- Optima nelle sue offerte prevede una connessione FTTH o FWA a 19,90 €/mese per un anno
- Con Sky WiFi potete avere una connessione FTTH a partire da 20,90 €/mese per 18 mesi
Scopri le migliori offerte Internet casa sotto i 25 euro al mese con inclusa una connessione in fibra FTTH o FWA in base alla copertura disponibile
Per avere una connessione Internet stabile e veloce per tutti i dispositivi della famiglia — utilissima per lavorare e studiare da remoto, guardare film e serie TV in streaming o giocare online — è sufficiente una spesa molto inferiore a quanto si pensi. Sul mercato si trovano infatti facilmente offerte Internet casa sotto i 25 euro al mese per navigare alla massima velocità e senza ritardi in ogni stanza.
Cliccando sul tasto sottostante potrete confrontare gratuitamente le migliori proposte dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e attivare comodamente online l’offerta più conveniente per le vostre esigenze di connettività.
Scopri le offerte Internet casa »
|Offerte fibra
|Costi
|Servizi inclusi
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Super Casa Smart di Optima
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|Plenitude fibra
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|Sky WiFi
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|IliadBox
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|Super Fibra Limited Edition di WindTre
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Chi cerca un’offerta fibra ottica con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) al prezzo più basso può scegliere tra:
Il prezzo per l’offerta di Optima è di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
Il prezzo per l’offerta di Plenitude è di 21,90 euro al mese per 36 mesi, poi 25,90 euro al mese, in abbinamento a una tariffa Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
Il prezzo per l’offerta di Sky WiFi è di 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.
Il prezzo della fibra diventa di 20,90 euro al mese per 12 mesi, sempre con attivazione gratis, per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Entro il 6/9/26 è incluso anche un buono Amazon da 100 euro.
Inoltre, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi aggiungendo un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri – 4 Hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e Atomic insieme a produzioni originali come Hanno ucciso l’Uomo Ragno.
Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, compreso Wimbledon 2026, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
Il prezzo per l’offerta di Iliad è di 22,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automaticosu conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.
Attiva IliadBox per clienti mobile »
Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.
Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.
Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.
Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese per 1 anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.
Per i già clienti mobile la fibra costa 24,99 euro al mese senza limiti di tempo.
Attiva Super Fibra di WindTre »
|Offerte FWA
|Costi
|Servizi inclusi
|Super Casa Smart FWA di Optima
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Super Internet Casa FWA 5G di WindTre
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La fibra misto radio è una delle migliori alternative per una connessione Internet stabile e veloce se non si è raggiunti dalla fibra ottica. Tra le offerte FWA sotto i 25 euro al mese più convenienti abbiamo:
Il prezzo per l’offerta di Optima è di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Anche in questo caso potete abbinare alla rete fissa un’offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB fino a 2 Gbps a 9,90 euro al mese, scontato interamente con richiesta di portabilità del numero.
Il prezzo per l’offerta di WindTre è di 19,99 euro al mese per 1 anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 rate.
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