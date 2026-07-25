Gli italiani sono sempre più appassionati ai servizi di streaming. La conferma arriva dalla presentazione alla Camera dei Deputati della Relazione Annuale 2026 dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) da parte del presidente Giacomo Lasorella, che ha sottolineato l’importanza dell’autorità nel preservare il pluralismo dell’informazione, in un momento storico in cui l’intelligenza artificiale può dirigere il confronto democratico.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte streaming delle principali piattaforme con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare, comodamente online, la soluzione più conveniente in base ai vostri gusti.

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AGCOM, i numeri dello streaming in Italia a luglio 2026

Lasorella ha dichiarato che il settore dei media italiani ha registrato una lieve flessione dello 0,6%, ma il suo valore è cresciuto rispetto all’anno precedente arrivando a superare i 12 miliardi di euro. La televisione resta il medium che trascina il comparto, raccogliendo il 74,1% delle risorse complessive, con ricavi per 8.9 miliardi di euro nel 2025. I tre operatori storici (Rai, Comcast/Sky e Fininvest/Mediaset) detengono il 67% delle quote di mercato, ma crescono le piattaforme di streaming. Netflix, Disney+, DAZN e servizi simili oggi rappresentano il 23,3% delle risorse complessive grazie ai propri contenuti premium.

Stando ai dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni n. 1/2026 dell’AGCOM, alla fine dell’anno scorso si sono registrati 15,84 milioni di utenti unici complessivi per le piattafome di streaming a pagamento, in aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Netflix domina la classifica con 8,5 milioni di utilizzatori (+3,3% su base annua), seguito da Amazon Prime Video con 7,2 milioni (+0,6%),

Disney+ con 3,7 milioni (+0,9%) e DAZN con 2,3 milioni (+6,2% a fine anno). NOW (marchio di proprietà di Sky) arriva a una media di 1,3 milioni di utenti unici (-2,5%). In totale si sono raggiunte quasi 46 milioni di ore complessive a dicembre 2025 con una media di 2 ore e 54 minuti al mese per ogni utente.

Le migliori offerte streaming di luglio 2026

Le migliori offerte per lo streaming Costi Servizi inclusi DAZN Full 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 46,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni a partire da 379 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League e tante altre discipline anche sui canali di Eurosport come il tennis Sky TV + Netflix (Intrattenimento Plus) 14,99 €/mese per 18 mesi

Sky Smart a a 19 € film, serie TV, produzioni Sky Originals e Netflix Standard con pubblicità NOW Pass Sport a 29,99 €/mese con possibilità di disdetta o 19,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

a con vincolo di 12 mesi Pass Cinema & Entertainment a 11,99 €/mese con possibilità di disdetta o 7,99 €/mese con vincolo di 12 mesi film, serie TV, produzioni Sky Originals, le coppe europee di calcio, tennis, F1 e MotoGP Amazon Prime Video prova gratis di 30 giorni, poi 4,99 €/mese o 49,90 €/anno film, serie TV, documentari e la migliore partita di Champions League del mercoledì Disney+ a partire da 4,99 €/mese per 3 mesi, poi 6,99 €/mese film, serie TV e documentari di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Hulu TIMVISION S/M/L a partire da 8 €/mese per 6 mesi , poi 14,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 14,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi fino al 72% di risparmio per i primi 8 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

Infinity+

Se ancora non siete abbonati a una piattaforma di streaming, ecco descritte nel dettaglio alcune delle migliori offerte disponibili:

Le offerte di DAZN

Se siete appassionati di sport, DAZN è sicuramente la migliore offerta per la streaming oggi disponibile in Italia. Con il piano DAZN Full avete inclusi:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

tennis con Roland Garros e Australian Open

e boxe, UFC e altri sport di combattimento

Eurosport 1 e 2

Kings League Italia

DAZN Full prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 36,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.

Scegli il piano DAZN per te »

Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Le offerte di Sky con Netflix incluso

Sky attualmente propone un’offerta con Netflix incluso a un prezzo molto conveniente. Sky TV + Netflix, chiamata anche Intrattenimento Plus, prevede un piano Netflix Standard con pubblicità al costo di 14,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese. Lo sconto si applica con permanenza minima di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Attiva Intrattenimento Plus »

Dopo aver cliccato su “Acquista online“, potrete aggiungere anche:

Sky Cinema incluso per 6 mesi (poi 24,99 euro al mese per 12 mesi in totale)

(poi 24,99 euro al mese per 12 mesi in totale) Sky Sport a 22,90 euro al mese (invece di 26,90 euro al mese)

a (invece di 26,90 euro al mese) Sky Calcio a 8 euro al mese

a Sky Kids a 5 euro al mes

a Sky Ultra HD a 5 euro al mese

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons, The Walking Dead – Dead City 3 e Poker Face, insieme a produzioni originali come Rosa elettrica e Avvocato Ligas.

