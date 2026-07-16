Offerte combinate fibra, Luce e Gas: le migliori di luglio 2026

- Offerta fibra + energia dei fornitori a partire da 18,99 €/mese per 12 mesi
- Alcuni operatori permettono di abbinare alla fibra un'offerta Luce e/o Gas a prezzo agevolato
Le offerte combinate fibra, Luce e Gas non solo permettono di risparmiare in bolletta e sulla connessione Internet ma sono anche più semplici da gestire, dato che il referente è uno solo per tutti i servizi. Scopri le migliori promozioni
Negli ultimi anni diversi fornitori di energia sono entrati nel mercato della rete fissa e operatori hanno aggiunto al proprio listino anche offerte Luce e/o Gas. I due mercati quindi sono diventati sempre più interconnessi. Il vantaggio delle offerte combinate fibra, luce e gas è quello di disporre di una connessione in fibra ottica anche a meno di 19 euro al mese e di risparmiare cifre importanti in bolletta. In più bisogna considerare che si ha un solo interlocutore per assistenza, monitoraggio dei consumi e fatturazione.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte combinate fibra, luce e gas. Basta cliccare sul tasto di seguito per avere le informazioni che vi servono per selezionare la tariffa più conveniente e attivarla poi comodamente online.
|Offerte fibra + energia
|Costi
|Servizi inclusi
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Iren WiFi
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Super Casa Smart di Optima
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|Plenitude fibra
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Alcune delle promozioni per una connessione in fibra ottica al prezzo più basso sono proposte proprio dai fornitori di energia a chi sceglie di associare alla linea fissa anche un’offerta Luce e/o Gas. Tra le più convenienti potete scegliere:
L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento a Iren Stay Luce Prezzo Fisso Connettività o Iren Stay Gas Variabile Connettività. Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro.
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 19/7/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 10 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.
Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 21,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 26/8/26.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
|Offerte fibra + energia degli operatori
|Costi
|Servizi inclusi
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Super Fibra + Luce e Gas di WindTre
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|Vodafone Casa Start
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|Fastweb Casa Start
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|TIM Wi-Fi Casa + TIM Energia
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Tutti i principali operatori di rete fissa permettono di abbinare a una connessione Internet anche un’offerta energia, che spesso permette di ottenere uno sconto in bolletta e prezzi più favorevoli per luce e/o gas. Tra le migliori offerte convergenti di questa categoria abbiamo:
Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre in abbinamento a un’offerta Luce & Gas con contributo fisso bloccato per 24 mesi al costo di 19,99 euro al mese per un anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della linea fissa è di 1,99 euro al mese per 24 mesi. Con l’offerta convergente fibra più energia potete risparmiare 132 euro all’anno in bolletta.
Attiva Super Fibra di WindTre »
L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.
La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.
Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Attiva Vodafone Casa Start + mobile »
Potete poi aggiungere un’offerta di Fastweb Energia Flat con uno sconto fino a 22 euro al mese.
L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.
La fibra costa invece 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
Aggiungendo Luce Flat o Gas Flex riceverete uno sconto fino a 312 euro all’anno in bolletta.
L’offerta di TIM grazie alla Promo Limited costa 29,90 euro al mese con domiciliazione, invece di 31,90 euro al mese, attivandola online entro il 25/7/26. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.
La rete fissa costa 24,90 euro al mese attivando TIM Energia Luce e TIM Energia Gas. Otterrete anche fino a 130 euro di bonus per il primo anno.
I clienti di TIM per rete fissa e mobile possono anche attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps e accesso prioritario alla rete fino a 6 SIM. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM.
Potete poi aggiungere Wi-Fi Priority gratis, invece di 5 euro al mese.