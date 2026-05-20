Mondiali 2026 su DAZN: il piano Full è in sconto

DAZN
di Matteo Testa

Approfitta dell'offerta per vedere tutte le partite dei Mondiali 2026 su DAZN a prezzo scontato attivando il piano Full. Scopri come risparmiare il 36% per i primi quattro mesi con la nuova promozione dell'app di streaming

In 30 sec.
DAZN Full a prezzo scontato a maggio 2026
  1. Avete inclusi i Mondiali 2026 e il Roland Garros e tanto altro sport
  2. Il prezzo è partire da 24,99 €/mese per i primi 4 mesi
Mondiali 2026 su DAZN: il piano Full è in sconto

In questi giorni è disponibile una promozione per vedere i Mondiali 2026 su DAZN a prezzo scontato. Il pacchetto Full, che include non solo la Coppa del Mondo FIFA 2026 (dall’11 Giugno al 19 luglio 2026) ma anche il Roland Garros, è infatti disponibile a meno di 25 euro al mese.

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Mondiali 2026 su DAZN con il piano Full: prezzo scontato a maggio 2026

DAZN Full Dettagli
Costi
  • 24,99 €/mese per 4 mesi, poi 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 29,99 €/mese per 4 mesi, poi 46,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 379 €/anno
Servizi inclusi
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport come il tennis

Attivare oggi DAZN Full vi permette di riparmiare il 36% per i primi 4 mesi rispetto al tradizionale prezzo di listino. La promozione non sembra avere una scadenza prefissata. Non ci sono limiti al numero di dispositivi registrabili.

DAZN Full prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 24,99 euro al mese per 4 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi (100 euro di risparmio rispetto al normale prezzo di listino) o 29,99 euro al mese per 4 mesi, poi 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.

Scegli il piano DAZN per te »

DAZN Full include la visione di:

  • tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)
  • tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout
  • tutte le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 (104 incontri)
  • La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League
  • FA CUP
  • FIFA+
  • calcio femminile
  • una selezione di partite di NFL
  • volley, golf e ciclismo
  • tennis con Roland Garros e Australian Open
  • boxe, UFC e altri sport di combattimento
  • Eurosport 1 e 2
  • Kings League Italia

Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Attivando l’opzione Eurosport Extra potete aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.

Le altre offerte di DAZN a maggio 2026

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi
DAZN Sport
  • 11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 14,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 99 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutti i contenuti dell’app ad eccezione del calcio
DAZN Goal
  • 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 129 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • 3 partite di Serie A Enilive per giornata e Serie BTK tante altre discipline anche sui canali di Eurosport
DAZN MyClubPass
  • 29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 329 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutte le partite di Serie A Enilive di una singola squadra
DAZN Family
  • 61,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 71,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 619 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse
  • tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport

DAZN dispone di altri piani interessanti (anche con i Mondiali 2026 inclusi) come:

DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.

Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.

Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.

DAZN Family include gli stessi contenuti di DAZN Full.

DAZN Goal invece include:

  • 3 partite di Serie A Enilive per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione
  • tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout
  • tutti gli Highlights di Serie A
  • La Liga
  • FA Cup
  • il calcio femminile con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League
  • una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League
  • FIFA+

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso di maggio 2026

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi
TIMVISION con DAZN e Prime
  • 36,99 €/mese con DAZN Full con vincolo di 12 mesi
  • 46,99 €/mese con DAZN Full
  • 29,99 €/mese con DAZN MyClubPass con vincolo di 12 mesi
  • fino al 41% di risparmio
  • TIMVISION Play
  • DAZN Full/MyClubPass
  • Infinity+
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION L con DAZN
  • 51,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 61,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • fino al 33% di risparmio
  • TIMVISION Play
  • DAZN Full
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max piano base
  • Amazon Prime con pubblicità

Il piano DAZN Full è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION, ma con il vantaggio di disporre in un solo abbonamento anche di altri servizi di servizi di streaming molto richiesti come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e il nuovo HBO Max con un risparmio fino al 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Se poi avete già attivo un account per una o più delle sopracitate piattaforme potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.

Le offerte di TIMVISION sono attualmente disponibili fino al 30/5/26 (salvo proroghe) per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Potete quindi scegliere tra:

TIMVISION con DAZN e Prime

  • TIMVISION Play
  • DAZN Full/MyClubPass
  • Infinity+
  • Amazon Prime con pubblicità

TIMVISION con DAZN e Prime è disponibile ai seguenti prezzi:

  • 36,99 euro al mese, pari a 443,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, con DAZN Full o 46,99 euro al mese con possibilità di recesso in qualsiasi momento
  • 29,99 euro al mese, pari a 359,88 euro per un anno dilazionato in 12 rate, con DAZN MyClubPass

Si risparmia fino al 41% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L con DAZN

  • TIMVISION Play
  • DAZN Full
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max piano base
  • Amazon Prime con pubblicità

TIMVISION L con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:

  • 51,99 euro al mese, pari a 623,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, o 61,99 euro al mese con possibilità di recesso in qualsiasi momento

Si risparmia fino al 33% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del decoder.

Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Parthenope,Omicidio a Easttown e Mortal Kombat oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Young Sherlock e Scarpetta oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Nel caso in cui non siate soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

  • Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese
  • Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese
  • Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese
  • Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese
  • DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese
  • Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese
  • Paramount+ con primo mese gratis, poi 7,99 euro al mese
  • HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese
  • HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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