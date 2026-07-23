Kena Mobile ad alcuni clienti selezionati ha attivato in automatico la connessione 5G per l'estate senza costi aggiuntivi. Scopri come funziona la promozione e le migliori offerte dell'operatore low cost

Kena Mobile come aveva già fatto in passato ha preparato un regalo speciale per l’estate per alcuni suoi clienti selezionati. L’operatore low cost a partire dal 10 luglio ha infatti avviato una campagna SMS per informarli della possibilità di attivare la navigazione in 5G senza costi aggiuntivi per un periodo di tempo limitato.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Kena Mobile regala il 5G ai già clienti: come funziona la promozione di luglio 2026

“Il sole accende l’estate, Kena accende il 5G! – si legge nell’SMS inviato da Kena Mobile ad alcuni clienti selezionati – Da oggi il 5G sarà disponibile sulla tua linea senza costi aggiuntivi, vivi ogni momento alla massima velocità! Controlla nelle impostazioni dati/rete mobile che il 5G sia attivo. L’opzione si disattiva automaticamente il 31 agosto”.

I già clienti scelti da Kena Mobile possono quindi navigare in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload almeno fino al 31 agosto 2026. Le prestazioni sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM. In assenza di adeguata copertura, invece, si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload per oltre il 99% della popolazione italiana.

La promozione che consente ai già clienti di accedere alla rete 5G, salvo proroghe, si disattiva in automatico il primo settembre 2026. L’operatore consiglia di verificare che il 5G sia attivo dalle impostazioni dati o rete mobile dello smartphone.

Normalmente i clienti di Kena Mobile con attiva un’offerta 4G possono passare al 5G acquistando l’apposita opzione al costo aggiuntivo di 99 cent al mese.

Le migliori offerte di Kena Mobile di luglio 2026

Offerte Kena Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Kena 4,99 150 GB TOP 5G 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G 5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica

Kena Mobile propone offerte per tutti i gusti senza vincoli né costi nascosti. SIM e spedizione sono gratis, ma alternativa si può richiedere eSIM già in fase di acquisto online. Per la verifica dell’identità potete scegliere tra video identificazione (Video ID Kena Check In) o autenticarvi con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Chi passa a Kena Mobile da un altro operatore e non vuole perdere il numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Poratbility), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Tra le migliori promozioni di Kena Mobile che potete oggi attivare ci sono:

Kena 4,99 150 GB TOP 5G

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download

in download 7,5 GB per navigare in roaming in UE.

Il prezzo è di 4,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile, salvo proroghe, solo fino al 28 luglio 2026. Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 4,99 L150 GB TOP 5G »

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download (+ 100 GB con autoricarica)

in download (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 5,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile, salvo proroghe, solo fino al 28 luglio 2026. La promozione è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da:

Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »

I servizi aggiuntivi di Kena Mobile

In tutte le offerte di Kena Mobile sono inclusi servizi di base come Segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi. Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti del vostro piano, l’operatore low cost permette di cambiare tariffa gratis in qualsiasi momento direttamente dall’Area MyKena sul sito o app. Altrimenti, potete esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

Quando avete esaurito il traffico dati incluso nella vostra offerta, Kena Mobile blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese superflue. Quando volete, però, potete riprendere a navigare utilizzando il servizio Restart, che consente di aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB.

Kena Mobile propone anche servizio per avere uno smartphone in abbonamento realizzato in collaborazione con Subbyx. Potete scegliere tra i migliori modelli di telefoni Android e iPhone a partire da 20,27 euro al mese, dando in permuta un vecchio dispositivo. Sono disponibili anche box con all’interno un telefono Android o Apple a partire da 9,99 euro al mese. Per i clienti di Kena Mobile è poi previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Infine, con il servizio Kena Telepass i nuovi clienti che attivano Telepass Sempre entro il 5 agosto 2026 e inseriscono il codice KENA200 prima della conclusione dell’ordine, ottengono gratis per un anno Assistenza Stradale in Italia e in Europa (poi 3,60 euro al mese) e fino a 200 euro di cashback, di cui 150 euro sul carburante o ricarica elettrica (massimo 10 euro al mese su una spesa minima di 30 euro) e 50 euro sui pedaggi in Italia (massimo 5 euro al mese). L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 4,90 euro al mese.

Altre offerte 5G a basso prezzo di luglio 2026

Altre offerte 5G a basso prezzo di luglio 2026

Offerte 5G a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis SegnoVerde GO 6,99 €/mese

4,99 €/mese con offerta Luce e/o Gas

con offerta Luce e/o Gas Attivazione a 4,99 € minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 5,95 di ho. Mobile 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese

Se state cercando un’offerta 5G a basso prezzo, di seguito avete descritte nel dettaglio alcune delle migliori tariffe sul mercato:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

Attiva Super Mobile Smart »

SegnoVerde Go

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps sulla rete di WindTre 11 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di SegnoVerde costa 6,99 euro al mese. Il prezzo, però, è scontato a 4,99 euro al mese abbinando un’offerta Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE.

Attiva SegnoVerde GO »

ho. 5,95 di ho. Mobile

include minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 9,8 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 31 luglio 2026.

Il contributo per l’attivazione è partire da 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri operatori.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 7,94 euro al mese.

Attiva ho. 5,95 »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico