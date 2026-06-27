- fino a 150 euro di cashback sui rifornimenti e 50 euro di cashback sui pedaggi autostradali
- 1 anno di abbonamento gratis a Telepass Sempre e assistenza stradale in Europa
- disponibile per i nuovi clienti di TIM e Kena Mobile
La nuova versione della Promo Telepass di TIM vi permette, utilizzando il codice "ESTATE200", di ottenere fino a 200 euro di cashback sui rifornimenti, ricariche elettrice e pedaggi autostradali. Scopri come attivarla
TIM in vista dell’estate ha pensato di rinnovare la sua promo Telepass, pensata per i suoi clienti che non vedono l’ora di mettersi in auto per recarsi nelle varie località turistiche. In precedenza l’iniziativa prevedeva fino a 100 euro di cashback sul carburante. La nuova versione, invece, rilancia con fino a 200 euro di cashback sui rifornimenti o ricariche e sui pedaggi autostradali.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni necessarie a trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.
|Promo Telepass
|Dettagli
|Cosa prevede
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|Chi puà attivarla
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|Come attivarla
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La promo Telepass vi permette di accedere a sconti e vantaggia inserendo il codice “ESTATE200” nell’app Telepass entro 15 giorni dall’attivazione di Telepass Family. Nel dettaglio son inclusi:
La promo Telepass è disponibile online fino al 6/7/26 e nei negozi fino al 9/9/26. Poi, entro il 9/7/26 è disponibile la promozione per i clienti mobile di TIM che attivano Telepass con inclusi fino a 60 euro di sconto sui prodotti acquistare a rate con TIMFin (finanziamento a tasso zero e anticipo zero, salvo approvazione) e l’opzione dati 200 Giga Telepass Edition.
Con TIM potete poi acquistare il dispositivo Telepass Grab & Go con inclusi, senza abbonamenti, i seguenti servizi:
Il costo è di 19,90 euro, invece di 20,9o euro, entro il 30/9/26. Si paga un euro al giorno solo quando si usa l’autostrada e un euro una tantum per gli altri servizi. Il costo di attivazione tramite l’app Telepass è di 14,90 euro, invece di 20 euro. Inserendo il codice TLP30 otterrete anche 30 euro di cashback sul pedaggio in Italia (massimo 5 euro per 6 mesi dalla data di attivazione del dispositivo).
La promo Telepass è disponibile fino al 6/7/26 anche per i nuovi clienti di Kena Mobile. La differenza è che il codice da inserire è “KENA200“.
|Offerte mobile di TIM e Kena
|Costi
|Cosa include
|Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G di Kena Mobile
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|TIM Supreme GPRO
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Se ancora non siete clienti di TIM per il mobile, l’operatore vi propone una serie di offerte 5G a partire da meno di 6 euro al mese. La SIM costa 10 euro con spedizione gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM allo stesso prezzo anche online. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.
Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dal nuovo gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Una delle offerte più interessanti di TIM si chiama TIM Supreme GPRO con inclusi:
Il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La promozione è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.
I clienti di TIM per la telefonia mobile possono accedere a uno sconto sulla fibra per attivare TIM WiFi Casa al prezzo di 24,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro. Sono inclusi:
Lo sconto viene applicato anche attivando contestualmente alla fibra un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.
I clienti convergenti di TIM possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa). Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/6/26.
Anche Kena Mobile propone offerte 5G a basso prezzo. La velocità prevista è stessa inclusa nelle tariffe 5G “di base” di TIM. Tra le promozioni più convenienti dell’operatore low cost c’è Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G con inclusi:
Per l’offerta di Kena Mobile il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. Potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
La promozione è disponibile per chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce e altri.
Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »