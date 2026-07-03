Kena Mobile ha rinnovato la sua offerta 5G al prezzo più basso. Con meno di 5 euro al mese puoi avere minuti illimitati e 150 GB con attivazione gratis . Attenzione, però, la promozione ha una scadenza. Scopri come attivarla

Kena Mobile in questi ultimi giorni ha rivisto il suo listino di offerte di telefonia mobile. Tra le nuove promozioni della categoria “flash”, ovvero con una data di scadenza prefissata, una in particolare si distingue per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Con meno di 5 euro al mese, infatti, potete avere minuti illimitati e 150 GB in 5G per navigare sulla rete di TIM. Non solo, il contributo per l’attivazione è gratis.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Kena Mobile: la nuova offerta 5G da 4,99 euro al mese di luglio 2026

Kena 4,99 150 GB TOP 5G Dettagli Costi 4,99 €/mese

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps Chi può attivarla solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu

L’offerta 5G di Kena Mobile al prezzo più basso, come tutte le tariffe dell’operatore low cost, non prevede né vincoli né costi nascosti. SIM e spedizione sono gratis, in alternativa potete richiedere un’eSIM già nella fase di acquisto online. Per la verifica dell’identità potrete poi scegliere tra video identificazione (Video ID Kena Check In) o autenticavi più comodamente con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Per non perdere il vostro numero di telefono, dovrete richiedere a Kena Mobile la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Kena 4,99 150 GB TOP 5G

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 7,5 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 4,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile solo fino al 13/7/26 con portabilità dai seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 4,99 »

Un’altra offerta interessante di Kena Mobile è la seguente:

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download ( + 100 GB con autoricarica)

in download ( con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 4,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile solo fino al 13/7/26 per chi attiva un nuovo numero o con portabilità dai seguenti operatori:

Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Attiva Kena 5,99 Limited 200GB »

I clienti di Kena Mobile navigano in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura superiore al 99% del territorio italiano. In 5G, se la copertura è disponibile, le prestazioni sono le stesse garantite dalle offerte 5G “di base” di TIM, ovvero fino a 250 Mbps in upload e 75 Mbps in upload.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

I servizi aggiuntivi di Kena Mobile

In tutte le offerte di Kena Mobile sono inclusi servizi di base molto richiesti dagli utenti come Segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi. Se non siete soddisfatti del vostro piano, quando volete potete poi cambiare offerta gratis dall’Area MyKena sull’app o sul sito o esercitare il diritto di recesso senza penali o costi aggiuntivi per la disattivazione della linea.

Kena Mobile blocca in automatico la connessione a Internet quando si esaurisce il traffico dati incluso nelle proprie offerte. In qualsiasi momento, però, potete tornare a navigare utilizzando il servizio Restart, che consente di aprire un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso presso di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB. L’utilizzo di Restart potrebbe modificare la data di scadenza dell’offerta.

Con il servizio di Kena Mobile in collaborazione con Subbyx potete acquistare uno smartphone in abbonamento potendo scegliere tra i migliori modelli. I prezzi partono da 16,42 euro al mese, dando in permuta un vecchio dispositivo. Per le box con incluso un dispositivo Apple o Android, invece, si parte da 9,99 euro al mese. Per i clienti di Kena Mobile è poi previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Grazie alla Promo Telepass i nuovi clienti che attivano Telepass Sempre entro il 6/7/26 e inseriscono il codice KENA200 prima della conclusione dell’ordine, ottengono gratis per un anno Assistenza Stradale in Italia e in Europa (poi 3,60 euro al mese) e fino a 150 euro di cashback sul carburante o ricarica elettrica (max di 10 euro al mese su una spesa minima di 30 euro) e fino a 50 euro sui pedaggi (max 5 euro al mese). L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 4,90 euro al mese.

Altre offerte interessanti a meno di 5 euro al mese a luglio 2026

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Smart 30 di CoopVoce 4,90 €/mese per sempre

Primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 30 GB in 4G fino a 150 Mbps Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis ho. 4,95 di ho. Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese

Sul mercato si possono trovare facilmente molte altre offerte mobile con tanti Giga a meno di 5 euro al mese. Molti operatori virtuali, poi, consentono di attivare apposite opzioni per includere anche la connettività in 5G. Tra le migliori disponibili abbiamo:

Smart 30 di CoopVoce

minuti illimitati e 200 SMS

30 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili in UE e UK per 30 giorni

Per l’offerta di CoopVoce il primo mese e attivazione sono gratis, poi si rinnova a 4,90 euro al mese per sempre. Anche SIM e spedizione sono gratis, in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiunti. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. La promozione è disponibile solo fino al 5/8/26.

Attiva Smart 30 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH). Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

ho. 4,95 di ho. Mobile

include minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 8,2 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 4,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 16/7/26.

Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri operatori.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,24 euro al mese.

Attiva ho. 4,95 di ho. Mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente Come avere un’offerta Internet casa con attivazione gratis: le migliori tariffe di giugno 2026 notizia successiva »