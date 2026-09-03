Internet casa sotto i 25 euro: le offerte fibra e FWA di settembre 2026

Internet Casa
di Matteo Testa

Scopri le migliori offerte Internet casa sotto i 25 euro al mese con inclusa una connessione in fibra FTTH o FWA in base alla copertura disponibile

In 30 secondi
Le migliori offerte fibra/FWA a meno di 25 euro a settembre 2026
  1. Optima nelle sue offerte prevede una connessione FTTH o FWA a 19,90 €/mese per un anno
  2. Con Sky WiFi potete avere una connessione FTTH a partire da 20,90 €/mese per 18 mesi
Internet casa sotto i 25 euro: le offerte fibra e FWA di settembre 2026

Per avere una connessione Internet stabile e veloce per tutti i dispositivi della famiglia — utilissima per lavorare e studiare da remoto, guardare film e serie TV in streaming o giocare online — è sufficiente una spesa molto inferiore a quanto si pensi. Sul mercato si trovano infatti facilmente offerte Internet casa sotto i 25 euro al mese per navigare alla massima velocità e senza ritardi in ogni stanza.

Cliccando sul tasto sottostante potrete confrontare gratuitamente le migliori proposte dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e attivare comodamente online l’offerta più conveniente per le vostre esigenze di connettività.

Scopri le offerte Internet casa »

Internet casa sotto i 25 euro: le offerte fibra di settembre 2026

Offerte fibra Costi Servizi inclusi
Super Casa Smart di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
  • buono Amazon da 49,90 € (entro il 6/9/26)
Plenitude fibra
  • 21,90 €/mese per 36 mesi, poi 25,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 39
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • modem di ultima generazione
  • Samsung Galaxy Tab A11 in omaggio entro l’1/10/26
Sky WiFi
  • 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 per Sky Stream
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub
  • Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese
  • buono Amazon da 100 per i già clienti Sky entro il 6/9/26
IliadBox
  • 22,99 €/mese per sempre con offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 €/mese e pagamento automatico
  • Attivazione a 39,99
  • navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
Super Fibra Limited Edition di WindTre
  • 24,99 €/mese per 1 anno, poi 29,99 €/mese
  • 24,99 €/mese per i già clienti mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
  • Giga illimitati fino a 3 SIM
  • 12 mesi di Amazon Prime

Chi cerca un’offerta fibra ottica con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) al prezzo più basso può scegliere tra:

Super Casa Smart di Optima

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • buono Amazon da 49,90 euro (entro il 6/9/26)
  • sconto pari al costo mensile del mobile

Il prezzo per l’offerta di Optima è di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Plenitude Fibra

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
  • modem di ultima generazione
  • Samsung Galaxy Tab A11 in omaggio (entro l’1/10/26)

Il prezzo per l’offerta di Plenitude è di 21,90 euro al mese per 36 mesi, poi 25,90 euro al mese, in abbinamento a una tariffa Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

  • connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

Il prezzo per l’offerta di Sky WiFi è di 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

Il prezzo della fibra diventa di 20,90 euro al mese per 12 mesi, sempre con attivazione gratis, per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Entro il 6/9/26 è incluso anche un buono Amazon da 100 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Inoltre, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi aggiungendo un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

  • Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)
  • Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri – 4 Hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e Atomic insieme a produzioni originali come Hanno ucciso l’Uomo Ragno.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, compreso Wimbledon 2026, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

IliadBox

  • connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

Il prezzo per l’offerta di Iliad è di 22,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automaticosu conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Super Fibra Limited Edition di WindTre

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
  • Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese per 1 anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Per i già clienti mobile la fibra costa 24,99 euro al mese senza limiti di tempo.

Attiva Super Fibra di WindTre »

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Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Internet casa sotto i 25 euro: le offerte FWA di settembre 2026

Offerte FWA Costi Servizi inclusi
Super Casa Smart FWA di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
Super Internet Casa FWA 5G di WindTre
  • 19,99 €/mese per 1 anno, poi 24,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G
  • modem e installazione antenna
  • Giga illimitati fino a 3 SIM
  • 12 mesi di Amazon Prime

La fibra misto radio è una delle migliori alternative per una connessione Internet stabile e veloce se non si è raggiunti dalla fibra ottica. Tra le offerte FWA sotto i 25 euro al mese più convenienti abbiamo:

Super Casa Smart FWA di Optima

  • connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • buono Amazon da 49,90 euro (entro il 6/9/26)
  • sconto pari al costo mensile del mobile

Il prezzo per l’offerta di Optima è di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Anche in questo caso potete abbinare alla rete fissa un’offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB fino a 2 Gbps a 9,90 euro al mese, scontato interamente con richiesta di portabilità del numero.

Attiva Super Casa Smart FWA »

Super Internet Casa FWA 5G di WindTre

  • navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA
  • modem Wi-Fi 7 e antenna 5G (12,99 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime

Il prezzo per l’offerta di WindTre è di 19,99 euro al mese per 1 anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 rate.

Confronta le offerte WindTre fisso »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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