Non sono poi molte le offerte Internet casa a non prevedere un contributoper l'attivazione della linea. A partire da meno di 21 euro al mese , però, è possibile avere una connessione in fibra FTTH alla massima velocità e chiamate illimitate senza costi aggiuntivi. Scopri le migliori offerte con attivazione gratis

Uno degli aspetti meno considerati quando si cerca un’offerta Internet casa al giusto prezzo è il contributo richiesto per l’attivazione della linea. Alcuni operatori non lo prevedono, altri lo scontano legandolo a un vincolo di permanenza minima e per altri ancora può arrivare fino a 40 euro.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fisso con attivazione gratis dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per selezionare la promozione con inclusa una connessione in fibra ottica più adatta alle vostre esigenze e poi attivarla comodamente online.

Confronta le offerte fibra »

Offerte Internet casa con attivazione gratis: le migliori di giugno 2026

Offerte fibra con attivazione gratis Costi Servizi inclusi Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese Vodafone Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese con offerta mobile da 9,95 €/mese

con offerta mobile da 9,95 €/mese Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi 6

Giga illimitati in 5G con Infinito Insieme Fastweb Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese con offerta mobile a partire da 9,95 €/mese navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem NeXXt One con Wi‑Fi 6

attivazione inclusa

corsi della Fastweb Digital Academy Fastweb Casa FWA Light

24,95 €/mese navigazione fino a 300 Mbps in FWA 5G

modem NeXXt One con Wi‑Fi 6

attivazione inclusa

installazione antenna inclusa

corsi della Fastweb Digital Academy

Di seguito avete una descrizione dettagliata con caratteristiche, prezzi ed eventuali vincoli per le migliori offerte Internet casa con attivazione gratis che potete attivare direttamente dal comparatore di SOStariffe.it:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, compreso Wimbledon 2026, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Vodafone Casa Start

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attiva Vodafone Casa Start »

La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 22 euro al mese.

Fastweb Casa Start

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start »

La fibra costa invece 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Aggiungendo Luce Flat o Gas Flex riceverete uno sconto fino a 312 euro all’anno in bolletta.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Potete poi aggiungere i seguenti servizi:

Wi-Fi Booster con Alexa integrata a 2 euro al mese

con Alexa integrata a 2 euro al mese Fastweb Protect per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese

per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese Fastweb Club con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese

con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro (spedizione dall’1/7/26)

Offerta Fastweb FWA

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica, Fastweb Casa vi propone una interessante offerta FWA (Fixed Wireless Access) chiamata Fastweb Casa FWA Light che include:

connessione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

installazione di una piccola antenna inclusa (outdoor)

Il prezzo è di 24,95 euro al mese. Anche in questo caso potete abbinare alla rete fissa un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G a partire da 11,95 euro al mese e un Wi-Fi Booster per raggiungere ogni stanza dalle casa al costo aggiuntivo di 3 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa FWA Light »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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