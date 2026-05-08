Prezzo del gas per clienti vulnerabili in calo ma i costi restano alti

Gas
di Davide Raia

Il costo del gas per i clienti vulnerabili registra un leggero calo dopo il picco di marzo 2026 dovuto alla guerra in Iran, ma le quotazioni sono ancora ben al di sopra dei valori di febbraio. Andiamo ad analizzare quanto annunciato questa settimana da ARERA, come cambia la bolletta per i vulnerabili e quali sono le opzioni migliori per risparmiare.

In 30 sec.
Come cambia il costo del gas per vulnerabili in Tutela:
  • per i consumi di aprile 2026 è previsto un costo del gas di 0,492325 €/Smc
  • si tratta di un calo dell'11,7% rispetto al mese di marzo 2026
  • il valore di aprile è ancora molto più alto di quello di febbraio 2026
Prezzo del gas per clienti vulnerabili in calo ma i costi restano alti

I clienti vulnerabili in regime tutelato per il gas registrano un aggiornamento mensile delle condizioni di fornitura che vengono comunicate da ARERA nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Di conseguenza, nei giorni scorsi, l’Autorità ha annunciato le condizioni di fornitura che regoleranno le bollette di aprile 2026. Per i consumi registrati lo scorso mese, il costo del gas è in calo ma resta ben al di sopra dei valori di febbraio, prima che lo scoppio della guerra in Iran facesse salire alle stelle il costo all’ingrosso.

Ricordiamo che per tagliare le bollette ed evitare improvvisi rincari è sufficiente puntare sulla miglior offerta a prezzo fisso tra quelle disponibili sul comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto.

Scegliere l’offerta giusta è semplicissimo: basta inserire una stima del proprio consumo annuo (o caricare una copia dell’ultima bolletta) per accedere subito al confronto online. In alternativa, è possibile chiamare al numero 02 5005 111 per una consulenza gratuita e senza impegno, in modo da poter scegliere la tariffa giusta.

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Come cambia il prezzo del gas per i vulnerabili

3 COSE DA SAPERE SUL COSTO DEL GAS IN TUTELA
1. Il servizio è disponibile solo per i clienti vulnerabili
2. Il costo del gas viene aggiornato su base mensile 
3. Per i consumi di aprile 2026 è previsto un costo di 0,492325 €/Smc

Per il mese di aprile 2026 è previsto un nuovo valore per la  componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, chiamata CMEM,m che rappresenta il costo del gas utilizzato nel corso del mese. Questo valore è ora pari a 0,492325 €/Smc.

Rispetto alla quotazione di marzo 2026 (0,557699 €/Smc) si registra un calo dell’11,7% che, però, non basta a riportare il mercato sui valori del mese di febbraio 2026 (0,376788 €/Smc). In sostanza, i clienti vulnerabili in regime tutelato pagheranno il gas consumato ad aprile circa 12 centesimi in più al metro cubo rispetto a quanto pagato a febbraio.

Considerando il nuovo valore CMEM,m, per il mese di aprile 2026, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo (con consumo annuo di 2000 Smc) è pari a 121,05 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Si tratta di un calo del 7,6% rispetto ai dati di marzo.

Ricordiamo che il prezzo del gas per i vulnerabili in tutela è legato all’andamento del mercato all’ingrosso: per tenere traccia delle oscillazioni di prezzo è possibile consultare la pagina dedicata al valore del PSV di oggi, che viene aggiornata con il dato più recente sul prezzo del gas all’ingrosso in Italia.

Il momento giusto per bloccare il prezzo?

Attualmente, i clienti vulnerabili in Tutela per quanto riguarda il gas sono circa 2,2 milioni. Questi clienti devono fare i conti con un aggiornamento periodico delle condizioni di fornitura che, mese dopo mese, devono adeguarsi all’andamento del mercato all’ingrosso.

Considerando l’instabilità del mercato, quindi, la soluzione giusta è bloccare il prezzo del gas, puntando sulle migliori offerte del mercato libero. In questo momento, dando un rapido sguardo al comparatore di SOStariffe.it, è possibile notare come sia possibile bloccare il prezzo a 0,43 €/Smc., ottenendo una protezione dai rincari per almeno 12 mesi.

Per scoprire le offerte migliori per il proprio profilo di consumo basta premere sul box qui di sotto.

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Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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