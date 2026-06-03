Iliad Mobile da 7,99 euro: le offerte di giugno 2026

Iliad
di Matteo Testa

Chi attiva le offerte Iliad Mobile può avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità, insieme a Giga extra per l'estero, a partire da 7,90 euro al mese e prezzo fisso per sempre. Scopri tutte le tariffe dell'operatore low cost

In 30 sec.
Le offerte mobile di Iliad di giugno 2026
  1. Potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità
  2. Giga Prime include anche 12 mesi di Amazon Prime
  3. I prezzi partono da 7,99 €/mese per sempre
Iliad Mobile da 7,99 euro: le offerte di giugno 2026

Negli ultimi giorni sono arrivate nuove offerte Iliad Mobile. L’operatore low cost ha infatti rilanciato le sue tariffe “flash” chiamate TOP Plus e per la prima volta è disponibile una promozione con incluso un abbonamento di un anno ad Amazon Prime. Con meno di 8 euro al mese potete quindi avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte di telefonia mobile di Iliad con quelle di altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Iliad Mobile: tutte le offerte di giugno 2026

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Giga 150
  • 7,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G
TOP 250 Plus
  • 9,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps + 25 GB extra in Ue
TOP 300 Plus
  • 11,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps + 30 GB extra in Ue
Giga Prime
  • 12,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps + 30 GB extra in Ue
  • 12 mesi di Amazon Prime gratis
 Dati 350
  • 14,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G

Le offerte Iliad Mobile sono tutte senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti della vostra promozione, in qualsiasi momento è possibile cambiare promozione gratis oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea. Data l’assenza di rimodulazioni, il prezzo è fisso per sempre.

Chi attiva un’offerta Iliad Mobile arrivando da un altro operatore e non vuole perdere il numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Iliad cost entro un massimo di tre giorni lavorativi. Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

Attualmente son disponibili le seguenti offerte Iliad Mobile:

Giga 150 con inclusi minuti e SMS illimitati più 150 GB in 4G/4G+ e 12 GB per navigare in roaming in Ue a 7,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Attiva Giga 150 di Iliad»

TOP 250 Plus con inclusi minuti e SMS illimitati più 250 GB in 5G e 25 GB extra per navigare in roaming in Ue a 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/6/26.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

TOP 300 Plus con inclusi minuti e SMS illimitati più 300 GB in 5G e 30 GB extra per navigare in roaming in Ue a 11,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/6/26.

Attiva TOP 300 Plus di Iliad »

Giga Prime con inclusi minuti e SMS illimitati più 300 GB in 5G e 30 GB extra per navigare in roaming in Ue a 12,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro. Avete inclusi anche 12 mesi di Amazon Prime. Allo scadere della promozione, l’abbonamento al servizio di e-commerce si rinnova a 4,99 euro al mese. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 16/6/26.

Attiva Giga Prime di Iliad »

Dati 350 con incluse chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent più 350 GB in 5G e 23 GB per navigare in roaming in Ue a 14,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Con le offerte Iliad Mobile potete navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Con le offerte 5G dell’operatore low cost, invece, la velocità arriva fino a 2 Gbps in download e la rete raggiunge oltre 7.000 Comuni in tutta Italia.

Dalla fine di maggio in tutte le offerte Iliad Mobile, comprese quelle con un canone mensile inferiore a 9,99 euro al mese, avete incluso il servizio VoLTE per chiamare e ricevere telefonate con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e in contemporanea si utilizzano le app.

Nel caso in cui abbiate consumato tutto il traffico dati incluso nel piano, la connessione a Internet viene bloccata in automatico per evitare spese non richieste. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se invece non disponete del credito sufficiente per rinnovare il piano, si attiva in automatico la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Se avete attivato un nuovo numero Iliad Mobile potete personalizzarlo gratis direttamente online cambiando le ultime sei cifre (massimo cinque tentativi) oppure selezionare la combinazione che vi viene proposta in automatico dal sistema.

L’app Iliad vi permette di gestire la vostra offerta con estrema semplicità e comodità e di accedere a funzioni come il monitoraggio del credito residuo e consumi, cambiare promozioni, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM, gestire le deviazioni di chiamata, etc. L’app Iliad è disponibile gratuitamente per iPhone, dispositivi Android e Huawei.

Se avete bisogno di assistenza è possibile contattare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Sconto sulla fibra e fino a 650 GB con Iliadclub

I clienti Iliad Mobile con attivo un piano voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito può accedere a uno sconto sulla fibra. A tali condizioni è infatti possibile attivare IliadBox con inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home), chiamate illimitate e modem Wi-Fi 7 a 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per ‘linstallazione della linea è di 39,99 euro.

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

In fase di acquisto online potete abbinarea alla linea fissa anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Iliad Mobile: come cambiare offerta a giugno 2026

Se siete già clienti Iliad Mobile potete cambiare offerta gratis passando a un piano con più Giga a un prezzo uguale o superiore. Al momento, invece, non è possibile effettuare il downgrade. Chi vuole sostituire la SIM con un’eSIM può farlo al costo di 9,99 euro.

Si può richiedere il cambio offerta gratis nelle seguenti modalità:

  • dal sito Iliad accedendo prima all’Area Personale e poi cliccando sulla voce La migliore offerta nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare
  • dall’app Iliad dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su Cambia offerta
  • negli Iliad Space con il supporto del personale

Riceverete una email per la conferma che l’operazione è avvenuta con successo. La nuova offerta si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Non è necessario cambiare SIM o eSIM.

Iliad Mobile con smartphone a rate di giugno 2026

Modelli disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino
Samsung Galaxy A56 5G
  • a partire da 15,54 €/mese per 24 rate
  • 369 €
Samsung Galaxy A37
  • a partire da 18,37 €/mese per 24 rate
  • 449 €
iPhone 17
  • a partire da 39,16 €/mese per 20 rate
  • a partire da 979 €

A qualsiasi offerta Iliad Mobile potete abbinare anche l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo. Per il pagamento è possibile accendere un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con un piano di rateizzazione fino a 24 mesi. Scegliendo il finanziamento con Younited potete ottenere uno sconto sulle rate restituendo il dispositivo alla fine del pagamento e ridurre ulteriormente il prezzo dando in permuta un vecchio telefono. La spedizione costa 10 euro.

Ad esempio, potete acquistare iPhone 17 Pro Max a partire da 27 euro al mese (restituendolo alla fine del finanziamento e dando in permuta iPhone 15 Pro Max da 256 GB). Iliad di propone anche modelli di iPhone rigenerati a prezzi molto accessibili. In alternativa potete scegliere i nuovi Samsung Galaxy A57 5G o Galaxy A37 5G a partire da 18,75 euro al mese per 24 rate entro il 30/6/26.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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