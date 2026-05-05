A partire da oggi 4 maggio 2026 è disponibile una nuova promozione riservata a chi acquista Samsung Galaxy 26 Ultra a rate. Se avete scelto il modello top di gamma del produttore coreano con lo schermo più ampio, avrete anche un tablet della linea Galaxy Tab S10 in regalo.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori a cui abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per scegliere un piano conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e avere il vostro nuovo telefono al prezzo più basso.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Samsung Galaxy S26 Ultra: le offerte a rate degli operatori di maggio 2026

Operatori Samsung Galaxy S26 Ultra TIM a partire da 38 €/mese per 30 rate Vodafone a partire da 22 €/mese per 48 rate WindTre a partire da 42 €/mese per 36 rate Prezzi di listino a partire da 1.499 €

Grazie alle offerte smartphone incluso di alcuni operatori entro il 31 maggio 2026 chi acquista Samsung Galaxy S26 Ultra a rate o Galaxy Z Fold 7 ottiene Galaxy Tab S10 FE+ 5G da 256 GB in regalo (SM-X626B) insieme alla Book Cover Keyboard (EF-DX620BBEGIT). Avete tempo fino al 21 giugno 2026 per fornire i dati richiesti sulla pagina promotions.my-samsung.com/it/claim/preparation/PXZ824RSQUSG4. Entro 180 giorni dall’email di validazione riceverete il vostro tablet in omaggio all’indirizzo indicato in sede di registrazione dell’acquisto.

Samsung Galaxy S26 Ultra è disponibile nei colori Black, Cobalt violet, Sky Blue e White.

Chi invece acquista uno smartphone a rate tra Samsung Galaxy S26+, Galaxy S26, Galaxy Z Flip7 o Galaxy Z Flip7 FE entro il 31 maggio riceverà Galaxy Tab S10 FE 5G da 256 GB in regalo (SM-X526B) insieme alla Book Cover Keyboard (EF-DX720BBEGIT).

Samsung Galaxy S26 Ultra a rate con TIM

Scegliendo il servizio TIM Next Evolution potete acquistare Samsung Galaxy S26 Ultra a rate senza anticipo e pagare tramite finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o su conto corrente. TIM non accetta invece carte prepagate o emesse all’estero. I clienti dell’operatore per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis, ma è possibile ritirare lo smartphone anche in oltre 200 negozi. in tutta Italia

Per acquistare Samsung Galaxy S26 Ultra a rate con TIM vi basta collegarvi al sito di TIM e poi cliccare su “Prodotti”>”Smartphone”. Potete poi ottenere uno sconto sulle rate restituendo il telefono alla fine del finanziamento e fino al 3 giugno 2026 con la promo Supervaluta riceverete una supervalutazione dell’usato fino a 90 euro, che vi permetterà di risparmiare fino a 743 euro.

I prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 38 euro al mese per 30 rate o 48 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 38 euro al mese per 30 rate o 48 euro al mese per 24 rate Samsung Galaxy S26 Ultra da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate

Potete quindi abbinare il vostro Samsung Galaxy Ultra S26 a rate a una delle offerte 5G di TIM. Una delle più convenienti si chiamata TIM Supreme GPRO con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload e 14 GB per navigare in roaming in Ue. Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo. In alternativa si può acquistare un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

L’offerta di TIM è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Spusu e altri.

Confronta le offerte mobile di TIM »

Se siete clienti di TIM anche per la rete fissa potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. Sono previsti anche altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION XS con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese). Con TIM Voce WiFi potete poi chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 19/5/26.

Confronta le offerte mobile di TIM »

Samsung Galaxy 26 a rate con Vodafone

Con Vodafone potete acquistare Samsung Galaxy S26 Ultra a rate solo in negozio. Scegliendo il servizio Telefono No Problem (TNP) è prevista una rateizzazione in 24 mesi e il pagamento di un anticipo, che dipende dal taglio di memoria e dall’offerta a cui il telefono viene associato. È richiesto anche un contributo per l’attivazione delle rate di 9,99 euro una tantum.

Scegliendo Smartphone Easy, invece, potete acquistare Samsung Galaxy S26 Ultra a rate senza anticipo a partire da 22 euro al mese per 48 rate con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione).

Una delle offerte più convenienti dell’operatore a cui abbinare lo smartphone si chiama Vodafone Mobile Start e include minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro mentre la spedizione è gratuita.

Attiva Vodafone Mobile Start »

I clienti di Vodafone per il mobile possono attivare Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH, chiamate a consumo e modem con Wi-Fi 6 al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile diventa quindi di 33,90 euro al mese.

Con l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Samsung Galaxy S26 a rate con WindTre

Con WindTre potete acquistare Samsung Galaxy S26 Ultra a rate con finanziamento senza anticipo (Tan 9,75% – Taeg 10,20%, salvo approvazione) in abbinamento a un’offerta mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 200 in 5G Full Speed fino a 2 Gbps (poi illimitati fino a 250 Mbps) e 25 GB aggiuntivi per navigare in roaming in Ue per 3 mesi al prezzo scontato di 5,99 euro al mese, invece di 12,99 euro al mese. L’operatore richiede un costo per l’attivazione del device di 6,99 euro una tantum.

I prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 42 euro al mese per 36 rate

da 256 GB a 42 euro al mese per 36 rate Samsung Galaxy S26 Ultra da 512 GB a 48 euro al mese per 36 rate

da 512 GB a 48 euro al mese per 36 rate Samsung Galaxy S26 Ultra da 1 TB a 58 euro al mese per 36 rate

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta Super Fibra di WindTre per la rete fissa. Il prezzo è di 24,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese, per i nuovi clienti. Per i già clienti mobile è invece di 24,99 euro al mese senza limiti di tempo. Infine, abbinando alla fibra un piano mobile e un’offerta Luce&Gas, Super Fibra costa 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 23,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi. Avete inclusi:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Attiva Super Fibra di WindTre »

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G Caratteristiche tecniche Schermo LCD da 13.1″ (fino a 90 Hz) Dimensioni e peso 300.6 x 194.7 x 6.0 mm,

664 (Wi-Fi), 668 g (5G) Processore Exynos 1580 RAM 12 GB Memoria fino a 256 GB (espandibile con MicroSD fino a 2 TB) Fotocamere posteriore da 13 MP

frontale ultra-grandangolare da 12 MP Batteria 10,090 mAh / 45 W Rete e connettività 5G (Sub-6)

Wi-Fi 6

Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3 Sistema operativo Android 15

Il tablet è disponibile nei colori Gray, Silver e Blue.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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