Con TIM Supreme GPRO potete avere inclusi minuti illimitati e 150 GB in 5G a meno di 6 euro al mese . Scopri costi, caratteristiche e come attivarla

TIM Supreme GPRO è tra le offerte di telefonia mobile più conveniente nel listino dell’operatore per l’eccellente rapporto tra prezzo e quantità di traffico dati incluso. La promozione di TIM, infatti, con meno di 6 euro al mese vi permette di avere minuti illimitati e ben 150 GB per navigare in 5G sulla rete numero uno in Italia per “qualità costante“, stando alle rilevazioni della società di analisi indipendente OpenSignal dall’1/09 al 29/11/2025.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare in pochi secondi la soluzione più economica in base alle vostre necessità e abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIM Supreme GPRO: prezzo e caratteristiche a settembre 2026

TIM Supreme GPRO Dettagli Costi primo mese gratis , poi 5 ,99 €/mese

, poi Attivazione gratis solo online Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

TIM Supreme GPRO è tra le offerte 5G al prezzo più basso dell’operatore. Al costo di 10 euro potete acquistare un’eSIM anche online. Per effettuare la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Per non perdere il vostro numero di telefono dovete richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

TIM Supreme GPRO include:

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.

Confronta le offerte TIM mobile »

Una volta consumati tutti i Giga disponibili per il roaming in UE, potete continuare a navigare al costo di 0,154 cent al MB (IVA inclusa).

Un’altra offerta interessante di TIM si chiama TIM Power Special VPro 5G. Al prezzo di 9,99 euro al mese avete inclusi:

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete

in download e 300 Mbps in upload con 15 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. Anche in questo caso la SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso.

Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power

I clienti che hanno attivato TIM Supreme GPRO e hanno la rete fissa con TIM possono aggiungere anche TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Come aggiungere uno smartphone a rate con TIM Supreme GPRO

Chi mantiene attiva una linea mobile per almeno 24 mesi con TIM può acquistare uno smartphone a rate senza anticipo con pagamento tramite finanziamento TIMFin a tasso zero, salvo approvazione. La spedizione è gratis, ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso uno dei 200 negozi.

Scegliendo TIM Next Evolution potete ottenere uno sconto sulle rate restituendo il telefono alla fine del finanziamento e con la Promo Super Valuta entro il 7/9/26 riceverete una valutazione extra dell’usato fino a 120 euro, permettendovi di risparmiare fino a 743 euro.

Ad esempio, potete avere Samsung Galaxy 26 Ultra a partire da 38 euro al mese per 30 rate. Effettuando l’acquisto entro il 10/9/26 avrete Samsung Galaxy Tab in omaggio. iPhone 17, invece, costa a partire da 17 euro al mese per 30 rate.

Sconto sulla rete fissa con TIMVISION incluso

I già clienti mobile di TIM possono poi attivare TIM WiFi Casa + TIMVISION M al costo di 27,90 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione della linea fissa è di 39,90 euro. Avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

TIMVISION M con TIMVISION Play, Infinity+, Netflix Standard con pubblicità, HBO Max con pubblicità e Disney+ Standard con pubblicità

Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico