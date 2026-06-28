NOW TV e Wimbledon 2026: come seguire gli incontri di tennis

NOW TV
di Matteo Testa

Su NOW potete vedere tutti gli incontri di Wimbledon 2026, che parte lunedì 29 giugno, e tantissimo altro sport spendendo meno di 20 euro al mese. Scopri tutte le offerte della piattaforma di streaming di Sky

In 30 secondi
Tennis su NOW: le offerte di giugno 2026
  1. Sono inclusi tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour e Wimbledon in esclusiva
  2. Il prezzo parte da 19,99 €/mese per 12 mesi
NOW TV e Wimbledon 2026: come seguire gli incontri di tennis

Lunedì 29 giugno parte ufficialmente Wimbledon 2026, terzo torneo del Grande Slam che si gioca sui campi in erba dell’All England Law Tennis and Croquet Club di Londra. La finale maschile è in programma domenica 12 luglio, mentre quella femminile sabato 11 luglio. Jannik Sinner, dopo i problemi fisici al Roland Garros, in quanto vincitore della scorsa edizione del torneo aprirà il programma sul Campo Centrale.

Per non perdervi Wimbledon 2026, una delle soluzioni più convenienti per seguire il torneo in streaming è quello di attivare il pacchetto Sport di NOW a meno di 20 euro al mese.

Attiva Sport di NOW »

Wimbledon 2026, le offerte di NOW di giugno 2026

Pass Sport di NOW I dettagli
I nuovi prezzi
  • 29,99 €/mese con possibilità di disdetta
  • 19,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
Cosa include
  • tennis con i tornei ATP Tour e WTA Tour, Wimbledon in esclusiva e US Open
  • 3 partite di Serie A per giornata
  • MotoGP e Formula 1
  • Champions League, Europa League e Conference League
  • basket italiano e internazionale

Il Pass Sport di NOW costa 19,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 8), poi 29,99 euro al mese, ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/6/26. Altrimenti potete attivare l’offerta mensile a 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine della visione.

Potete poi aggiungere l’opzione Premium con inclusi visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1 al costo di 5 euro al mese.

Attiva Sport di NOW »

Con il Pass Sport di NOW avete inclusi:

  • 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato
  • tutta la Moto GP oltre alla Moto 2 e Moto 3 e tutti i round della World Superbike
  • tutta la Formula 1 comprese prove libere, sprint race, qualifiche e le gare in diretta
  • Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)
  • campionato italiano di basket e tornei internazionali (EuroLeague, Eurocap, World Cup 2026)
  • NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026)
  • EuroVolley Femminile
  • tutta la Serie C NOW (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)
  • UEFA Champions League (con 185 partite su 203 a stagione)
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa Conference League
  • una selezione di partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1
  • Sky Sport Golf, Sky Sport Legend, Sky Sport Basket, Sky Sport Mix

Con la funzione Pause&Rewind potete mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Con Restart, invece, potete si ha la possibilità di ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. NOW vi permette poi di scaricare i contenuti che preferite sul vostro dispositivo per poi rivederli anche offline senza una connessione Internet attiva.

Il servizio è compatibile con smartphone, Smart TV, Tablet, PC, Game Console, Fire TV, Apple TV e NOW Smart Stick. Ad ogni profilo di NOW si possono associare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. La velocità minima per la connessione Internet consigliata da NOW per garantire una visione in alta qualità è di almeno 2,5 Mbps in download.

Wimbledon 2026, le offerte di Sky di giugno 2026

Sky + Sky Sport Dettagli
Costi
  • 24,99 €/mese per 18 mesi
  • Sky Smart a a 19
Cosa vedere
  • Sky TV
  • Sky Sport con tennis, 3 partite di Serie A per giornata, coppe internazionali, MotoGP e F1

Potete seguite Wimbledon 2026 anche sulla pay TV attivando un abbonamento a Sky. L’offerta Sky TV + Sky Sport costa 24,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 51,99 euro al mese. Lo sconto si applica con permanenza minima di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Attiva Sky TV + Sky Sport »

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons, insieme a produzioni originali come Rosa elettrica e Avvocato Ligas.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

  • Sky Calcio a 5 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga
  • Sky Cinema a 10 euro al mese, invece di 14 euro al mese
  • Netflix Standard con pubblicità a 4,99 euro al mese
  • Sky Kids a 5 euro al mese
  • Sky Ultra HD a 5 euro al mese

Il decoder Sky Stream permette di accedere in un unico posto e senza l’installazione della parabola a tutti i contenuti della pay TV, ai canali e alle app, Netflix compreso. Basta connetterlo a Internet per iniziare subito la visione. Grazie ai comandi vocali potete trovare in pochi secondi cosa guardare e tramite le playlist potete accedere ai contenuti che preferite quando volete e vederle anche in secondo momento.

Il servizio Sky Multiscreen vi offre l’opportunità di vedere gli stessi contenuti anche su altri televisori della casa, aggiungendo fino a 6 dispositivi oltre allo Sky Stream principale.

Infine, con l’app Sky Go potete vedere tutti i contenuti della pay TV sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) anche fuori casa.

Se invece volete vivere l’esperienza completa di Sky, potete attivare Prova Sky Q al costo di 9 euro senza rinnovo automatico per vedere tutti i canali della pay TV (Sky TV e Netflix o Intrattenimento Plus, Sky Cinema con Paramount+, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids. Scaduto il periodo promozionale potrete poi scegliere se restituire gratuitamente il decoder oppure attivare un abbonamento componendolo con i pacchetti che più vi piacciano ai prezzi correnti.

Se poi siete interessati anche alla rete fissa, potete abbinare alla pay TV anche l’offerta di Sky WiFi con inclusi una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e un modem Sky WiFi hub con tecnologia Wi-Fi 6 al prezzo scontato di 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra. Dovrete però aggiungere 19 euro una tantum, invece di 49 euro, per l’attivazione del decoder Sky Smart. Potete quindi scegliere tra i seguenti pacchetti:

  • Sky TV a 7 euro al mese
  • Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese
  • Sky TV + Sky Cinema a 15 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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