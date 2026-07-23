Offerte mobile sotto i 10 euro: le migliori tariffe di luglio 2026

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Scopri le migliori offerte mobile sotto i 10 euro tra cui scegliere in questi ultimi giorni di luglio. Sotto questa soglia di prezzo potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità. Di seguito caratteristiche e prezzi delle tariffe più convenienti

In 30 secondi
Le migliori offerte mobile sotto i 10 euro di luglio 2026
  1. L'offerta al prezzo più basso è Super Mobile Smart con inclusi 100 GB a 4,95 €/mese
  2. L'offerta 5G al prezzo più basso è Kena 4,99 150 GB TOP 5G con inclusi 150 GB in 5G a 4,99 €/mese
  3. L'offerta con più Giga è Speed 5G 250 con inclusi 250 GB in 5G a 5 € per un mese
Offerte mobile sotto i 10 euro: le migliori tariffe di luglio 2026

Con un numero sempre maggiore di operatori di telefonia mobile, la media dei prezzi è andata calando nel tempo ma non è venuta meno la qualità delle offerte. Bastano meno di 10 euro al mese per avere un piano mobile con minuti illimitati e fino a 250 GB per navigare anche in 5G alla massima velocità.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile sotto i 10 euro dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e avere in pochi secondi le informazioni necessarie per trovare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Migliori offerte mobile sotto i 10 euro di luglio 2026

Offerte mobile

Costi

Minuti, SMS e Gigabyte
Super Mobile Smart di Optima Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis
Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile
  •  4,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps
ho. 5,95 di ho. Mobile
  • 5,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
SegnoVerde GO
  • 6,99 €/mese
  • 4,99 €/mese con offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 4,99 €
  • minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G fino a 2 Gbps
Spusu 200 XL 5G
  • 7,89 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva
Turbo 200 di CoopVoce
  • 7,90 €/mese per sempre
  • Primo mese e attivazione gratis
  • minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps anche in UE e UK
Speed 5G 250 di 1Mobile
  • 5 € per un mese, poi 7,99 €/mese
  • Attivazione gratis con portabilità
  • Nuova SIM a 5 €
  • minuti illimitati e 50 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

Spendendo meno di 10 euro al mese avete la possibilità di attivare anche offerte 5G con tanti Giga per navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione. Per non perdere il numero di telefono nel cambio di operatore, dovrete richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà completata gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi le migliori offerte mobile sotto i 10 euro che potete attivare direttamente dal comparatore di SOStariffe.it.

Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM
  • 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta, salvo proroghe, è disponibile per richiedere la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Spusu e altri entro il 28/7/26.

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

Super Mobile Smart di Optima Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • 1 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

Attiva Super Mobile Smart »

ho. 5,95 di ho. Mobile

  • include minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • 9,8 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 31 luglio 2026.

Il contributo per l’attivazione è partire da 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri operatori.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 7,94 euro al mese.

Attiva ho. 5,95 »

SegnoVerde Go

  • minuti illimitati e 100 SMS
  • 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps sulla rete di WindTre
  • 11 GB per navigare in roaming in UE e UK

L’offerta di SegnoVerde costa 6,99 euro al mese. Il prezzo, però, è scontato a 4,99 euro al mese abbinando un’offerta Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE.

Attiva SegnoVerde GO »

Spusu 200 XL 5G

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 1000 minuti verso l’Ue e Uk
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete di WindTre
  • 400 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati
  • 11,76 GB per navigare in roaming in UE e UK

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Turbo 200 di CoopVoce

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in UE e UK

L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre, ma il primo mese e attivazione sono gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa si puà richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 5/8/26.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Speed 5G 250 di 1Mobile

  • minuti illimitati e 50 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone
  • 12 GB per navigare in roaming in UE e Svizzera

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per il primo mese, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore. Per le nuove SIM il costo è di 5 euro con spedizione gratis. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/7/26.

Attiva Speed 5G 250 di 1Mobile »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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