FiberCop e Nokia sperimentano il fiber sensing per trasformare la rete in fibra in un sensore intelligente guidato dall'AI. Scopri come questa tecnologia rileverà in tempo reale guasti e anomalie ambientali

FiberCop la scorsa settimana ha firmato con Nokia un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare alla sperimentazione del fiber sensing, una tecnologia che tramite l’integrazione dell’intelligenza artificiale sfrutta la fibra ottica come una piattaforma di monitoraggio avanzata, trasformandola in un sensore distribuito in grado di rilevare eventi climatici, anomalie e potenziali guasti.

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FiberCop con Nokia per il fiber sensig: in cosa consiste l’accordo di luglio 2026

Il fiber sensing, tramite l’analisi del segnale ottico, consente alla rete in fibra ottica non solo di trasmettere i dati, ma anche di monitorare lo stato della stessa infrastruttura e soprattutto l’ambiente circostante. Tramite questo approccio è possibile rilevare, localizzare e classificare eventuali problemi causati da frane, alberi caduti, lavori stradali o atti vandalici. In questo modo è possibile intervenire in modo più rapido e garantire una superiore continuità del servizio. La stessa rete, poi, abilita servizi di monitoraggio ambientale per rilevare fenomeni come vento, variazioni di temperatura, attività sismica, alluvioni, perdite o traffico.

FiberCop e Nokia, quindi, collaboreranno tramite attività congiunte di ricerca e test, che avverranno in ambienti controllati – inclusi i laboratori dedicati del wholesale di banda ultralarga e sezioni isolate della rete in fibra FTTH (Fiber to the Home). L’obiettivo è realizzare il monitoraggio in tempo reale della fibra ottica tramite l’intelligenza artificiale, non solo per quanto riguarda l’integrità e le prestazioni della rete ma anche l’ambiente circostante all’infrastruttura, che nei fatti diventa un sistema di rilevamento distribuito.

Le attività si concentreranno sul monitoraggio avanzato e la manutenzione predittiva, allo scopo di identificare anomalie, degradi delle prestazioni e possibili interruzioni prima che si verifichino.

“Questa collaborazione rappresenta un passo importante nell’evoluzione delle infrastrutture in fibra, che possono diventare sempre più intelligenti e capaci di fornire nuove informazioni utili per la loro gestione. – ha dichiarato Stefano Paggi, Chief Technology & Operations Officer di FiberCop – L’obiettivo è esplorare soluzioni che aiutino a rafforzare l’affidabilità della rete e ad aprire nuove possibilità applicative per sostenere l’economia“.

“L’IA sta cambiando radicalmente ciò che le reti devono fare. Le reti non si limitano più a trasportare dati — aiutano anche gli operatori a capire cosa sta accadendo in tempo reale“, ha dichiarato John Harrington, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile Europa di Nokia. “Combinando l’innovazione di Nokia Bell Labs con il nostro fiber sensing abilitato dall’IA, possiamo aiutare FiberCop a trasformare la sua rete in fibra in una piattaforma di monitoraggio intelligente che offre infrastrutture affidabili in grado di percepire, comprendere e agire in tempo reale. Lavorando insieme possiamo supportare una rilevazione più rapida dei problemi di rete, abilitare nuove applicazioni di rilevamento come servizio e creare una rete più resiliente“.

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Sky TV/Sky Sport a partire da 7 €/mese Super Fibra di WindTre 24,99 €/mese per un anno , poi 29,90 €/mese

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L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 19/7/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

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Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 16,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 15/7/26.

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Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

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modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

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La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.

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Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, compreso Wimbledon 2026, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

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Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese per un anno, invece di 31,90 euro al mese, poi si rinnova a 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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