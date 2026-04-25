Kena Mobile ha preso disponibili due nuove opzioni estero che permettono di avere fino a 50 GB in più per navigare in roaming nei Paesi dell' Unione Europea . Scopri prezzi, caratteristiche e come attivarle

Kena Mobile la scorsa settimana ha lanciato due nuove opzioni estero chiamate Europe 15GB ed Europe 50GB dedicate ai clienti di telefonia mobile che hanno bisogno di più Giga per navigare su Internet nei loro viaggi nei Paesi dell’Unione Europea. Con l’arrivo di queste due nuove opzioni sono state chiuse Kena Europe 10 e Kena Europe 30 Giga.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online il piano più economico per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Kena Mobile: le opzioni aggiuntive disponibili ad aprile 2026

Opzione aggiuntive di Kena Mobile Costi Servizi inclusi Europe 15GB 7,99 € 15 GB in 4G fino a 60 Mbps per 15 giorni Europe 50GB 12,99 € 50 GB in 4G fino a 60 Mbps per 30 giorni Extra 100 Giga 5,99 €/mese 100 GB in 5G fino a 250 Mbps di cui 9 GB in Ue Extra 50 Giga 4,99 €/nese 50 GB in 5G fino a 250 Mbps di cui 7,5 GB in Ue Unlimited 5G 11,99 € 600 GB in 5G fino a 250 Mbps, di cui 9 GB in Ue, per 2 mesi 50 Giga 5G 5,99 € 50 GB in 5G fino a 250 Mbps, di cui 9 GB in Ue, per 7 giorni 20 Giga 5G 3,99 € 20 GB in 5G fino a 250 Mbps, di cui 7,5 GB in Ue, per 48 ore

Vi ricordiamo che, in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), con le offerte di Kena Mobile è possibile utilizzare tutti i minuti e SMS inclusi nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina, alle stesse condizioni previste in Italia. Per quanto riguarda la navigazione Internet, invece, è previsto un limite mensile di traffico dati calcolato attualmente secondo la formula Quantità di GB = [canone mensile (IVA esclusa) / 1,10] x 2. Superata tale soglia si può continuare a navigare al costo di 0,00134 euro per MB.

Le nuove opzioni estero di Kena Mobile quindi prevedono:

Europe 15GB con 15 GB in 4G a 7,99 euro per 15 giorni (senza rinnovo automatico)

con a (senza rinnovo automatico) Europe 50GB con 50 GB in 4G a 12,99 euro per 30 giorni (senza rinnovo automatico)

Il traffico dati incluso è valido sia in Italia sia negli altri Paesi dell’Unione Europea e viene conteggiato a scatti anticipati di 1 KB. Potete utilizzarlo solo se il credito sulla SIM è superiore a zero. I Giga inclusi nelle opzioni estero vengono consumati con priorità rispetto a quelli previsti dall’offerta principale. Solo dopo che sono esauriti veranno utilizzati quelli previsti dal vostro piano mobile.

Superata la soglia di traffico dati disponibili in Ue, è possibile continuare a navigare al costo di 0,131 cent per MB.

Se superate i Giga disponibili prima della scadenza in assenza di un’offerta attiva e/o di opzioni aggiuntive con incluso un bundle dati, la connessione su Internet si blocca. In questo caso, per continuare a navigare al costo previsto dal Piano Base Kena (50 centesimi di euro con scatti anticipati di 50 MB), è necessario inviare un SMS al 40543711 dall’Italia o al +393505999990 dai Paesi UE con testo “INTERNET ON“.

Potete attivare le opzioni aggiuntive di Kena Mobile dall’area clienti MyKena sul sito o app.

