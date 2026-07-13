Arriva Iliad TOP 30 Mondo: l'offerta che include 30 GB da usare in 110 Paesi

Iliad
di Matteo Testa

Con Iliad TOP 30 Mondo a meno di 13 euro al mese con prezzo fisso per sempre potete avere minuti illimitati e 300 GB in 5G alla massima velocità in Italia. Sono inclusi anche 30 GB extra per navigare in roaming in 110 Paesi nel mondo. Scopri come attivare l'offerta

In 30 secondi
TOP 30 Mondo di Iliad: prezzo e caratteristiche a luglio 2026
  1. minuti illimitati e 300 GB in 5G + 30 GB extra per navigare in 110 Paesi nel mondo (UE compresa)
  2. Il prezzo è di 12,99 €/mese per sempre. Attivazione a 9,99
Arriva Iliad TOP 30 Mondo: l'offerta che include 30 GB da usare in 110 Paesi

Iliad ha lanciato una nuova offerta di telefonia mobile chiamate TOP 30 Mondo che è l’ideale per chi viaggia molto o prepara una vacanza all’estero per quest’estate. Con meno di 13 euro al mese avrete a disposizione non solo 300 GB in 5G per navigare alla massima velocità in Italia, ma anche 30 GB in roaming da utilizzare in 110 Paesi nel mondo, compresi i 27 Stati membri dell’Unione Europea.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In un attimo avrete le informazioni che vi servono per trovare la promozione perfetta per le vostre esigenze e abitudini di consumo e poi attivarla online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Iliad TOP 30 Mondo: caratteristiche e prezzo di luglio 2026

TOP 30 Mondo di Iliad Dettagli
Costi
  • 12,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
Minuti, SMS e Gigabyte
  • minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps + 30 GB extra in 110 Paesi (UE compresa)
Chi può attivarla
  • vecchi e nuovi clienti entro le 15:00 del 10/9/26

TOP 30 Mondo come tutte le offerte di Iliad è senza vincoli né costi nascosti. Nel caso non siate pientamente soddisfatti del piano, quando volete potete cambiare tariffa gratis o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea. L’operatore low cost, poi, non applica rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre.

Chi vuole attivare TOP 30 Mondo ma arriva da un altro operatore, per non perdere il proprio numero di telefono, deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Iliad cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

L’operatore low cost, poi, consente di acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro e di effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

TOP 30 Mondo

  • minuti e SMS illimitati (anche dall’Italia verso numeri fissi internazionali e mobili in USA e Canada)
  • 300 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 30 GB extra utilizzabili in roaming 110 Paesi nel mondo (UE compresa)

Il prezzo è di 12,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo entro le 15.00 del 10 settembre 2026.

Attiva TOP 30 Mondo di Iliad »

Iliad permette di navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Per le offerte 5G come TOP 30 Mondo, invece, la velocità arriva fino a 2 Gbps in download e la copertura è disponibile in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia.

Tutte le offerte di Iliad ora supportano il servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e in contemporanea si utilizzano le app.

Iliad quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese non richieste. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se invece non si dispone del credito sufficiente per rinnovare la promozione, si attiva in automatico la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Chi ha attivato un nuovo numero con Iliad può poi personalizzarlo gratis direttamente online cambiando le ultime sei cifre (massimo cinque tentativi) oppure selezionare la combinazione proposta in automatico dal sistema.

Con l’app Iliad potete gestire la vostra offerta con un tap sullo schermo del telefono ed effettuare operazioni come monitorare il credito residuo e consumi, cambiare tariffa, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM, gestire le deviazioni di chiamata, etc. L’app Iliad è disponibile gratuitamente per iPhone, dispositivi Android e Huawei.

Se avete bisogno di assistenza è possibile contattare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Iliad TOP 30 Mondo: sconto sulla rete fissa e 500 GB con Iliadclub

Attivando TOP 30 Mondo potete usufruire di uno sconto sulla rete fissa di Iliad, premiata come la più veloce in Italia dalla società di analisi indipendente nPerf. Il vantaggio fisso e mobile è previsto infatti per chi ha attivo attivo un piano voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito

IliadBox costa quindi 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Sono inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home), chiamate illimitate e modem Wi-Fi 7. Il contributo per ‘linstallazione della linea è di 39,99 euro.

Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere TOP 30 Mondo dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB in 5G al mese e 25 GB extra in roaming in UE.

In fase di acquisto online potete abbinare alla linea fissa anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Come passare a TOP 30 Mondo per i già clienti

I già clienti di Iliad che vogliono passare a TOP 30 Mondo e cambiare offerta gratis se attualmente hanno attivo un piano con meno di 300 GB a un prezzo uguale o inferiore a 11,99 euro al mese. Al momento, invece, non è possibile effettuare il downgrade. Se volete sostituire l’eSIM potete farlo al costo di 9,99 euro.

Si può richiedere il cambio offerta gratis nelle seguenti modalità:

  • dal sito Iliad accedendo prima all’Area Personale e poi cliccando sulla voce La migliore offerta nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare
  • dall’app Iliad dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su Cambia offerta
  • negli Iliad Space con il supporto del personale

Il cambio di promozione vi verrà confermato tramite una apposita email. TOP 30 Mondo si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Non è necessario cambiare SIM o eSIM.

Come abbinare uno smartphone a rate

Modelli disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino
Samsung Galaxy 26 Ultra
  • a partire da 54,62 €/mese per 24 rate
  • a partire da 1.499 €
iPhone 17
  • a partire da 39,16 €/mese per 20 rate
  • a partire da 979 €

A tutte le offerte di Iliad, compresa TOP 30 Mondo, potete associare anche l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo. Per il pagamento è possibile accendere un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con un piano di rateizzazione fino a 24 mesi. Scegliendo il finanziamento con Younited è previsto uno sconto sulle rate restituendo il dispositivo alla fine del pagamento. Potete poi ottenere un ulteriore riduzione del prezzo dando in permuta un vecchio telefono. La spedizione costa 10 euro.

Ad esempio, potete acquistare iPhone 17 Pro Max a partire da 27 euro al mese (restituendolo alla fine del finanziamento e dando in permuta iPhone 15 Pro Max da 256 GB). Iliad di propone anche modelli di iPhone rigenerati a prezzi molto accessibili. In alternativa potete scegliere Samsung Galaxy S26 Ultra a partire da 54,62 euro al mese per 24 rate.

Le altre offerte di Iliad di luglio 2026

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Giga 150
  • 7,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G
Giga 200
  • 9,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 15 GB extra in UE
Giga 250
  • 11,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps + 18 GB extra in UE
 Dati 350
  • 14,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G

Iliad vi propone anche tante offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo come.

Giga 150

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 4G/4G+
  • 2 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 150 di Iliad»

Giga 200

  • minuti e SMS illimitati
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 15 GB extra per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Giga 250

  • minuti e SMS illimitati
  • 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 18 GB extra per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 11,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 250 di Iliad »

Dati 350

  • chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent
  • 350 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 23 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Anche per queste offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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