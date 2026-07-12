Offerte luce e gas per seconde case: consigli e tariffe per l'estate 2026

Energia
di Davide Raia

Per chi ha una seconda casa è importante adottare tutte le soluzioni utili per ridurre le bollette, a partire dalla scelta delle migliori offerte luce e gas. Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito e come fare a risparmiare durante l'estate 2026.

In 30 secondi
  • le bollette luce e gas per la seconda casa possono raggiungere valori elevati
  • per risparmiare è possibile adottare una serie di accorgimenti
  • scegliendo le migliori offerte luce e gas tramite SOStariffe.it è possibile alleggerire le bollette
Offerte luce e gas per seconde case: consigli e tariffe per l'estate 2026

Come per la prima casa, le bollette luce e gas per la seconda casa sono legate a doppio filo a due fattori. Il primo è il consumo di energia. Il secondo, invece, è il costo unitario dell’energia e, quindi, l’importo che viene addebitato al cliente dal proprio fornitore per ogni kWh di energia elettrica e ogni Smc di gas naturale consumati.

Per tagliare al minimo le bollette è fondamentale scegliere le migliori offerte luce e gas, in modo da ridurre al minimo il costo dell’energia. In questo momento di instabilità del mercato globale (a causa principalmente del conflitto in Iran) è utile puntare su offerte a prezzo fisso, in grado di offrire una protezione nel lungo periodo dai rincari.

Per scegliere le migliori offerte è sufficiente consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. C’è anche la possibilità di richiedere una consulenza (gratuita e senza impegno) chiamando al numero 02 5005 111 per parlare con un esperto.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Luce e gas per le seconde case: cosa cambia

Dal punto di vista tariffario, i parametri da considerare per risparmiare su luce e gas per la seconda casa sono gli stessi che bisogna prendere in considerazione per la prima casa. In particolare, è fondamentale minimizzare due valori:

  • il costo unitario dell’energia
  • la quota fissa della fornitura

Per le forniture di energia elettrica per clienti domestici non residenti sono previsti dei costi fissi aggiuntivi, con una quota aggiuntiva legata alla potenza impegnata e un costo aggiuntivo per gli oneri di sistema. Si tratta di fattori su cui ci sono pochi margini di manovra. Per risparmiare, infatti, è fondamentale individuare le tariffe più vantaggiose per ridurre il costo unitario e la quota fissa. Per le forniture di gas naturale, invece, non c’è distinzione tra forniture per residenti e non residenti.

Come ridurre le bollette luce e gas per le seconde case

Per tagliare le bolette di luce e gas per la seconda casa è necessario:

  • ridurre il costo unitario dell’energia e la quota fissa scegliendo le migliori offerte luce e gas disponibili sul mercato; consultando il comparatore di SOStariffe.it, in questo momento, è possibile ridurre il costo fino a 0,094 €/kWh e 0,4 €/Smc per il gas
  • contenere gli sprechi di energia per minimizzare i consumi
  • migliorare l’efficienza energetica, in modo da ridurre i consumi, con nuovi elettrodomestici e/o migliorando l’isolamento termico
  • puntare sul fotovoltaico per auto-produrre l’energia elettrica da utilizzare in casa, andando anche a utilizzare un sistema di accumulo per immagazzinare l’energia prodotta e non utilizzata subito; in questo caso, conviene anche rimpiazzare il gas con sistemi che utilizzano l’energia elettrica

Risparmiare sulle bollette della seconda casa è, quindi, possibile, ma bisogna adottare una serie di accorgimenti, essenziali per minimizzare i costi dell’energia e i consumi, andando così ad alleggerire le bollette.

Per iniziare a risparmiare da subito è possibile avviare il confronto delle offerte tramite SOStariffe.it:

Scopri qui le offerte luce e gas »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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