Le altre opzioni aggiuntive disponibili sono:

Extra 100 Giga con 100 GB in 5G fino a 250 Mbps, di cui 9 GB in roaming in Ue a 5,99 euro al mese (con rinnovo automatico)

con fino a 250 Mbps, di cui in roaming in Ue a (con rinnovo automatico) Extra 50 Giga con 50 GB in 5G fino a 250 Mbps, di cui 7,5 GB in roaming in Ue a 4,99 euro al mese (con rinnovo automatico)

con fino a 250 Mbps, di cui in roaming in Ue a (con rinnovo automatico) Unlimited 5G con 600 GB in 5G fino a 250 Mbps, di cui 9 GB in roaming in Ue a 11,99 euro per 2 mesi (senza rinnovo automatico)

con fino a 250 Mbps, di cui in roaming in Ue a (senza rinnovo automatico) 50 Giga 5G con 50 GB in 5G fino a 250 Mbps, di cui 9 GB in roaming in Ue a 5,99 euro per 7 giorni (senza rinnovo automatico)

con fino a 250 Mbps, di cui in roaming in Ue a (senza rinnovo automatico) 20 Giga 5G con 20 GB in 5G fino a 250 Mbps, di cui 7,5 GB in roaming in Ue a 3,99 euro per 48 ore (senza rinnovo automatico)

Kena Mobile consente ai suoi clienti di navigare in Italia e UE in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Se però avete attiva la connettività 5G sulla vostra offerta principale, la velocità è pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, ovvero le stesse prestazioni garantite dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Altrimenti, potete attivare l’apposita opzione 5G dal costo di 99 cent al mese.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Kena Mobile: le migliori offerte di aprile 2026

Le offerte di Kena Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Kena 4,99 100GB Limited Edition 5G 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G 5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica

Le opzioni estero di Kena Mobile sono disponibili solo in abbinamento a una tariffa principale dell’operatore low cost. Potete scegliere tra promozioni senza vincoli né costi nascosti. La SIM e spedizione sono gratis, ma in alternativa si può acquistare un’eSIM anche nel momento dell’acquisto online. Potete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione (Video ID Kena Check In) o più comodamente con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Con tutte le offerte dal prezzo superiore ai 5 euro al mese, attivando il servizio di ricarica automatica su conto corrente o carta di credito, si hanno 100 GB in più al mese senza costi aggiuntivi.

Chi vuole mantenere il numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Kena Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete quindi scegliere tra:

Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis. Questa offerta è riservata a chi passa a Kena Mobile con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 Limited 100GB »

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis. Questa offerta è riservata a chi passa a Kena Mobile con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, ho. Mobile, Spusu e altri. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/4/26.

Attiva Kena 5,99 Limited 200GB »

Se non siete soddisfatti del vostro piano potete richiedere il cambio offerta gratis dall’Area MyKena sull’app o sito, in negozio o contattando il Servizio Clienti al 181. Altrimenti è possibile esercitare il diritto di recesso senza penali o spese aggiuntive per la disattivazione della linea.

I servizi aggiuntivi di Kena Mobile

In tutte le offerte di Kena Mobile sono inclusi gratuitamente tutti i servizi di base più richiesti dagli utenti come segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, Lo sai e chiama ora, controllo parentale.

Potete pagare con carta di pagamento (VISA, Mastercard, American Express), Amazon Pay, PayPal, Satispay e Postepay.

Se avete esaurito tutto il traffico dati incluso nella vostra offerta, Kena Mobile bloccherà in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese non richieste. In qualsiasi momento grazie al servizio Restart potete riprendere a navigae, aprendo un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB. Utilizzare Restart potrebbe però modificare la scadenza della promozione.

L’app di Kena Mobile, disponibile gratuitamente per il download su iPhone e dispositivi Android, vi permette di gestire facilmente fino a sette linee e accedere a funzioni come la verifica del credito residuo e dei consumi, cambiare promozione quando si vuole, attivare le opzioni aggiuntivi o acquistare una ricarica online scegliendo il metodo di pagamento che preferite.

Kena Mobile ha reso poi disponibile un servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx che consente di scegliere sia tra nuovi modelli sia ricondizionati. A listino sono disponibili iPhone e dispositivi Android a partire da 23,93 euro al mese, dando in permuta un vecchio dispositivo. Per i clienti di Kena Mobile è previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Infine, con il nuovo servizio Kena Telepass chi diventa cliente di Telepass Sempre entro il 4/5/26 e inserisce il codice KENAFUEL prima della conclusione dell’ordine ottiene gratis per un anno Assistenza Stradale in Italia e in Europea (poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante presso le Enilive Station convenzionate, facendo rifornimento con l’app Telepass (max di 10 euro al mese su una spesa minima di 30 euro per 5 mesi). L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 3,90 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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