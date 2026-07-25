A partire dal primo ottobre 2026 aumenterà il costo mensile per i clienti di rete fissa di TIM che ancora ricevono la copia della fattura in forma cartacea. L’operatore ha già avvertito gli utenti interessati con un messaggio dedicato nella bolletta fisso di luglio. I rincari sono stati motitvati da “esigenze di carattere economico dovute anche alla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei servizi commercializzati da TIM nel mutato contesto di mercato“.

Vi ricordiamo che ai sensi dell’art.98-septies decies, comma 5 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione della variazione contrattuale.

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Aumenti TIM per la fattura cartacea: cosa cambia da ottobre 2026

Bolletta TIM fisso I dettagli Cosa cambia da maggio? dall’1/10/26 il costo per ricevere la fattura cartacea aumenta a 5,99 €/mese Come passare al Conto Online Servizio Clienti 187

Area Clienti MyTIM

app MyTIM Come recedere fino al 31/10/26 è possibile recedere senza penali o costi aggiuntivi nelle seguenti modalità: Servizio Clienti 187

Area Clienti MyTIM

raccomandata A/R a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

negozi TIM

Dal primo ottobre il costo mensile per avere la copia cartacea della fattura per la rete fissa passerà da 4,95 euro a 5,99 euro (IVA inclusa). “In un generale contesto di crescente attenzione alla tutela ambientale, – scrive TIM in una nota pubblicata sul suo sito nella sezione ‘Informazioni per i consumatori‘ – la variazione del suddetto costo risponde alla necessità di aumentare la convenienza, anche economica per il cliente, di passare alla copia digitale della fattura TIM, abilitando così un circolo virtuoso di riduzione dell’utilizzo della carta, del consumo di energia e, in definitiva, della produzione di CO2“.

TIM comunque ricorda che è possibile risparmiare sul costo della fattura cartacea passando al servizio gratuito di Conto Online, che potete attivare quando volete chiamando il Servizio Clienti 187 oppure dall’area riservata MyTIM del sito o dall’App MyTIM (previa registrazione). Potrete poi visualizzare le fatture su MyTIM in qualsiasi momento e verrete avvisati via email ogni volta che è disponibile una nuova bolletta fisso.

Dall’app dovete selezionare la linea di casa e poi cliccare su Menu > La mia linea > Gestisci > Ricezione fatture. Fatto questo dovrete spostare il cursore per attivare il servizio di “Notifica di emissione” tramite email, avendo cura di certificare il vostro indirizzo di posta elettronica. Quinti tornate nella sezione “Ricezione fatture” e poi spostate il settore per “Fattura via posta“.

Dal sito, dopo aver effettuato l’accesso a MyTIM, dovrete selezionare la linea fissa e poi cliccare su Linea > Gestisci > Ricezione fattura ed email di notifica su “Modifica”. Fatto questo dovete ritornare sulla pagina “Ricezione fattura ed email di notifica” e po cliccare sul selettore verde accanto a “Fatture via Posta“.

Per la certificazione dell’email, se non è possibile connetterti alla rete Wi-Fi, potete identificarvi cliccando su “Utilizza la tua email“.

Chi non intende accettare la variazione contrattuale per la fattura cartacea, invece, può esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro il 31 ottobre 2026 nelle seguenti modalità:

Chiamando il Servizio Clienti 187

dall’ Area Clienti MyTIM su sito e app

su sito e app scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) e allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

e allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

a allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” Nei negozi TIM

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Offerte fibra convenienti a luglio 2026

Offerte fibra a basso prezzo Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

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modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di benvenuto di 50 € per i primi 6 mesi Plenitude fibra 25,90 €/mese

21,90 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV/Sky Sport a partire da 7 €/mese

Oggi sul mercato è diventato molto più semplice trovare un’offerta fibra ottica a basso prezzo con inclusi una connessione illimitata per navigare su Internet alla massima velocità sulla rete in fibra FTTH e tanti altri servizi inclusi. Tra le migliori disponibili abbiamo:

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 50 euro in bolletta per i primi 6 mesi

sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 19/7/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

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Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 21,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 26/8/26.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

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La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.

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Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, compreso Wimbledon 2026, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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