Il servizio Sky Multiscreen vi offre l’opportunità di vedere gli stessi contenuti anche su altri televisori della casa, aggiungendo fino a 6 dispositivi oltre allo Sky Stream principale.

L’app Sky Go consente poi di vedere tutti i contenuti della pay TV sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) anche fuori casa.

Le offerte di NOW

NOW propone due soluzioni per soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Con il Pass Cinema & Entertainment potete vedere i migliori programmi di Sky, serie TV italiane e internazionali e oltre 1.000 film on demand su un dispositivo alla volta. Il prezzo è di 7,99 euro al mese (12 mesi al prezzo di 8), poi 29,99 euro al mese, ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi. Altrimenti potete attivare l’offerta mensile a 11,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine della visione.

Attiva Cinema di NOW »

Con il Pass Sport avete invece inclusi:

tutta la Moto GP oltre alla Moto 2 e Moto 3 e tutti i round della World Superbike

oltre alla Moto 2 e Moto 3 e tutti i round della tutta la Formula 1 comprese prove libere, sprint race, qualifiche e le gare in diretta

comprese prove libere, sprint race, qualifiche e le gare in diretta Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)

(inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile) campionato italiano di basket e tornei internazionali (EuroLeague, Eurocap, World Cup 2026)

NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026)

(inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026) EuroVolley Femminile

tutta la Serie C NOW (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)

(inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia) UEFA Champions League (con 185 partite su 203 a stagione)

(con 185 partite su 203 a stagione) UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

una selezione di partite di Premier League , Bundesliga e Ligue 1

, e Sky Sport Golf, Sky Sport Legend, Sky Sport Basket, Sky Sport Mix

Il prezzo è di 19,99 euro al mese (12 mesi al prezzo di 8), poi 29,99 euro al mese, ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi. Altrimenti potete attivare l’offerta mensile a 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine della visione.

Attiva Sport di NOW »

Ad entrambe le offerte potete poi aggiungere l’opzione Premium con inclusi visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1 al costo di 5 euro al mese.

Il servizio di NOW è compatibile con smartphone, Smart TV, Tablet, PC, Game Console, Fire TV, Apple TV e NOW Smart Stick. Ad ogni profilo potete associare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. NOW per una visione ottimale dei contenuti consiglia una connessione Internet da almeno 2,5 Mbps in upload.

Le offerte di Disney+

Disney Plus include tutti i contenuti di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e molto altro ancora. Per le offerte disponibili entro il 28/7/26 i prezzi sono i seguenti:

Standard con pubblicità con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p) e audio fino a 5.1 a 4,99 euro al mese per 3 mesi , poi 6,99 euro al mese

con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p) e audio fino a 5.1 a , poi Standard senza pubblicità con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p), audio fino a 5.1 e funzionalità di download a 7,99 euro al mese per 3 mesi , poi 10,99 euro al mese , oppure 109,90 all’anno

con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p), audio fino a 5.1 e funzionalità di download a , poi , oppure Premium con fino a 4 riproduzioni simultanee in qualità 4 UHD & HDR, supporto audio Dolby Atmos e funzionalità di download a 10,99 euro al mese per 3 mesi, poi 15,99 euro al mese, oppure 159,90 euro all’anno

Attiva un piano di Disney+ »

Se volete, potete poi aggiungere un Utente extra per condividere l’abbonamento con persone che non fanno parte del vostro nucleo familiare al prezzo di 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità o 6,99 euro al mese per quelli Premium e Standard.

Le offerte di Prime Video

Prime Video offre film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League. Il servizio è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime insieme a consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online. Attualmente è possibile attivare la prova gratis per 30 giorni, scaduti i quali si rinnova al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno.

Attiva Prime Video »

Le offerte di TIMVISION

Con TIMVISION avete incluso in un solo abbonamento tutte le piattaforme di streaming più popolari, con il vantaggio di risparmiare fino al 72% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti. Se poi avete già un profilo per una delle app incluse, potete continuare a utilizzarlo senza problemi. Le offerte di TIMVISION sono attualmente disponibili fino al 25/7/26 per i clienti di TIM con attiva una linea fissa o mobile.

TIMVISION S/M/L

TIMVISION Play

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità (solo M e L)

(solo M e L) Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità (solo L)

TIMVISION M costa 8 euro al mese per 6 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 137,94 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 72% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION M costa 12 euro al mese per 6 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 185,94 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 66% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L costa 14 euro al mese per 6 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 209,94 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 65% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Scopri le offerte di TIMVISION »

Il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi. Il contributo per l’attivazione è azzerato entro il 25/7/26 per chi attiva un’offerta mobile + TV. Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Parthenope, Muzzle – City of wolves, Omicidio a Easttown e Mortal Kombat oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open, il Roland Garros, la stagione di ciclismo 2026 e Discovery+.

Se non siete soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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