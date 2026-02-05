DAZN Full Mobile: come accedere all’offerta riservata agli Under 35

DAZN
di Matteo Testa

DAZN Full Mobile è la nuova offerta riservata agli Under 35 con Carta Giovani Nazionale che permette di vedere tutta la Serie A e Serie B con meno di 20 euro al mese. Scopri come attivarla

In 30 sec.
DAZN Full Mobile: come attivarla a febbraio 2026
  1. Potete vedere tutta la Serie A e Serie BTK a 19,99 €/mese senza vincoli
  2. La promozione è disponibile per gli Under 35 tramite Carta Giovani Nazionale
DAZN Full Mobile: come accedere all’offerta riservata agli Under 35

DAZN ha lanciato una nuova promozione dedicata ai giovani che permette di accedere a tutti i contenuti dell’app di streaming, compresa tutta la Serie A, con meno di 20 euro al mese. L’offerta si chiama DAZN Full Mobile ed è riservata ai possessori della Carta Giovani Nazionale che hanno tra 18 e 35 anni. L’iniziativa sia aggiunge alle altre promozioni che il servizio di streaming propone periodicamente come sconti per i vecchi utenti o il Pass Giornata.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV e trovare poi la soluzione più adatta ai vostri gusti. Per avviare la comparazioni vi basta cliccare sul tasto di seguito.

Confronta le offerte TV »

DAZN Full Mobile: come attivare l’offerta a febbraio 2026

DAZN Full Mobile Dettagli
Costi
  • 19,99 €/mese, invece di 44,99 €/mese, con disdetta entro 30 giorni
Servizi inclusi
  • visione solo da smartphone
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport
Chi può attivarla
  • Under 35 ed con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO

DAZN Full Mobile al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli include tutti i contenuti disponibili attivando un abbonamento a DAZN Full, il cui prezzo di partenza è invece di 34,99 euro al mese. La differenza principale rispetto agli altri piani dell’app di streaming sta nel fatto che è possibile guardare lo sport “esclusivamente da smartphone“, come dichiarato dallo stesso CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi. Al momento non è comunque chiaro se tra i dispositivi compatibili siano compresi anche iPad o i tablet Android.

Per attivare DAZN Full Mobile si deve accedere all’app IO tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Digitale) e poi selezionare l’offerta tra i servizi inclusi nella Carta Giovani Nazionale. Come detto in precedenza, la promozione è disponibile solo per chi ha tra 18 e 35 anni di età.

Scegli il piano DAZN per te »

Con DAZN Full Mobile avete quindi inclusi:

  • tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)
  • tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout
  • Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali su Eurosport
  • La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League
  • FA CUP
  • FIFA+
  • calcio femminile
  • una selezione di partite di NFL
  • volley, golf e ciclismo
  • boxe, UFC e altri sport di combattimento
  • Paddy Power World Darts Championship 2025
  • Eurosport 1 e 2

Le offerte di DAZN per i nuovi clienti a febbraio 2026

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi
DAZN Sport
  • 11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 14,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 99 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutti i contenuti dell’app ad eccezione del calcio
DAZN Goal
  • 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 129 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • 3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri, tutta la Serie BTK, calcio femminile
DAZN MyClubPass
  • 29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 329 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, gli highlights di tutte le partite di Serie A e gli approfondimenti
DAZN Full
  • 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 44,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 359 €/anno
 
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su Eurosport e tante altre discipline
DAZN Family
  • 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 69,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 599 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su Eurosport e tante altre discipline

Per chi non può accedere alla Carta Giovani Nazionale per una questione d’età sono invece disponibili le seguenti offerte di DAZN:

DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (38 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).

DAZN Full costa 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.

Scegli il piano DAZN per te »

Se avete attivato un piano che non include la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti Internet differenti, potete aggiungere questa funzione acquistando un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.

DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.

DAZN Goal include:

  • 3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione
  • tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout
  • tutti gli Highlights di Serie A
  • La Liga
  • FA Cup
  • il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League
  • una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League
  • FIFA+

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Chi ha attivo un piano DAZN Goal o MyClubPass può invece attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di Serie A di una singola giornata al costo di 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Potete attivare il piano dall’apposito pop-up o accedendo a Il mio account > Servizi aggiuntivi > Pay per view.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso a febbraio 2026

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi
TIMVISION con DAZN
  • 29,99 €/mese per 6 mesi, poi 34,99 €/mese con DAZN Full
  • 49,99 €/mese per 6 mesi, poi 59,99 €/mese con DAZN Family
  • 29,99 €/mese con DAZN MyClubPass
  • fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi
  • TIMVISION Play
  • DAZN Full/Family/MyClubPass
  • Infinity+
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION L
  • a partire da 42,99 €/mese per 6 mesi, poi 49,99 €/mese con DAZN Full
  • a partire da 67,99 €/mese per 6 mesi, poi 74,99 €/mese con DAZN Family
  • fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi
  • TIMVISION Play
  • DAZN Full/Family
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max Base
  • Amazon Prime con pubblicità

DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION insieme ad altre app di streaming molto popolari come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e il più recente HBO Max. Attivando un abbonamento alla piattaforma di TIM potrete però risparmiare anche oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Nel caso in cui abbiate già attivo un piano per uno o più dei servizi inclusi nell’abbonamento a TIMVISION, potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso sono disponibili per i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti potete utilizzare una carta di credito. Le promozioni, salvo proroghe, sono disponibili fino al 21/2/26. Potete quindi scegliere tra i seguenti piani:

TIMVISION con DAZN

  • TIMVISION Play
  • DAZN Full/Family/MyClubPass
  • Infinity+
  • Amazon Prime con pubblicità

TIMVISION con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:

  • 29,99 euro al mese per 6 mesi, poi 34,99 euro al mese pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro, con DAZN Full o 44,99 euro al mese con possibilità di recesso in qualsiasi momento
  • 49,99 euro al mese per 6 mesi, poi 59,99 euro al mese pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro, con DAZN Family
  • 29,99 euro al mese pari a 359,88 euro per un anno dilazionato in 12 rate con DAZN MyClubPass

Si risparmia fino al 46% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L con DAZN

  • TIMVISION Play
  • DAZN Full/Family
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max Base
  • Amazon Prime con pubblicità

TIMVISION L con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:

  • 42,99 euro al mese per 6 mesi, poi 49,99 euro al mese pari a 557,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 599,88 euro, con DANZ Full o 59,99 euro al mese con possibilità di recesso in qualsiasi momento
  • 67,99 euro al mese per 6 mesi, poi 74,99 euro al mese pari a 857,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 899,88 euro, con DANZ Family

Si risparmia fino al 43% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.

Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa anche la visione anche di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Red Eye, The surfer, Il padre dell’anno, Tu quoqe con Maurizio Battista o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi:

  • Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese
  • Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese
  • Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese
  • Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese
  • DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese
  • Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese
  • Paramount+ con primo mese gratis, poi 7,99 euro al mese
  • HBO Max Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese
  • HBO Premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
