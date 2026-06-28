Il conto deposito rappresenta la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un modo semplice e sicuro per incrementare il valore della propria liquidità. Con le offerte di fine giugno 2026 , infatti, è possibile accedere a interessi fino al 4% sulla liquidità depositata.

Miglior conto deposito di giugno 2026: tassi e rendimenti delle offerte più convenienti

Con le migliori offerte per un conto deposito è possibile accedere a varie soluzioni per incrementare il valore della propria liquidità, effettuando un deposito e senza affrontare i rischi degli investimenti. Questo tipo di prodotto di risparmio può contare sulla garanzia del Fondo Interbancario a tutela dei depositi che protegge ogni risparmiatore fino a 100.000 euro.

In questo momento, scegliendo le migliori offerte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it è possibile accedere a conti deposito con interessi fino al 4%. Le opzioni da considerare sono tante, con prodotti pensati per un deposito di breve durata e altri pensati per un deposito di lunga durata.

Per scoprire le offerte più interessanti è possibile premere sul box qui di sotto.

Scopri qui i migliori Conti Deposito »

Le migliori offerte per un conto deposito

Consultando il comparatore di SOStariffe.it è possibile individuare facilmente opzioni interessanti per un nuovo conto deposito. Di seguito è possibile consultare 5 offerte molto convenienti da sfruttare a fine giugno 2026. Il dato relativo agli interessi garantiti è il tasso annuo lordo.

ING

Con ING è possibile aprire il Conto Corrente Arancio, a canone zero oppure a canone azzerabile (in base alla versione scelta), e accedere a Conto Arancio, il conto deposito non vincolato proposto dall’istituto che, in via promozionale, garantirà interessi al 4% per i primi 12 mesi. Il tasso promozionale è valido sulla liquidità non vincolata a condizione di impostare l’accredito dello stipendio oppure in caso di entrate per almeno 1.000 euro al mese. Gli interessi vengono poi accreditati a fine anno. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui Conto Arancio »

Conto Twist

Tra le promo da considerare per un conto deposito c’è anche Conto Twist di Banca Valsabbina. In questo caso, è possibile sfruttare un conto deposito svincolabile con interessi del 3,6% per un deposito di 36 mesi e con liquidazione semestrale. In caso di svincolo anticipato della liquidità è prevista l’applicazione di un tasso dell’1%. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui Conto Twist »

Cherry Bank

Con Cherry Bank è possibile accedere a Cherry Vincolato. Si tratta di un conto deposito vincolato con un tasso promozionale pari al 3,25% per depositi a 6 e 12 mesi oppure al 3,5% per depositi a 48 e 60 mesi. La liquidazione degli interessi maturati avviene su base trimestrale. Il conto può essere aperto tramite una semplice procedura online, qui di sotto.

Apri qu il conto di Cherry Bank »

Banca AideXa

Tra le offerte più interessanti per un conto deposito troviamo X Risparmio Cedola di Banca AideXa che garantisce interessi al 3,3% per depositi di 12 mesi oppure 24 mesi. La particolarità di questo conto vincolato è la possibilità di ottenere una liquidazione frequente, con una cedola mensile. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Apri qu il conto di Banca AideXA »

Trade Republic

Un’altra ottima opzione per un conto remunerato ma senza alcun vincolo arriva da Trade Republic che garantisce interessi al 3% sulla liquidità ferma sul conto corrente, senza alcun vincolo e con liquidazione mensile degli interessi maturati. Per chi apre questo conto corrente c’è anche la possibilità di accesso al conto titoli, dedicato agli investimenti, che non comporta alcun canone aggiuntivo. La promo è disponibile qui di sotto.

Apri qu il Conto Trade Republic »

In tabella, qui di sotto, riassumiamo tutte le promo selezionate:

CONTO DEPOSITO INTERESSI CARATTERISTICHE Conto Arancio di ING 4% per 12 mesi deposito non vincolato Conto Twist di Banca Valsabbina 3,6% per 36 mesi deposito svincolabile Cherry Vincolato di Cherry Bank 3,25% per 6 e 12 mesi oppure 3,5% per 48 o 60 mesi deposito vincolato X Risparmio Cedola di Banca AideXa 3,3% per 12 o 24 mesi deposito vincolato Conto Trade Republic 3% deposito non vincolato

Rilevazione effettuata il 28 giugno 2026 tramite il comparatore di SOStariffe.it. Il tasso indicato è sempre il tasso annuo lordo.

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

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