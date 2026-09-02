- Sono inclusi minuti illimitati e 150 GB in 5G
- Il prezzo è di 5,99 €/mese
- Primo mese e attivazione gratis solo online
Con TIM Supreme GPRO potete avere inclusi minuti illimitati e 150 GB in 5G a meno di 6 euro al mese. Scopri costi, caratteristiche e come attivarla
TIM Supreme GPRO è tra le offerte di telefonia mobile più conveniente nel listino dell’operatore per l’eccellente rapporto tra prezzo e quantità di traffico dati incluso. La promozione di TIM, infatti, con meno di 6 euro al mese vi permette di avere minuti illimitati e ben 150 GB per navigare in 5G sulla rete numero uno in Italia per “qualità costante“, stando alle rilevazioni della società di analisi indipendente OpenSignal dall’1/09 al 29/11/2025.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare in pochi secondi la soluzione più economica in base alle vostre necessità e abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.
|TIM Supreme GPRO
|Dettagli
|Costi
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|Minuti, SMS e Gigabyte
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TIM Supreme GPRO è tra le offerte 5G al prezzo più basso dell’operatore. Al costo di 10 euro potete acquistare un’eSIM anche online. Per effettuare la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.
Per non perdere il vostro numero di telefono dovete richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.
TIM Supreme GPRO include:
Il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.
L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.
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Una volta consumati tutti i Giga disponibili per il roaming in UE, potete continuare a navigare al costo di 0,154 cent al MB (IVA inclusa).
Un’altra offerta interessante di TIM si chiama TIM Power Special VPro 5G. Al prezzo di 9,99 euro al mese avete inclusi:
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. Anche in questo caso la SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso.
I clienti che hanno attivato TIM Supreme GPRO e hanno la rete fissa con TIM possono aggiungere anche TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche vantaggi come:
TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.
Chi mantiene attiva una linea mobile per almeno 24 mesi con TIM può acquistare uno smartphone a rate senza anticipo con pagamento tramite finanziamento TIMFin a tasso zero, salvo approvazione. La spedizione è gratis, ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso uno dei 200 negozi.
Scegliendo TIM Next Evolution potete ottenere uno sconto sulle rate restituendo il telefono alla fine del finanziamento e con la Promo Super Valuta entro il 7/9/26 riceverete una valutazione extra dell’usato fino a 120 euro, permettendovi di risparmiare fino a 743 euro.
Ad esempio, potete avere Samsung Galaxy 26 Ultra a partire da 38 euro al mese per 30 rate. Effettuando l’acquisto entro il 10/9/26 avrete Samsung Galaxy Tab in omaggio. iPhone 17, invece, costa a partire da 17 euro al mese per 30 rate.
I già clienti mobile di TIM possono poi attivare TIM WiFi Casa + TIMVISION M al costo di 27,90 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione della linea fissa è di 39,90 euro. Avete inclusi:
Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.