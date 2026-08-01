Grazie alla delibera 348/18/CONS dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) sul cosiddetto “Modem libero”, si ha diritto a rifiutare il router fornito dal proprio operatore di rete fissa e utilizzarne uno a propria scelta. Meglio quindi un’offerta Internet casa con un modem incluso o senza? Di seguito trovate i pro e i contro delle diverse soluzioni.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avere tutte le informazioni necessarie per selezionare la proposta più economica per le vostre esigenze di connettività e poi attivarla comodamente online.

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Offerte Internet con modem incluso: pro e contro

Offerte Intenet casa Pro Contro Offerte fisso con modem incluso modem già configurato

assistenza tecnica

ottimizzato per la rete dell’operatore

zero costi iniziali vincoli contrattuali

poca personalizzazione

aboscelenza tecnologica Offerte fisso senza modem incluso possibilità di cambiare operatore quando si vuole senza penali

dopo il cambio di operatore potete tenere il modem

modem di qualità superiore e personalizzabile configurazione manuale

possibili costi elevati per un modello premiumt

assistenza solo fino alla borchia o ONT

Le offerte Internet con modem incluso, nella maggior parte dei casi, forniscono l’apparato in comodato d’uso gratuito o con pagamento rateizzato (solitamente spalmato su 24 o 48 mesi). Nel secondo caso l’addebito viene spesso “nascosto” all’interno del canone mensile. I vantaggi di questa soluzione sono:

Modem già configurato: basta collegarlo alla presa di corrente per iniziare subito a navigare su Internet.

basta collegarlo alla presa di corrente per iniziare subito a navigare su Internet. Assistenza tecnica : supporto garantito da parte dell’operatore per malfunzionamenti, danni o blocco della connessione. L’operatore è anche tenuto a sostituire il modem rotto.

: supporto garantito da parte dell’operatore per malfunzionamenti, danni o blocco della connessione. L’operatore è anche tenuto a sostituire il modem rotto. Ottimizzazione della connessione : l’apparato è già ottimizzato per la rete del fornitore.

: l’apparato è già ottimizzato per la rete del fornitore. Zero costi iniziali: nessun esborso immediato per l’acquisto dell’hardware.

Le offerte Internet con modem incluso, però, prevedono vincoli contrattuali che, in caso di recesso prima della scadenza, comportano il pagamento del dispositivo in un’unica soluzione o il saldo delle rate residue. Spesso, poi, il modem fornito dall’operatore non permette la personalizzazione, come ad esempio la modifica dei DNS primari o la configurazione di una VPN. Se poi si mantiene il contratto per la rete fissa per molti anni, è probabile che in futuro vi ritroviate con un dispositivo ormai superato a livello tecnologico.

Offerte Internet senza modem incluso

Chi attiva un’offerta Internet senza modem incluso ha la libertà di cambiare operatore in qualsiasi momento, senza il pagamento di penali associate al dispositivo. In più, dopo essere passati a un altro gestore, potete tenervi il modem. Avete la possibilità poi dotarvi di un router in grado di garantirvi performance superiori e pienamente personalizzabile.

Ci sono però anche alcuni lati negativi. Il più evidente è la spesa per acquistare un modem, che può superare anche i 300 euro per i modelli di fascia più alta. C’è poi il problema di dover effettuare la configurazione manuale e la gestione dell’assistenza. L’operatore, infatti, fornisce supporto solo per problemi fino alla borchia o all’ONT (Optical Network Terminal). Se il problema è nel router o nella sua configurazione, si è costretti a fare da sé.

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Offerte Internet con modem incluso: le migliori di agosto 2026

Offerte Internet con modem incluso Costi Servizi inclusi Plenitude fibra 25,90 €/mese

21,90 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio entro il 26/8/26 Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese IliadBox 26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre con offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 €/mese e pagamento automatico

con offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Oggi potete scegliere tra offerte Internet con modem incluso (anche non rateizzato) a partire da meno di 22 euro al mese come:

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio (entro il 26/8/26)

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla linea fissa un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per connessione in fibra diventa di 21,90 euro al mese per 36 mesi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, compreso Wimbledon 2026, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

IliadBox

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per chi ha attiva un’offerta mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, il prezzo per la fibra diventa di 22,99 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Offerte Internet senza modem incluso: la migliore di agosto 2026

Offerte Internet senza modem incluso Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero buono Amazon da 49,90 € (entro il 6/9/26)

Una delle migliori offerte Internet senza modem incluso è Super Casa Smart di Optima con inclusi:

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

buono Amazon da 49,90 euro (entro il 6/9/26)

(entro il 6/9/26) sconto pari al costo mensile del mobile

Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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