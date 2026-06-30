- Sky WiFi include una connessione in fibra FTTH fino a 1 Gbps a partire da 20,90 €/mese
- Con Vodafone e Fastweb Casa il prezzo parte da 23,95 €/mese abbinando un'offerta mobile alla fibra FTTH fino a 2,5 Gbps
Non sono poi molte le offerte Internet casa a non prevedere un contributoper l'attivazione della linea. A partire da meno di 21 euro al mese, però, è possibile avere una connessione in fibra FTTH alla massima velocità e chiamate illimitate senza costi aggiuntivi. Scopri le migliori offerte con attivazione gratis
Uno degli aspetti meno considerati quando si cerca un’offerta Internet casa al giusto prezzo è il contributo richiesto per l’attivazione della linea. Alcuni operatori non lo prevedono, altri lo scontano legandolo a un vincolo di permanenza minima e per altri ancora può arrivare fino a 40 euro.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fisso con attivazione gratis dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per selezionare la promozione con inclusa una connessione in fibra ottica più adatta alle vostre esigenze e poi attivarla comodamente online.
|Offerte fibra con attivazione gratis
|Costi
|Servizi inclusi
|Sky WiFi
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|Vodafone Casa Start
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|Fastweb Casa Start
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Fastweb Casa FWA Light
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Di seguito avete una descrizione dettagliata con caratteristiche, prezzi ed eventuali vincoli per le migliori offerte Internet casa con attivazione gratis che potete attivare direttamente dal comparatore di SOStariffe.it:
L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.
L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.
La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.
Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, compreso Wimbledon 2026, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.
La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.
Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Attiva Vodafone Casa Start + mobile »
Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 22 euro al mese.
L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.
La fibra costa invece 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Aggiungendo Luce Flat o Gas Flex riceverete uno sconto fino a 312 euro all’anno in bolletta.
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
Potete poi aggiungere i seguenti servizi:
Offerta Fastweb FWA
Se non siete raggiunti dalla fibra ottica, Fastweb Casa vi propone una interessante offerta FWA (Fixed Wireless Access) chiamata Fastweb Casa FWA Light che include:
Il prezzo è di 24,95 euro al mese. Anche in questo caso potete abbinare alla rete fissa un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G a partire da 11,95 euro al mese e un Wi-Fi Booster per raggiungere ogni stanza dalle casa al costo aggiuntivo di 3 euro al mese.
Attiva Fastweb Casa FWA Light »