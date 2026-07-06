Con il moltiplicarsi degli operatori low cost e MVNO (Mobile Virtual Network Operator) è diventato molto semplice trovare offerte di telefonia mobile a basso prezzo con tanti Giga inclusi. Oggi infatti bastano meno di 5 euro al mese per attivare una promozione con minuti illimitati e 150 GB. Alcune di queste tariffe includono anche la navigazione in 5G.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori soluzioni dei principali operatori. Vi basta cliccare usl tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare in pochi secondi la promozione più economica per le vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte sotto i 5 euro al mese sul comparatore di SOStariffe.it di luglio 2026

Offerte a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte Spusu 1 di Spusu

3,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G fino a 300 Mbps + 2 GB di riserva Smart 30 di CoopVoce 4,90 €/mese per sempre

Primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 30 GB in 4G fino a 150 Mbps Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis ho. 4,95 di ho. Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Spusu 10 di Spusu

4,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps

Con meno di 5 euro al mese potete attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e 150 GB. Se dovete cambiare operatore e non volete perdere il numero di telefono, vi basta richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability) al nuovo gestore, che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Di seguito avete una descrizione dettagliata delle migliori tariffe sotto questa soglia di prezzo che potete attivare direttamente sul comparatore di SOStariffe.it.

Spusu 1 di Spusu

100 minuti e 100 SMS (più 5000 minuti dall’Italia all’estero)

1 GB in 4G fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload sulla rete di WindTre utilizzabili anche in roaming in UE e UK

fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload sulla rete di WindTre utilizzabili anche in roaming in UE e UK 2 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati

L’offerta di Spusu costa 3,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non scadono e diventano disponibili quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Smart 30 di CoopVoce

minuti illimitati e 200 SMS

30 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in UE e UK per 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre, ma il primo mese e attivazione sono gratis. Anche SIM e spedizione sono gratis, in alternativa potete richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiunti. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. La promozione è disponibile solo fino al 5/8/26.

Attiva Smart 30 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH). Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

Attiva Super Mobile Smart »

ho. 4,95 di ho. Mobile

include minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 8,2 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 4,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 16/7/26.

Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri operatori.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,24 euro al mese.

Attiva ho. 4,95 di ho. Mobile »

Spusu 10 di Spusu

1000 minuti e 200 SMS

10 GB in 4G fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload sulla rete di WindTre

fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload sulla rete di WindTre 20 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati

quando si esaurisce il traffico dati 7,42 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare nel momento in cui finiscono quelli inclusi nell’offerta. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE.

La promozione è disponibile solo fino al 13/7/26 con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile e altri.

La velocità in 5G fino a 250 Mbps per i clienti di Kena Mobile è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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