Cambio fornitore prima dell'autunno: le offerte luce e gas più convenienti

Energia
di Davide Raia

Prima dell'arrivo dell'autunno, anche considerando la crisi energetica in corso, è necessario fare un check delle proprie bollette di luce e gas e valutare la possibilità di cambiare fornitore per scegliere un'offerta più conveniente e magari bloccare il prezzo per un lungo periodo. Ecco come trovare le offerte più vantaggiose.

In 30 secondi
Conviene cambiare fornitore oggi? 
  • Confronta e risparmia: Usa comparatori online o consulenze telefoniche per tagliare i costi prima dell'autunno.
  • Documenti necessari: Per cambiare fornitore bastano i dati dell'intestatario, i codici POD/PDR e l'IBAN.
  • Prezzo bloccato: Valuta offerte luce e gas che fissano il costo della materia prima per 12 o 24 mesi.
Cambio fornitore prima dell'autunno: le offerte luce e gas più convenienti

Scegliere una nuova offerta luce e gas è oggi più semplice e consente di proteggersi dai rincari e di tagliare subito la bolletta. In vista dell’autunno, infatti, il cambio fornitore può rappresentare la soluzione per ottenere bollette più leggere.

Per scegliere le offerte più vantaggiose è sufficiente consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, a cui è possibile accedere tramite il box qui di sotto. Basterà inserire una stima del proprio consumo annuo per avviare il confronto delle tariffe è trovare quella giusta.

In alternativa, è possibile chiamare al numero 02 5005 111 per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno. In questo modo, si potrà ottenere il supporto di un esperto che aiuterà l’utente a capire se la tariffa attiva è ancora conveniente oppure è meglio cambiare fornitore.

Scegli qui le nuove offerte luce e gas »

Quali sono le offerte luce e gas più convenienti da attivare prima dell’autunno?

Per scegliere l’offerta più conveniente e dare un taglio netto a luce e gas è necessario utilizzare il comparatore e valutare le opzioni più vantaggiose in base al proprio profilo di consumo.

Ricordiamo che per l’attivazione di una nuova tariffa luce o gas è sufficiente avere a disposizione:

  • i dati dell’intestatario
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
  • le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Per un cliente tipo (consumo annuo di 2.000 kWh per la luce e 1.000 Smc per il gas) abbiamo selezionato le seguenti promo da attivare:

Offerte luce

Tra le promo più interessanti troviamo Energia Senza Pensieri di Illumia che blocca il prezzo per 12 mesi. Per chi sceglie questa soluzione, il costo dell’energia è fissato a 0,119 €/kWh con una quota fissa di 12 euro al mese e uno sconto extra in bolletta di 80 euro che viene erogato ai clienti che mantengono la propria fornitura attiva per almeno 12 mesi. La promo è disponibile di seguito.

Attiva qui l’offerta di Illumia »

Da valutare anche Lene Leggera Luce 24. La promozione, proposta dal fornitore, parte del Gruppo Enel, prevede un prezzo della materia prima pari a 0,132 €/kWh e una quota fissa di 7 euro al mese. In questo caso, il prezzo dell’energia è fisso per 24 mesi. L’offerta può essere attivata tramite il box qui di sotto, seguendo una breve procedura online.

Attiva qui l’offerta di Lene »

Offerte gas

Per il gas naturale, invece, è possibile puntare su Fix Gas di Acea, offerta a prezzo fisso per 12 mesi che blocca il costo dell’energia fino a 0,45 €/Smc, con una quota fissa di 12 euro al mese. La promo è disponibile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Acea »

Un’altra promo da considerare è Ready 12 Gas di A2A. Questa promozione ha un costo della materia prima pari a 0,49 €/Smc oltre a una quota fissa di 9 euro al mese. Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi. L’offerta è attivabile direttamente online.

Attiva qui l’offerta di A2A »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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