- Avete inclusi i Mondiali 2026 e il Roland Garros e tanto altro sport
- Il prezzo è partire da 24,99 €/mese per i primi 4 mesi
Approfitta dell'offerta per vedere tutte le partite dei Mondiali 2026 su DAZN a prezzo scontato attivando il piano Full. Scopri come risparmiare il 36% per i primi quattro mesi con la nuova promozione dell'app di streaming
In questi giorni è disponibile una promozione per vedere i Mondiali 2026 su DAZN a prezzo scontato. Il pacchetto Full, che include non solo la Coppa del Mondo FIFA 2026 (dall’11 Giugno al 19 luglio 2026) ma anche il Roland Garros, è infatti disponibile a meno di 25 euro al mese.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV per trovare la soluzione più conveniente per i vostri gusti.
|DAZN Full
|Dettagli
|Costi
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|Servizi inclusi
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Attivare oggi DAZN Full vi permette di riparmiare il 36% per i primi 4 mesi rispetto al tradizionale prezzo di listino. La promozione non sembra avere una scadenza prefissata. Non ci sono limiti al numero di dispositivi registrabili.
DAZN Full prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 24,99 euro al mese per 4 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi (100 euro di risparmio rispetto al normale prezzo di listino) o 29,99 euro al mese per 4 mesi, poi 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.
DAZN Full include la visione di:
Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
Attivando l’opzione Eurosport Extra potete aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Sport
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|DAZN Goal
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DAZN MyClubPass
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|DAZN Family
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DAZN dispone di altri piani interessanti (anche con i Mondiali 2026 inclusi) come:
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.
Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.
Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.
DAZN Family include gli stessi contenuti di DAZN Full.
DAZN Goal invece include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION con DAZN e Prime
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TIMVISION L con DAZN
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Il piano DAZN Full è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION, ma con il vantaggio di disporre in un solo abbonamento anche di altri servizi di servizi di streaming molto richiesti come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e il nuovo HBO Max con un risparmio fino al 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Se poi avete già attivo un account per una o più delle sopracitate piattaforme potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.
Le offerte di TIMVISION sono attualmente disponibili fino al 30/5/26 (salvo proroghe) per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Potete quindi scegliere tra:
TIMVISION con DAZN e Prime è disponibile ai seguenti prezzi:
Si risparmia fino al 41% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION L con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:
Si risparmia fino al 33% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del decoder.
Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Parthenope,Omicidio a Easttown e Mortal Kombat oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Young Sherlock e Scarpetta oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Nel caso in cui non siate soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi: