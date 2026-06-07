La fibra ottica è la tecnologia che offre le migliori prestazioni non solo in termini di velocità ma anche di stabilità del segnale e latenza, ovvero il tempo di risposta di rete. Se ancora navigare sulla infrastruttura in rame e volete passare a una tecnologia superiore o siete alla ricerca di un’offerta fibra più conveniente di quella che avete attualmente, con meno di 17 euro al mese è possibile disporre di una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra ottica dei principali operatori e poi attivare, comodamente online, la proposta più economica per le vostre esigenze di connettività per tutta la famiglia.

Confronta le offerte fibra »

Offerte fibra ottica: le migliori di giugno 2026

Offerte fibra a basso prezzo Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero Plenitude fibra 25,90 €/mese

16,90 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità entro il 15/7/26 Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV + Sport/Netflix a partire da 7 €/mese IliadBox 26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre c on offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 €/mese e pagamento automatico

on offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 TIM WiFi Casa 29,90 €/mese solo online entro il 31/7/26

solo online entro il 31/7/26 31,90 €/mese con TIMVISION S

con Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

sconto di 2 €/mese con Promo Limited entro il 31/7/26

Di seguito avete descritte nel dettaglio le migliori offerte fibra che potete attivare direttamente dal comparatore di SOStariffe.it. Insieme alla linea fissa potete avere inclusi anche chiamate illimitate e servizi aggiuntivi come intrattenimento TV:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto pari al costo mensile del mobile da regalare

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 7/6/26 per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto i bolletta di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 10 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

6 mesi gratis di Disney+ Standard con Pubblicità (entro il 15/7/26)

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla linea fissa un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per connessione in fibra diventa di 16,90 euro al mese per 36 mesi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV + Netflix Standard con pubblicità a partire da 7 euro al mese per 6 mesi, poi 12 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,90 euro al mese)

a partire da 7 euro al mese per 6 mesi, poi 12 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,90 euro al mese) Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 6 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico. La promozione con Sky TV + Netflix, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/5/26.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

IliadBox

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per chi ha attiva un’offerta mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, il prezzo per la fibra diventa di 22,99 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

TIM WiFi Casa

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

sconto di 2 euro al mese con Promo Limited (entro il 31/7/26)

L’offerta di TIM grazie alla Promo Limited costa 29,90 euro al mese con domiciliazione, invece di 31,90 euro al mese, attivandola online entro il 31/7/26. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra costa 24,90 euro al mese con attivo contestualmente un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Al prezzo di 31,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete associare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche un Infinity+, un piano Netflix Standard con pubblicità e uno base di HBO Max con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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