. Mobile 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Turbo 200 di CoopVoce 7,90 €/mese per sempre

Attivazione gratis entro il 30/9/26 minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps

Tra le migliori offerte “operator attack”, disponibili anche per chi arriva Lyca Mobile, potete scegliere tra:

Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

L’offerta è disponibile solo entro il 22/9/26, salvo proroghe, per chi richiede la portabilità da:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

In alternativa potete attivare Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G con inclusi:

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download (+ 100 GB con autoricarica)

in download (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 5,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »

ho. 5,95 di ho. Mobile

include minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone ho. Il Turbo con 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

con a 9,8 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. L’offerta è disponibile fino al 24/9/26, salvo proroghe.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da:

Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies. 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile, MySim-MyZeus, OpNet, Retelit, Sky Italia S.r.l, Enel Mobile, Yukom

Per chi arriva da TIM, WINDTRE, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile il costo è di 29,90 euro.

Attiva ho. 5,95 »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 7,94 euro al mese.

Turbo 200 di CoopVoce

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in UE e UK

L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione, acquistandola online entro il 30/9/26. In alternativa si può richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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