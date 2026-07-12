- le bollette luce e gas per la seconda casa possono raggiungere valori elevati
- per risparmiare è possibile adottare una serie di accorgimenti
- scegliendo le migliori offerte luce e gas tramite SOStariffe.it è possibile alleggerire le bollette
Per chi ha una seconda casa è importante adottare tutte le soluzioni utili per ridurre le bollette, a partire dalla scelta delle migliori offerte luce e gas. Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito e come fare a risparmiare durante l'estate 2026.
Come per la prima casa, le bollette luce e gas per la seconda casa sono legate a doppio filo a due fattori. Il primo è il consumo di energia. Il secondo, invece, è il costo unitario dell’energia e, quindi, l’importo che viene addebitato al cliente dal proprio fornitore per ogni kWh di energia elettrica e ogni Smc di gas naturale consumati.
Per tagliare al minimo le bollette è fondamentale scegliere le migliori offerte luce e gas, in modo da ridurre al minimo il costo dell’energia. In questo momento di instabilità del mercato globale (a causa principalmente del conflitto in Iran) è utile puntare su offerte a prezzo fisso, in grado di offrire una protezione nel lungo periodo dai rincari.
Per scegliere le migliori offerte è sufficiente consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. C’è anche la possibilità di richiedere una consulenza (gratuita e senza impegno) chiamando al numero 02 5005 111 per parlare con un esperto.
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Dal punto di vista tariffario, i parametri da considerare per risparmiare su luce e gas per la seconda casa sono gli stessi che bisogna prendere in considerazione per la prima casa. In particolare, è fondamentale minimizzare due valori:
Per le forniture di energia elettrica per clienti domestici non residenti sono previsti dei costi fissi aggiuntivi, con una quota aggiuntiva legata alla potenza impegnata e un costo aggiuntivo per gli oneri di sistema. Si tratta di fattori su cui ci sono pochi margini di manovra. Per risparmiare, infatti, è fondamentale individuare le tariffe più vantaggiose per ridurre il costo unitario e la quota fissa. Per le forniture di gas naturale, invece, non c’è distinzione tra forniture per residenti e non residenti.
Per tagliare le bolette di luce e gas per la seconda casa è necessario:
Risparmiare sulle bollette della seconda casa è, quindi, possibile, ma bisogna adottare una serie di accorgimenti, essenziali per minimizzare i costi dell’energia e i consumi, andando così ad alleggerire le bollette.
Per iniziare a risparmiare da subito è possibile avviare il confronto delle offerte tramite SOStariffe.it:
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