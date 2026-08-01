- Con un'offerta con modem incluso potete navigare subito su Internet e non ci sono costi iniziali
- Un'offerta senza modem incluso consente maggiore personalizzazione e non ci sono vincoli contrattuali
Conviene attivare un'offerta Internet con modem incluso o senza? Grazie alla delibera dell'AGCOM sul "Modem libero" si può infatti scegliere di utilizzare un router di vostra proprietà. Scopri costi, vantaggi e svantaggi delle due soluzioni
Grazie alla delibera 348/18/CONS dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) sul cosiddetto “Modem libero”, si ha diritto a rifiutare il router fornito dal proprio operatore di rete fissa e utilizzarne uno a propria scelta. Meglio quindi un’offerta Internet casa con un modem incluso o senza? Di seguito trovate i pro e i contro delle diverse soluzioni.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avere tutte le informazioni necessarie per selezionare la proposta più economica per le vostre esigenze di connettività e poi attivarla comodamente online.
|Offerte Intenet casa
|Pro
|Contro
|Offerte fisso con modem incluso
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|Offerte fisso senza modem incluso
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Le offerte Internet con modem incluso, nella maggior parte dei casi, forniscono l’apparato in comodato d’uso gratuito o con pagamento rateizzato (solitamente spalmato su 24 o 48 mesi). Nel secondo caso l’addebito viene spesso “nascosto” all’interno del canone mensile. I vantaggi di questa soluzione sono:
Le offerte Internet con modem incluso, però, prevedono vincoli contrattuali che, in caso di recesso prima della scadenza, comportano il pagamento del dispositivo in un’unica soluzione o il saldo delle rate residue. Spesso, poi, il modem fornito dall’operatore non permette la personalizzazione, come ad esempio la modifica dei DNS primari o la configurazione di una VPN. Se poi si mantiene il contratto per la rete fissa per molti anni, è probabile che in futuro vi ritroviate con un dispositivo ormai superato a livello tecnologico.
Chi attiva un’offerta Internet senza modem incluso ha la libertà di cambiare operatore in qualsiasi momento, senza il pagamento di penali associate al dispositivo. In più, dopo essere passati a un altro gestore, potete tenervi il modem. Avete la possibilità poi dotarvi di un router in grado di garantirvi performance superiori e pienamente personalizzabile.
Ci sono però anche alcuni lati negativi. Il più evidente è la spesa per acquistare un modem, che può superare anche i 300 euro per i modelli di fascia più alta. C’è poi il problema di dover effettuare la configurazione manuale e la gestione dell’assistenza. L’operatore, infatti, fornisce supporto solo per problemi fino alla borchia o all’ONT (Optical Network Terminal). Se il problema è nel router o nella sua configurazione, si è costretti a fare da sé.
|Offerte Internet con modem incluso
|Costi
|Servizi inclusi
|Plenitude fibra
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|Sky WiFi
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|IliadBox
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Oggi potete scegliere tra offerte Internet con modem incluso (anche non rateizzato) a partire da meno di 22 euro al mese come:
L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.
Abbinando alla linea fissa un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per connessione in fibra diventa di 21,90 euro al mese per 36 mesi.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.
L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.
La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.
Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, compreso Wimbledon 2026, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.
Per chi ha attiva un’offerta mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, il prezzo per la fibra diventa di 22,99 euro al mese per sempre.
Attiva IliadBox per clienti mobile »
Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.
Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.
Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.
|Offerte Internet senza modem incluso
|Costi
|Servizi inclusi
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Super Casa Smart di Optima
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Una delle migliori offerte Internet senza modem incluso è Super Casa Smart di Optima con inclusi:
Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »