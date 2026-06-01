Il moltiplicarsi degli operatori virtuali che hanno fatto il proprio ingresso nel mercato 5G ha permesso a una fascia più ampia di utenti di accedere a questa tecnologia, che garantisce prestazioni anche dieci volte superiori al 4G in termini di velocità e un segnale più stabile, livellando i prezzi al ribasso.

Escludendo i grandi marchi, che hanno introdotto il 5G ormai da diversi anni, oggi alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) hanno scelto di lanciare offerte 5G a basso prezzo o, altrimenti, consentono di attivare apposite opzioni aggiuntive per includere la navigazione sulle reti di ultima generazione. Potete quindi trovare facilmente offerte 5G a meno di 10 euro al mese con inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori proposte dei principali operatori di telefonia mobile con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi potrete poi attivare comodamente online il piano con il 5G incluso più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte 5G a meno di 10 euro al mese di giugno 2026

Offerte 5G Costi Minuti, SMS e Gigabyte 4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps TIM Supreme GPRO 5,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online

solo online SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva Turbo 200 di CoopVoce 7,90 €/mese per sempre

primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Speed 5G 200 di 1Mobile 5 € per un mese, poi 7,99 €/mese

per un mese, poi Attivazione gratis con portabilità minuti illimitati e 50 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 9,95 di ho. Mobile 9,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 €

eSIM a 5 cent minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps Fastweb Mobile Start 9,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps Vodafone Start 9,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps TOP 250 Plus di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

Sono molte le offerte 5G a meno di 10 euro al mese che potete attivare direttamente dal comparatore di SOStariffe.it. Per non perdere il vostro numero di telefono potete richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dal nuovo gestore entro pochi giorni lavorativi. Potete quindi scegliere tra:

4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Kena Mobile il prezzo è di 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 »

La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload prevista da questa promozione è la stessa delle offerte 5G “di base” di TIM.

I clienti di Kena Mobile entro il 3/6/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.

TIM Supreme GPRO

include minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di TIM il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo. In alternativa si può acquistare un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Spusu e altri.

Confronta le offerte mobile di TIM »

Se siete clienti di TIM anche per la rete fissa potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. Sono previsti anche altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION XS con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese). Con TIM Voce WiFi potete poi chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/6/26.

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1000 minuti verso l’Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete di WindTre 400 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati

quando si esaurisce il traffico dati 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Per l’offerta di Spusu il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non scadono e diventano disponibili quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Turbo 200 di CoopVoce

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Per l’offerta di CoopVoce il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre, ma il primo mese e attivazione sono gratis. Anche SIM e spedizione sono gratis. L’offerta è disponibile, salvo prororghe, solo fino all’1/7/26.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di Turbo 200 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Speed 5G 200 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

Per l’offerta di 1Mobile il prezzo è di 5 euro per il primo mese, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 15/6/26.

Attiva Speed 5G di 1Mobile »

ho. 9,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 16,4 GB per navigare in roaming in Ue

per navigare in roaming in Ue assistenza h24 via WhatsApp

Per l’offerta di ho. Mobile il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 5 cent. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Il contributo per l’attivazione è a partire da 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Kena Moible e altri.

Attiva ho. 9,95 »

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Per l’offerta di Fastweb Mobile il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per la SIM/eSIM è di 10 euro, mentre la spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica)

Attiva Fastweb Mobile Start »

I clienti di Fastweb Mobile possono poi attivare un’offerta fibra a prezzo scontato con inclusa una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home) e modem di ultima generazione a partire da 23,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling

Per l’offerta di Vodafone il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per la SIM/eSIM è di 10 euro, mentre la spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID.

Attiva Vodafone Mobile Start »

I clienti di Vodafone per il mobile possono poi attivare un’offerta fibra a prezzo scontato con inclusa una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH e modem di ultima generazione a partire da 23,95 euro al mese.Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

TOP 250 Plus di Iliad

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni

fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni 25 GB extra per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Iliad il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM a 9,99 euro. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/6/26.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

Attivando TOP 250 Plus con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete avere IliadBox con inclusi una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON, chiamate illimitate e modem Wi-Fi 7 al prezzo scontato di 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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