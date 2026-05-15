Bollette: quanto costano i rincari agli italiani

Energia
di Davide Raia

Famiglie e imprese italiane devono fare i conti con una pioggia di rincari, legati principalmente agli effetti della guerra in Iran. Un nuovo studio ha stimato il costo effettivo di questi rincari per gli italiani. Ecco tutti i dettagli in merito.

In 30 sec.
  • la guerra in Iran ha portato a un aumento dei costi di luce, gas e carburanti
  • famiglie e imprese italiane devono fare i conti con quasi 29 miliardi di euro di rincari nel 2026
  • la spesa aggiuntiva per l'energia elettrica sarà di oltre 10 miliardi mentre per il gas si spenderanno oltre 5 miliardi
Bollette: quanto costano i rincari agli italiani

La guerra in Iran ha portato a un sostanziale aumento dei costi dell’energia all’ingrosso, con una conseguente serie di rincari per le famiglie e le imprese. A quantificare questi rincari sono le stime dell’Ufficio studi della Cgia che ha analizzato l’impatto sull’economia dell’aumento dei prezzi di luce e gas e dei carburanti.

Prima di entrare nei dettagli dell’indagine, ricordiamo che, soprattutto in questo momento, è fondamentale ridurre al minimo il costo di luce e gas per  risparmiare sulle bollette. In aggiunta, per evitare le oscillazioni del mercato all’ingrosso, è conveniente puntare su offerte a prezzo fisso.

Tramite il comparatore di SOStariffe.it è possibile individuare le migliori offerte luce e gas del momento e attivare tariffe in grado di garantire un risparmio reale e una protezione contro i rincari. Scegliendo l’offerta più conveniente è possibile bloccare il prezzo a 0,1 €/kWh per la luce e a 0,43 €/Smc per il gas. Si tratta di prezzi inferiori alle quotazioni del mercato all’ingrosso dell’energia.

Per accedere al confronto online basta premere sul box qui di sotto. In alternativa, è possibile richiedere una consulenza gratuita e senza impegno chiamando al numero 02 5005 111.

Scegli qui le offerte luce e gas »

Un conto salta per gli italiani

Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia, per famiglie e imprese italiane c’è da mettere in conto un sostanziale incremento delle spese: complessivamente, infatti, a causa della guerra in Iran si registrano quasi 29 miliardi di euro di rincari che rappresentano un vero e proprio shock per l’economia.

Tra gli aumenti principali evidenziati dallo studio troviamo:

  • 13,6 miliardi di euro di extra costi su benzina e diesel nel 2026, con un incremento del 20,4% rispetto al 2025
  • 10,2 miliardi di euro di extra costi per l’energia elettrica nel 2026, con un incremento del 12,9% rispetto al 2025
  • 5 miliardi di euro di extra costi per il gas naturale nel 2026, con un incremento del 14,6% rispetto al 2025

Complessivamente, quindi, Cgia stima 28,9 miliardi di euro di spese aggiuntive nel corso del 2026, con un aumento del 16% rispetto al 2025.

Le regioni più colpite

Secondo l’analisi, gli aumenti non saranno uniformi e in alcune regioni si sentiranno maggiormente. Per la Cgia “A pagare il conto più salato saranno le regioni più popolose e con la maggiore concentrazione di attività manifatturiere e commerciali, ovvero i principali motori produttivi del Paese“. In particolare, i rincari si faranno sentire  in:

  • Lombardia, con un aumento della spesa di 5,4 miliardi di euro e un incremento percentuale del 15,1% 
  • Emilia-Romagna, con un aumento della spesa di 3 miliardi di euro e un incremento percentuale del 16,1%
  • Veneto, con un aumento della spesa di 2,9 miliardi di euro e un incremento percentuale del 15,8%

La variazione percentuale più alta è attesa, però, in Calabria, con rincari del 17,8% (in valore assoluto si stimano aumenti per 746 milioni di euro nella regione). L’aumento percentuale di spesa più basso, invece, è proprio in Lombardia, regione che, come visto, registra il rincaro in valore assoluto più alto.

Gli aumenti in valore assoluto più bassi vengono registrati nelle regioni più piccole e meno popolate che però registrano ugualmente rincari percentuali significativi. Tra queste regioni troviamo Basilicata (+243 milioni, +16,3%), Molise (+146 milioni, +16,6%) e Valle d’Aosta (+76 milioni, +15,7%).

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Bollette: quanto costano i rincari agli italiani
Energia
angle-right
Sky WiFi in offerta con Netflix incluso a prezzo scontato: ecco la promo
Internet Casa
angle-right
Fusione TIM – PosteMobile: c’è un nuovo operatore in arrivo?
Postemobile
angle-right
Rimodulazione Vodafone, aumenti in arrivo per la linea fissa: ecco come evitarli
Internet Casa
angle-right
Tariffa mobile con tanti Giga a meno di 5 euro: le proposte degli operatori
Telefonia Mobile
angle-right
Telecomunicazioni, la proposta di Iliad per il futuro delle frequenze mobile in Italia
Telefonia Mobile
angle-right
Prezzo del gas per clienti vulnerabili in calo ma i costi restano alti
Gas
angle-right
TIM aumenta i prezzi: nuova rimodulazione in arrivo per i clienti mobile
Telefonia Mobile
angle-right
Samsung Galaxy S26 Ultra, tablet in regalo con le offerte a rate degli operatori
Telefonia Mobile
angle-right
Inflazione in aumento in Italia: le stime e come proteggere il patrimonio
Conti deposito
angle-right
Le nostre Guide
I migliori 10 cellulari non smartphone di maggio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a maggio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore maggio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.