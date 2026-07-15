I Mondiali 2026 si avviano alla conclusione e DAZN, che ha ottenuto i diritti per trasmettere tutte le 104 partite della Coppa del Mondo, ha deciso di estendere la copertura dell’evento anche ad altri abbonamenti oltre a DAZN Full e DAZN Family.

Con meno di 10 euro e senza rinnovo automatico potete attivare il Pass Mondiali. In alternativa, senza costi aggiuntivi, avete la possibilità di seguire la finale che assegnerà la Coppa del Mondo — compresa la cerimonia di chiusura che prevede per la prima volta uno show nell’half-time con star internazionali — e la finale per il terzo posto anche attivando un piano DAZN Sports, Goal o MyClubPass.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per attivare comodamente online la soluzione perfetta in base ai vostri gusti.

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Le offerte di DAZN con le fase finale di Mondiali 2026 di luglio 2026

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi DAZN Sport 11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 14,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 99 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutti i contenuti dell’app ad eccezione del calcio (ma con la fase finale di Mondiali 2026) DAZN Goal 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 129 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

3 partite de Serie A Enilive per giornata e fase finale di Mondiali 2026 Myclubpass 29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 329 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutte le partite di Serie A Enilive per una singola squadra e fase finale di Mondiali 2026 Pass Mondiali 9,99 € una tantum visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

copertura completa dei Mondiali 2026 (highlights, catch-up, partite) DAZN Full 19,99 €/mese per 4 mesi , poi 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

, poi 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi 46,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 379 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport come il tennis DAZN Family 61,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 71,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 619 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport

Chi non è ancora cliente di DAZN e non vuole perdersi le ultime partite dei Mondiali 2026 può scegliere tra i seguenti piani:

Pass Mondiali dal costo di 9,99 euro una tantum e prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete con copertura completa dei Mondiali 2026 (show dedicati, highlights e partite dalla mattina alla sera).

DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 19,99 euro al mese per 4 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi (risparmio del 45,95% per i primi 4 mesi, pari a 188 euro di risparmio rispetto al normale prezzo di listino) o 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.

Scegli il piano DAZN per te »

DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio, ma con la fase finale di Mondiali 2026.

DAZN Goal include:

3 partite di Serie A Enilive per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BKT , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

FA Cup

il calcio femminile con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League

con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e FIFA+

ultime partite dei Mondiali 2026

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A. Sono incluse anche le ultime partite dei Mondiali 2026.

DAZN Full e DAZN Family includono:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout tutte le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 (104 incontri)

(104 incontri) La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

tennis con Roland Garros e Australian Open

e boxe, UFC e altri sport di combattimento

Eurosport 1 e 2

Kings League Italia

Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.

Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Attivando l’opzione Eurosport Extra potete aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.

Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.

TIMVISION: come aggiungere DAZN a luglio 2026

Le offerte TIMVISION Costi Servizi inclusi TIMVISION S/M/L

a partire da 8 €/mese per 8 mesi , poi 14,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 14,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi fino al 72% di risparmio per i primi 8 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

Infinity

Anche i clienti di TIMVISION possono arricchire il proprio abbonamento alla piattaforma di streaming di TIM con un piano di DAZN. Le offerte sono disponibili per i clienti dell’operatore con attiva una linea fissa e mobile entro il 25/7/26, salvo proroghe. Con TIMVISION avete il vantaggio di avere in un solo abbonamento film, serie TV e sport con un risparmio fino al 72% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti. Nel caso in cui abbiate già un profilo per una delle app incluse, potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.

TIMVISION S/M/L

TIMVISION Play

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità (solo M e L)

(solo M e L) Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità (solo L)

TIMVISION M costa 8 euro al mese per 6 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 137,94 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 72% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION M costa 12 euro al mese per 6 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 185,94 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 66% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L costa 14 euro al mese per 6 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 209,94 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 65% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Scopri le offerte di TIMVISION »

Il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi. Il contributo per l’attivazione è azzerato entro il 25/7/26 per chi attiva un’offerta mobile + TV.

Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Parthenope, Muzzle – City of wolves, Omicidio a Easttown e Mortal Kombat oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open, il Roland Garros, la stagione di ciclismo 2026 e Discovery+.

Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno dopo un periodo di prova gratuita di 30 giorni. Con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Spider Noir ed Elle, oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League. Avete inclusi anche consegne illimitate in un giorno per oltre due milioni di prodotti e servizi come Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, etc.

Se non siete soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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