- La copertura delle fase finali della Coppa del Mondo è stata estesa anche ad altri abbonamenti oltre a Full e Family
- Pass Mondiali a 9,99 € una tantum senza rinnovo automatico
Per seguire le fasi finali dei Mondiali 2026 su DAZN potete attivare il Pass Mondiali a meno di 10 euro senza rinnovo automatico. In alternativa, la copertura delle ultime partite della Coppa del Mondo è stata inclusa in tutti i piani dell'app di streaming. Scopri i dettagli sulle offerte
I Mondiali 2026 si avviano alla conclusione e DAZN, che ha ottenuto i diritti per trasmettere tutte le 104 partite della Coppa del Mondo, ha deciso di estendere la copertura dell’evento anche ad altri abbonamenti oltre a DAZN Full e DAZN Family.
Con meno di 10 euro e senza rinnovo automatico potete attivare il Pass Mondiali. In alternativa, senza costi aggiuntivi, avete la possibilità di seguire la finale che assegnerà la Coppa del Mondo — compresa la cerimonia di chiusura che prevede per la prima volta uno show nell’half-time con star internazionali — e la finale per il terzo posto anche attivando un piano DAZN Sports, Goal o MyClubPass.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per attivare comodamente online la soluzione perfetta in base ai vostri gusti.
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Sport
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|Myclubpass
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Chi non è ancora cliente di DAZN e non vuole perdersi le ultime partite dei Mondiali 2026 può scegliere tra i seguenti piani:
Pass Mondiali dal costo di 9,99 euro una tantum e prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete con copertura completa dei Mondiali 2026 (show dedicati, highlights e partite dalla mattina alla sera).
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 19,99 euro al mese per 4 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi (risparmio del 45,95% per i primi 4 mesi, pari a 188 euro di risparmio rispetto al normale prezzo di listino) o 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.
DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio, ma con la fase finale di Mondiali 2026.
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A. Sono incluse anche le ultime partite dei Mondiali 2026.
DAZN Full e DAZN Family includono:
Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.
Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
Attivando l’opzione Eurosport Extra potete aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.
Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.
|Le offerte TIMVISION
|Costi
|Servizi inclusi
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TIMVISION S/M/L
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Anche i clienti di TIMVISION possono arricchire il proprio abbonamento alla piattaforma di streaming di TIM con un piano di DAZN. Le offerte sono disponibili per i clienti dell’operatore con attiva una linea fissa e mobile entro il 25/7/26, salvo proroghe. Con TIMVISION avete il vantaggio di avere in un solo abbonamento film, serie TV e sport con un risparmio fino al 72% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti. Nel caso in cui abbiate già un profilo per una delle app incluse, potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.
TIMVISION M costa 8 euro al mese per 6 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 137,94 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 72% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION M costa 12 euro al mese per 6 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 185,94 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 66% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION L costa 14 euro al mese per 6 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 209,94 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 65% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Scopri le offerte di TIMVISION »
Il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi. Il contributo per l’attivazione è azzerato entro il 25/7/26 per chi attiva un’offerta mobile + TV.
Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Parthenope, Muzzle – City of wolves, Omicidio a Easttown e Mortal Kombat oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open, il Roland Garros, la stagione di ciclismo 2026 e Discovery+.
Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno dopo un periodo di prova gratuita di 30 giorni. Con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Spider Noir ed Elle, oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League. Avete inclusi anche consegne illimitate in un giorno per oltre due milioni di prodotti e servizi come Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, etc.
Se non siete soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi: