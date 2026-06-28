Miglior conto deposito di giugno 2026: tassi e rendimenti delle offerte più convenienti

Conti deposito
di Davide Raia

Il conto deposito rappresenta la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un modo semplice e sicuro per incrementare il valore della propria liquidità. Con le offerte di fine giugno 2026, infatti, è possibile accedere a interessi fino al 4% sulla liquidità depositata.

In 30 secondi
  • con un conto deposito a giugno 2026 è possibile accedere a interessi fino al 4%
  • a disposizione dei risparmiatori ci sono tante offerte con depositi liberi, vincolati o svincolabili
  • per scoprire le migliori offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti deposito
Miglior conto deposito di giugno 2026: tassi e rendimenti delle offerte più convenienti

Con le migliori offerte per un conto deposito è possibile accedere a varie soluzioni per incrementare il valore della propria liquidità, effettuando un deposito e senza affrontare i rischi degli investimenti. Questo tipo di prodotto di risparmio può contare sulla garanzia del Fondo Interbancario a tutela dei depositi che protegge ogni risparmiatore fino a 100.000 euro.

In questo momento, scegliendo le migliori offerte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it è possibile accedere a conti deposito con interessi fino al 4%. Le opzioni da considerare sono tante, con prodotti pensati per un deposito di breve durata e altri pensati per un deposito di lunga durata.

Per scoprire le offerte più interessanti è possibile premere sul box qui di sotto.

Scopri qui i migliori Conti Deposito »

Le migliori offerte per un conto deposito

Consultando il comparatore di SOStariffe.it è possibile individuare facilmente opzioni interessanti per un nuovo conto deposito. Di seguito è possibile consultare 5 offerte molto convenienti da sfruttare a fine giugno 2026. Il dato relativo agli interessi garantiti è il tasso annuo lordo.

ING

Con ING è possibile aprire il Conto Corrente Arancio, a canone zero oppure a canone azzerabile (in base alla versione scelta), e accedere a Conto Arancio, il conto deposito non vincolato proposto dall’istituto che, in via promozionale, garantirà interessi al 4% per i primi 12 mesi. Il tasso promozionale è valido sulla liquidità non vincolata a condizione di impostare l’accredito dello stipendio oppure in caso di entrate per almeno 1.000 euro al mese. Gli interessi vengono poi accreditati a fine anno. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui Conto Arancio »

Conto Twist

Tra le promo da considerare per un conto deposito c’è anche Conto Twist di Banca Valsabbina. In questo caso, è possibile sfruttare un conto deposito svincolabile con interessi del 3,6% per un deposito di 36 mesi e con liquidazione semestrale. In caso di svincolo anticipato della liquidità è prevista l’applicazione di un tasso dell’1%. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui Conto Twist »

Cherry Bank

Con Cherry Bank è possibile accedere a Cherry Vincolato. Si tratta di un conto deposito vincolato con un tasso promozionale pari al 3,25% per depositi a 6 e 12 mesi oppure al 3,5% per depositi a 48 e 60 mesi. La liquidazione degli interessi maturati avviene su base trimestrale. Il conto può essere aperto tramite una semplice procedura online, qui di sotto.

Apri qu il conto di Cherry Bank »

Banca AideXa

Tra le offerte più interessanti per un conto deposito troviamo X Risparmio Cedola di Banca AideXa che garantisce interessi al 3,3% per depositi di 12 mesi oppure 24 mesi. La particolarità di questo conto vincolato è la possibilità di ottenere una liquidazione frequente, con una cedola mensile. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Apri qu il conto di Banca AideXA »

Trade Republic

Un’altra ottima opzione per un conto remunerato ma senza alcun vincolo arriva da Trade Republic che garantisce interessi al 3% sulla liquidità ferma sul conto corrente, senza alcun vincolo e con liquidazione mensile degli interessi maturati. Per chi apre questo conto corrente c’è anche la possibilità di accesso al conto titoli, dedicato agli investimenti, che non comporta alcun canone aggiuntivo. La promo è disponibile qui di sotto.

Apri qu il Conto Trade Republic »

In tabella, qui di sotto, riassumiamo tutte le promo selezionate:

CONTO DEPOSITO INTERESSI CARATTERISTICHE
Conto Arancio di ING 4% per 12 mesi deposito non vincolato
Conto Twist di Banca Valsabbina 3,6% per 36 mesi deposito svincolabile
Cherry Vincolato di Cherry Bank 3,25% per 6 e 12 mesi oppure 3,5% per 48 o 60 mesi deposito vincolato
X Risparmio Cedola di Banca AideXa 3,3% per 12 o 24 mesi deposito vincolato
Conto Trade Republic 3% deposito non vincolato

Rilevazione effettuata il 28 giugno 2026 tramite il comparatore di SOStariffe.it. Il tasso indicato è sempre il tasso annuo lordo. 

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Miglior conto deposito di giugno 2026: tassi e rendimenti delle offerte più convenienti
Conti deposito
angle-right
NOW TV e Wimbledon 2026: come seguire gli incontri di tennis
NOW TV
angle-right
TIM rinnova la promo Telepass: ecco come funziona
Telefonia Mobile
angle-right
Offerte mobile fino a 500 Giga: le 5 tariffe di giugno 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Tutte le offerte fibra scontate se hai già Luce e Gas di giugno 2026
Internet Casa
angle-right
Caro condizionatore: quanto costa davvero rinfrescare casa nell'estate 2026
Energia
angle-right
6 impostazioni del telefono che possono salvare batteria e Giga
Telefonia Mobile
angle-right
Accordo DAZN-Prime Video per la distribuzione delle partite dei Mondiali di calcio
DAZN
angle-right
200 Giga a meno di 6 euro: l'offerta estiva di Kena Mobile
Kena Mobile
angle-right
Le offerte Internet con modem incluso di giugno 2026
Internet Casa
angle-right
Le nostre Guide
I migliori 10 cellulari non smartphone di giugno 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a giugno 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore giugno 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.