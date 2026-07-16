Offerte combinate fibra, Luce e Gas: le migliori di luglio 2026

Le offerte combinate fibra, Luce e Gas non solo permettono di risparmiare in bolletta e sulla connessione Internet ma sono anche più semplici da gestire, dato che il referente è uno solo per tutti i servizi. Scopri le migliori promozioni

Offerte combinate fibra, Luce e Gas: tariffe e risparmi a luglio 2026

Negli ultimi anni diversi fornitori di energia sono entrati nel mercato della rete fissa e operatori hanno aggiunto al proprio listino anche offerte Luce e/o Gas. I due mercati quindi sono diventati sempre più interconnessi. Il vantaggio delle offerte combinate fibra, luce e gas è quello di disporre di una connessione in fibra ottica anche a meno di 19 euro al mese e di risparmiare cifre importanti in bolletta. In più bisogna considerare che si ha un solo interlocutore per assistenza, monitoraggio dei consumi e fatturazione.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte combinate fibra, luce e gas. Basta cliccare sul tasto di seguito per avere le informazioni che vi servono per selezionare la tariffa più conveniente e attivarla poi comodamente online.

Confronta le offerte fibra »

Offerte combinate fibra, Luce e Gas dei fornitori energetici di luglio 2026

Offerte fibra + energia Costi Servizi inclusi Iren WiFi

18,99 €/mese per un anno , poi 20,99 €/mese , con offerta Luce e/o Gas

, poi 20,99 €/mese con offerta Luce e/o Gas Attivazione a 49,99 € navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

modem Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, con offerta Luce e/o Gas

, poi con offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di benvenuto di 50 € per i primi 6 mesi Plenitude fibra 25,90 €/mese

21,90 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio

Alcune delle promozioni per una connessione in fibra ottica al prezzo più basso sono proposte proprio dai fornitori di energia a chi sceglie di associare alla linea fissa anche un’offerta Luce e/o Gas. Tra le più convenienti potete scegliere:

Iren WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH

modem incluso

bonus di 9 euro al mese in bolletta con offerta Luce

L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento a Iren Stay Luce Prezzo Fisso Connettività o Iren Stay Gas Variabile Connettività. Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro.

Scopri l’offerta Iren Wi-Fi »

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 50 euro in bolletta per i primi 6 mesi

sconto pari al costo mensile del mobile da regalare a chi si vuole

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 19/7/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 10 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

modem Wi-Fi 7

smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 21,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 26/8/26.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte combinate fibra, Luce e Gas degli operatori di rete fissa di luglio 2026

Offerte fibra + energia degli operatori Costi Servizi inclusi Super Fibra + Luce e Gas di WindTre

19,99 €/mese per un anno, poi 24,99 €/mese con offerta Luce e Gas

poi 24,99 €/mese con offerta Luce e Gas Attivazione a 1,99 €/mese per 24 mesi navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Giga illimitati in 5G fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime Vodafone Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese con offerta mobile

con offerta mobile Attivazione gratis connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi ottimizzato

sconto di 22 €/mese per Fastweb Energia Flat Fastweb Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese con offerta mobile e Giga illimitati in 5G connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

sconto fino a 312 euro €/anno per Luce Flat o Gas Flex TIM Wi-Fi Casa + TIM Energia 24,90 €/mese con Luce e Gas

con Luce e Gas Attivazione a 39,90 € connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

fino a 130 € di bonus per il primo anno per Luce e Gas

Tutti i principali operatori di rete fissa permettono di abbinare a una connessione Internet anche un’offerta energia, che spesso permette di ottenere uno sconto in bolletta e prezzi più favorevoli per luce e/o gas. Tra le migliori offerte convergenti di questa categoria abbiamo:

Super Fibra + Luce e Gas di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre in abbinamento a un’offerta Luce & Gas con contributo fisso bloccato per 24 mesi al costo di 19,99 euro al mese per un anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della linea fissa è di 1,99 euro al mese per 24 mesi. Con l’offerta convergente fibra più energia potete risparmiare 132 euro all’anno in bolletta.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Vodafone Casa Start

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attiva Vodafone Casa Start »

La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Potete poi aggiungere un’offerta di Fastweb Energia Flat con uno sconto fino a 22 euro al mese.

Fastweb Casa Start

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start »

La fibra costa invece 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Aggiungendo Luce Flat o Gas Flex riceverete uno sconto fino a 312 euro all’anno in bolletta.

TIM WiFi Casa

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

sconto di 2 euro al mese con Promo Limited (entro il 25/7/26)

L’offerta di TIM grazie alla Promo Limited costa 29,90 euro al mese con domiciliazione, invece di 31,90 euro al mese, attivandola online entro il 25/7/26. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

La rete fissa costa 24,90 euro al mese attivando TIM Energia Luce e TIM Energia Gas. Otterrete anche fino a 130 euro di bonus per il primo anno.

I clienti di TIM per rete fissa e mobile possono anche attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps e accesso prioritario alla rete fino a 6 SIM. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM.

Potete poi aggiungere Wi-Fi Priority gratis, invece di 5 euro al mese.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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