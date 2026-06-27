TIM in vista dell’estate ha pensato di rinnovare la sua promo Telepass, pensata per i suoi clienti che non vedono l’ora di mettersi in auto per recarsi nelle varie località turistiche. In precedenza l’iniziativa prevedeva fino a 100 euro di cashback sul carburante. La nuova versione, invece, rilancia con fino a 200 euro di cashback sui rifornimenti o ricariche e sui pedaggi autostradali.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni necessarie a trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Promo Telepass con TIM: come funziona a giugno 2026

Promo Telepass Dettagli Cosa prevede fino a 150 di cashback su rifornimenti

fino a 50 di cashback sui pedaggi autostradali in Italia

1 anno di abbonamento gratis a Telepass Sempre

1 anno di assistrnza stradale in Europa Chi puà attivarla per i nuovi clienti mobile di TIM e Kena Mobile entro il 6/7/26 Come attivarla inserire il codice ESTATE200 (TIM) o KENA200 (Kena Mobile) nell’app Telepass entro 15 giorni dall’attivazione di Telepass Family

La promo Telepass vi permette di accedere a sconti e vantaggia inserendo il codice “ESTATE200” nell’app Telepass entro 15 giorni dall’attivazione di Telepass Family. Nel dettaglio son inclusi:

fino a 150 euro di cashback sui rifornimenti di carburante o sulle ricariche per le auto elettriche o elettrificate (massimo 10 euro al mese per 15 mesi su rifornimento minimo di 30 euro)

di carburante o sulle ricariche per le auto elettriche o elettrificate (massimo 10 euro al mese per 15 mesi su rifornimento minimo di 30 euro) fino a 50 euro di cashback sui pedaggi autostradali in Italia (massimo 5 euro al mese per 10 mesi)

(massimo 5 euro al mese per 10 mesi) 1 anno di abbonamento gratis a Telepass Sempre , poi 4,90 euro al mese (il pacchetto unisce tutti i servizi di Telepass Base a quelli di pagamento per il veicolo, tra ricariche, rifornimenti, bollo e revisione)

, poi 4,90 euro al mese (il pacchetto unisce tutti i servizi di Telepass Base a quelli di pagamento per il veicolo, tra ricariche, rifornimenti, bollo e revisione) 1 anno di assistenza stradale in Europa (poi 3,60 euro al mese mese)

(poi 3,60 euro al mese mese) Nessun costo di attivazione.

La promo Telepass è disponibile online fino al 6/7/26 e nei negozi fino al 9/9/26. Poi, entro il 9/7/26 è disponibile la promozione per i clienti mobile di TIM che attivano Telepass con inclusi fino a 60 euro di sconto sui prodotti acquistare a rate con TIMFin (finanziamento a tasso zero e anticipo zero, salvo approvazione) e l’opzione dati 200 Giga Telepass Edition.

Con TIM potete poi acquistare il dispositivo Telepass Grab & Go con inclusi, senza abbonamenti, i seguenti servizi:

viaggi con Telepass senza fermarsi al casello

pagamento delle Strisce Blus direttamente in app senza parchimetri né tagliandi

accesso all’Area C di Milano senza bisogno di ticket

parcheggi convenzionati

vignette elettroniche per Austria, Svizzera, Slovenia e Repubblica Ceca

imbarco per il traghetto per lo Stretto di Messina senza code

Il costo è di 19,90 euro, invece di 20,9o euro, entro il 30/9/26. Si paga un euro al giorno solo quando si usa l’autostrada e un euro una tantum per gli altri servizi. Il costo di attivazione tramite l’app Telepass è di 14,90 euro, invece di 20 euro. Inserendo il codice TLP30 otterrete anche 30 euro di cashback sul pedaggio in Italia (massimo 5 euro per 6 mesi dalla data di attivazione del dispositivo).

La promo Telepass è disponibile fino al 6/7/26 anche per i nuovi clienti di Kena Mobile. La differenza è che il codice da inserire è “KENA200“.

Le migliori offerte di TIM e Kena Mobile di giugno 2026

Offerte mobile di TIM e Kena Costi Cosa include Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G di Kena Mobile 5 ,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica TIM Supreme GPRO primo mese gratis , poi 5 ,99 €/mese

, poi Attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

Se ancora non siete clienti di TIM per il mobile, l’operatore vi propone una serie di offerte 5G a partire da meno di 6 euro al mese. La SIM costa 10 euro con spedizione gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM allo stesso prezzo anche online. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dal nuovo gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Una delle offerte più interessanti di TIM si chiama TIM Supreme GPRO con inclusi:

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps e 75 Mbps in upload

e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La promozione è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte TIM »

I clienti di TIM per la telefonia mobile possono accedere a uno sconto sulla fibra per attivare TIM WiFi Casa al prezzo di 24,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro. Sono inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Lo sconto viene applicato anche attivando contestualmente alla fibra un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

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I clienti convergenti di TIM possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa). Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/6/26.

Le offerte di Kena Mobile

Anche Kena Mobile propone offerte 5G a basso prezzo. La velocità prevista è stessa inclusa nelle tariffe 5G “di base” di TIM. Tra le promozioni più convenienti dell’operatore low cost c’è Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G con inclusi:

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in UE

Per l’offerta di Kena Mobile il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. Potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La promozione è disponibile per chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico