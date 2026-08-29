- Potete scegliere tra pagamento mensile con vincolo di 12 mesi o in un'unica soluzione
- I prezzi vanno da 9,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o 99 €/anno
I piani annuali di DAZN partono da 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 99 euro in un'unica soluzione. Scopri tutte le offerte dell'app di streaming e i contenuti inclusi
DAZN prevede due tipologie di abbonamento annuale. Il primo permette di suddividere il costo del piano in 12 mensilità, risparmiando rispetto alla formula “mensile” ma con un vincolo di permanenza minima di 12 mesi. Con pagamento anticipato, invece, non ci si deve preoccupare del rinnovo mensile dell’abbonamento. In alternativa, potete comunque attivare un piano dell’app di streaming con addebito mensile senza vincoli.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per attivare comodamente online la soluzione perfetta per l’intrattenimento in base ai vostri gusti.
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Sport
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|DAZN Goal
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|Myclubpass
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|DAZN Full
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|DAZN Family
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Potete scegliere tra i seguenti piani di DAZN:
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese. Altrimenti potete pagare 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese. Altrimenti potete pagare 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 36,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese. Altrimenti potete pagare 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese. Altrimenti potete pagare 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
DAZN Full e DAZN Family includono:
Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.
Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full e DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
Attivando l’opzione Eurosport Extra i clienti DAZN Full e DAZN Sport possono aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.
Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
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TIMVISION con DAZN e Prime
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DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION, con il vantaggio di risparmiare fino al 65% per i primi 3 mesi rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti per lo streaming inclusi nell’abbonamento. Le offerte sono disponibili per i nuovi clienti entro il 9/9/26, salvo proroghe. Nel caso in cui abbiate già un profilo per una o più delle app incluse, potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.
TIMVISION con DAZN Full costa 19,99 euro al mese per 3 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 392,88 euro diviso in 12 rate, invece di 443,88 euro. Si risparmia il 65% per 3 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming. Altrimenti potete attivare il piano senza vincoli a 46,99 euro al mese.
TIMVISION con DAZN Myclubpass costa 14,99 euro al mese per 3 mesi, poi 29,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 314,88 euro diviso in 12 rate, invece di 359,88 euro.
TIMVISION con DAZN Myclubpass Mobile (solo da smartphone) costa 9,99 euro al mese.
Scopri le offerte di TIMVISION »
Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 9,99 euro o 19,99 euro in base al piano.
Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Emilia Perez e Dove osano le cicogne oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open, il Roland Garros, la stagione di ciclismo 2026 e Discovery+.
Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno dopo un periodo di prova gratuita di 30 giorni. Con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Last Sunrise – L’estate delle prime volte, Project Hail Mary e Reacher, oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League. Avete inclusi anche consegne illimitate in un giorno per oltre due milioni di prodotti e altri servizi come Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, etc.
Se non siete soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi: