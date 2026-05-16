Opensignal anche per il 2026 conferma TIM come il primo operatore in Italia per la qualità della rete sia per il mobile che per il fisso. Scopri la classifica dei gestori e tutti i dettagli sulle migliori offerte di TIM

Opensignal, nel suo ultimo report sullo stato delle telecomunicazioni in Italia, ha confermato anche quest’anno TIM come l’operatore che garantisce la più alta qualità costante della connessione, sia sulla rete di telefonia mobile che per quella fissa. Le rilevazioni sono state effettuate dal primo gennaio al 31 marzo 2026.

Per “qualità della rete” si intendono non solo le performance della rete in termini di velocità massima in download e upload e copertura, ma anche la misura della capacità dell’infrastruttura di supportare l’utilizzo quotidiano di applicazioni ormai comunemente utilizzate dagli utenti, come videochiamate di gruppo, gaming online e visione di video in HD.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avere le informazioni che vi servono per trovare la proposta più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e attivarla poi comodamente online.

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Qualità della rete: TIM al primo posto per mobile e rete fissa

Opensignal, per realizzare la sua classifica degli operatori italiani, ha quindi preso in considerazione sei parametri: velocità in download e upload, stabilità del segnale, perdita di pacchetti di dati e latenza, ovvero il tempo in cui la rete gestisce il flusso di informazioni in entrata e in uscita.

Stando alle analisi della società indipendente del settore telco, TIM con un punteggio di 80,5 ottiene il miglior risultato per la qualità della rete mobile. In seconda posizione si piazza Vodafone con 78,9, seguita a pari merito da Fastweb e Iliad con 78,7. WindTre chiude la classifica con 77,6, a soli 2,9 punti percentuali da TIM.

L’operatore guidato dal CEO Pietro Labriola domina anche per la qualità della rete fissa con un punteggio di 79,9, a brevissima distanza da Vodafone. Al terzo posto troviamo WindTre (79,1) e poi Fastweb (77,7).

TIM conferma quindi l’ottimo risultato già ottenuto nella precedente rilevazione di Opensignal pubblicata a marzo e relativa alle analisi effettuate tra il 2 ottobre e il 30 dicembre 2025 per la rete fissa, e dal primo settembre al 29 novembre 2025 per il mobile.

Nella precedente classifica, TIM si era piazzata al primo posto nelle categorie “Video Experience” con un punteggio di 69,5 e “Games Experience” con un punteggio di 75,6. Non solo, TIM era anche l’operatore con la velocità media in 5G più alta in grandi centri come Milano (248,4 Mbps in download e 24,8 in upload) e Roma (223 Mbps in download e 23,5 in upload).

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Le migliori offerte mobile e per la rete fissa di TIM di maggio 2026

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Supreme GPRO primo mese gratis , poi 5 ,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM WiFi Casa 24,90 €/mese per 20 mesi , poi 29,90 €/mese con Promo Web

, poi 29,90 €/mese con Promo Web 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

bonus € di 100 entro il 19/5/26

TIM vi permette di scegliere tra offerte 5G a partire da meno di 6 euro al mese. Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete poi acquistare un’eSIM anche online al prezzo di 10 euro ed effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID.

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte TIM »

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 19/5/26.

Le offerte di TIM per la fibra ottica

Se invece state cercando un’offerta fibra ottica al giusto prezzo, TIM attualmente vi propone un piano con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità a prezzo scontato.

TIM WiFi Casa

Al prezzo di 29,90 euro al mese, pagando con domiciliazione e conto online, avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi entro il 19/5/26)

Il prezzo grazie alla Promo Web è di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, acquistandola online entro il 19/5/26. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Per i già clienti di TIM per il mobile il prezzo per la rete fissa è invece di 24,90 euro al mese senza limiti di tempo. Lo sconto viene applicato anche attivando contestualmente alla fibra un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete associare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche un Infinity+, un piano Netflix Standard con pubblicità e uno base di HBO Max con pubblicità Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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