Sky ha depositato presso il Tribunale di Milano una richiesta di risarcimento fino a 1,9 miliardi di euro nei confronti di TIM e DAZN per l'accordo sui diritti della Serie A, ritenuto dall' AGCM lesivo della concorrenza. Scopri cosa è successo

Sky porta TIM e DAZN in tribunale per l’accordo sui diritti della Serie A 2021-2024. La pay TV ha richiesto un risarcimento fino a 1,9 miliardi di euro dopo che l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha chiuso il procedimento in cui ha definito l’intesa tra la telco e la piattaforma di streaming come gravemente restrittiva della concorrenza.

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Sky contro TIM e DAZN per i diritti sulla Serie A: cosa è successo

Gli attriti tra Sky, DAZN e TIM sono iniziati nel gennaio 2021 con la firma del “Deal Memo Distribution” con cui la Lega Serie A ha assegnato all’app di Perform i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite del campionato. L’Antitrust ha ritenuto che alcune clausole del contratto assegnassero a TIM una posizione privilegiata nella distribuzione dei contenuti di DAZN e impedissero alla piattaforma di streaming di stringere accordi simili con altre telco. TIM ha così potuto proporre offerte convergenti con connettività (fissa e mobile), TIMVISION e DAZN senza che i concorrenti potessero fare altrettanto.

L’app di streaming e l’operatore di rete fissa e mobile erano già stati sanzionati dall’AGCM nel 2023. TIM e DAZN avevano poi presentato ricorso presso il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato, che hanno però confermato le accuse, imponendo tuttavia all’Antitrust nuove verifiche sulla durata dell’infrazione e l’entità della multa.

L’AGCM, dopo il nuovo accertamento, ha quindi imposto una sanzione di 760.776 euro a TIM e 3,67 milioni a DAZN, in quanto l’Autorità ha escluso dal calcolo DAZN Media (società che rientra nel gruppo DAZN). L’Antitrust ha comunque ribadito che l’accordo tra l’app di streaming e TIM è restrittivo della concorrenza “nella misura in cui limita la capacità di DAZN di formulare offerte potenzialmente idonee a competere con quelle di uno dei principali player, quale TIMVISION” e che “costituisce, nei termini descritti in motivazione, un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE”.

Ora la causa civile avviata da Sky presso il Tribunale di Milano dovrà valutare se l’intesa tra DAZN e TIM abbia avuto un impatto economico per la pay TV e, in caso positivo, di quale entità.

Le offerte per vedere la Serie A 2026-2027 in TV o streaming di luglio 2026

Le offerte per la Serie A Costi Servizi inclusi DAZN a partire da 19,99 €/mese per 4 mesi , poi 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

, poi 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi a partire da 46,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni a partire da 379 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport come il tennis Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio 24,99 €/mese per 18 mesi + 5 €/mese per Sky Calcio

per Sky Calcio Sky Smart a a 19 € film, serie TV, produzioni Sky Originals, 3 partite di Serie A per giornata, coppe internazionali, MotoGP e F1, tennis, basket NOW 29,99 €/mese con possibilità di disdetta

19,99 €/mese con vincolo di 12 mesi 3 partite di Serie A per giornata, coppe internazionali, MotoGP e F1, tennis, basket

Il campionato di Serie A 2026-2027 inizierà ufficialmente domenica 23 agosto. Per seguire la vostra squadra del cuore potete scegliere se attivare un abbonamento a DAZN, Sky o NOW. Conviene farlo già da subito per approfittare dei prezzi in promozione.

Le offerte DAZN con la Serie A inclusa

Le offerte di DAZN con inclusa la Serie A sono le seguenti:

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 19,99 euro al mese per 4 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi (risparmio del 45,95% per i primi 4 mesi, pari a 188 euro di risparmio rispetto al normale prezzo di listino) o 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.

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DAZN Goal include:

3 partite di Serie A Enilive per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BKT , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

FA Cup

il calcio femminile con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League

con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e FIFA+

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

DAZN Full e DAZN Family includono:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout tutte le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 (104 incontri)

(104 incontri) La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

tennis con Roland Garros e Australian Open

e boxe, UFC e altri sport di combattimento

Eurosport 1 e 2

Kings League Italia

Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.

Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata. Al costo di 4,99 euro una tantum, invece, potete aggiungere il Pass Mondiali con copertura completa dei Mondiali 2026 (show dedicati, highlights e partite dalla mattina alla sera).

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Attivando l’opzione Eurosport Extra potete aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.

Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.

Le offerte di Sky con la Serie A inclusa

Su Sky potete vedere 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato.

Sky TV + Sky Sport costa 24,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 51,99 euro al mese. Lo sconto si applica con permanenza minima di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Attiva Sky TV + Sky Sport »

Dopo aver cliccato su “Acquista online“, potrete aggiungere anche Sky Calcio a 5 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga.

Potete arricchire il vostro abbonamento anche con:

Sky Cinema a 10 euro al mese , invece di 14 euro al mese

a , invece di 14 euro al mese Netflix Standard con pubblicità a 4,99 euro al mese

a Sky Kids a 5 euro al mes

a Sky Ultra HD a 5 euro al mese

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons, The Walking Dead – Dead City 3 e Destination X, insieme a produzioni originali come Rosa elettrica e Avvocato Ligas.

Sky Sport include tutta la Formula 1 e MotoGP, il grande tennis con Wimbledon, volley, basket italiano e internazionale, rugby.

Il servizio Sky Multiscreen vi offre l’opportunità di vedere gli stessi contenuti anche su altri televisori della casa, aggiungendo fino a 6 dispositivi oltre allo Sky Stream principale.

L’app Sky Go consente poi di vedere tutti i contenuti della pay TV sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) anche fuori casa.

Le offerte di NOW con la Serie A inclusa

Per vedere 3 partite di Serie A in streaming per giornata senza abbonamento potete attivare il Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese (12 mesi al prezzo di 8), poi 29,99 euro al mese, ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi. Altrimenti potete attivare l’offerta mensile a 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine della visione.

Potete poi aggiungere l’opzione Premium con inclusi visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1 al costo di 5 euro al mese.

Attiva Sport di NOW »

Con il Pass Sport di NOW avete inclusi anche:

tutta la Moto GP oltre alla Moto 2 e Moto 3 e tutti i round della World Superbike

oltre alla Moto 2 e Moto 3 e tutti i round della tutta la Formula 1 comprese prove libere, sprint race, qualifiche e le gare in diretta

comprese prove libere, sprint race, qualifiche e le gare in diretta Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)

(inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile) campionato italiano di basket e tornei internazionali (EuroLeague, Eurocap, World Cup 2026)

NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026)

(inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026) EuroVolley Femminile

tutta la Serie C NOW (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)

(inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia) UEFA Champions League (con 185 partite su 203 a stagione)

(con 185 partite su 203 a stagione) UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

una selezione di partite di Premier League , Bundesliga e Ligue 1

, e Sky Sport Golf, Sky Sport Legend, Sky Sport Basket, Sky Sport Mix

Il servizio è compatibile con smartphone, Smart TV, Tablet, PC, Game Console, Fire TV, Apple TV e NOW Smart Stick. Ad ogni profilo di NOW si possono associare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. La velocità minima per la connessione Internet consigliata da NOW per garantire una visione in alta qualità è di almeno 2,5 Mbps in download.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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