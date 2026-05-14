Sky WiFi con inclusi Sky TV e Netflix oggi costa a partire da meno di 28 euro al mese . Scopri come attivare la promozione con inclusa una connessione in fibra ottica stabile e veloce e il meglio dell'intrattenimento della pay TV e streaming

Sky WiFi propone una nuova versione della sua offerta con incluso Netflix a prezzo scontato. Fino alla fine del mese, solo tramite i canali online, è possibile abbinare a una connessione Internet ad alte prestazioni con attivazione gratis a un piano Standard della popolare app di streaming e tutta la programmazione di Sky a partire da meno di 28 euro al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione migliore per le vostre esigenze in termini di connettività e intrattenimento.

Confronta le offerte fibra »

Sky WiFi + Sky TV + Netflix: caratteristiche e prezzi a maggio 2026

Sky WiFi + Sky TV + Netflix (Intrattenimento Plus) Costi Servizi inclusi Offerta fibra 20,90 €/mese per 18 mesi

Attivazione gratis connessione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub Offerta TV 7 €/mese per 6 mesi , poi 12,99 €/mese per 12 mesi e attivazione gratis per Sky Stream (copertura Open Fiber e Fibercop)

, poi 12,99 €/mese per 12 mesi e per Sky Stream (copertura Open Fiber e Fibercop) 9 €/mese per 6 mesi, poi 14,99 €/mese per 12 mesi e attivazione a 19 € per Sky Stream (copertura Fastweb) Sky TV

Netflix Standard con pubblicità

L’offerta Sky WiFi con inclusi anche Sky TV e Netflix (nota anche come Intrattenimento Plus) costa 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro. Avete inclusi:

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito

Il pacchetto Sky TV e Netflix Standard con pubblicità costa:

7 euro al mese per 6 mesi , poi 12,99 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,99 euro al mese), per i clienti coperti dalla rete di Open Fiber e Fibercop

, poi (invece di 29,99 euro al mese), per i clienti coperti dalla rete di e 9 euro al mese per 6 mesi, poi 14,99 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,99 euro al mese), per i clienti coperti dalla rete di Fastweb

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. I contratti Sky WiFi e Sky TV sono separati e autonomi. Il contributo per l’attivazione del decoder Sky Stream è gratis, invece di 99 euro, per i clienti coperti dalla rete di Open Fiber e Fibercop. Per coloro che sono raggiunti solo dalla rete di Fastweb, invece, l’attivazione è scontata a 49 euro. Di recente Sky WiFi ha annunciato di aver raggiunto con la fibra ottica il 90% delle abitazioni in Italia, pari ad altri 3 milioni di famiglie, proprio grazie all’accordo con Fibercop.

L’offerta Sky WiFi + Sky TV + Netflix, disponibile fino al 31/5/26 (salvo proroghe), ha quindi un prezzo di partenza di 27,90 euro al mese per 6 mesi.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

In alternativa potete aggiungere a Sky WiFi il pacchetto Sky Sport al costo totale di 35,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 51,90 euro al mese. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26 (salvo proroghe).

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Infine, se siete interessati solo alla rete fissa, Sky Wi-Fi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete di Open Fiber e Fibercop. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26 (salvo proroghe).

Per i già clienti Sky TV la fibra costa 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Altre offerte fibra + TV di maggio 2026

Offerte fibra + TV Costi Servizi inclusi Plenitude Fibra 25,90 €/mese

19,90 €/mese per 36 mesi con offerta Luce e/o Gas

con offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass TIM WiFi Casa 29,90 €/mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 39,90 € connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

TIMVISION S Super Fibra di WindTre 24,99 €/mese per 12 mesi , poi 29,99

, poi 29,99 24,99 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile Attivazione a 1,99 €/mese per 24 mesi connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime

Anche altri operatori di rete fissa permettono di avere insieme alla fibra anche un’offerta TV. Plenitude Fibra di Plenitude costa 25,90 euro al mese ed include:

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlights degli incontri di campionato e contenuti dedicati.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

TIM WiFi Casa grazie alla Promo Web è disponibile in esclusiva online al costo di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro. La promozione di TIM è disponibile fino al 19/5/26, salvo proroghe, ed include:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)

costo di attivazione rateizzato (5 euro al mese per 24 rate già incluse nel canone)

bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) fino al 5/5/26

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete aggiungere anche TIMVISION (offerta TV con abbonamento annuale a 84 euro anziché 167,88 euro, in 12 mensilità a 7 euro anziché 13,99 euro) con incluso TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e i 6 canali di Eurosport insieme a Infinity+ oltre a un abbonamento a HBO Max Base con pubblicità e un piano Netflix Standard con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Se avete già un account ad HBO Max e Netflix potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.

Scopri le offerte TIM fibra »

I clienti di TIM per il mobile e rete fissa possono attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete in tutte le principali città e località turistiche. Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max Base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 19/5/26.

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare Super Fibra di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese, per le nuove attivazioni. Per i già clienti mobile il canone è invece di 24,99 euro al mese senza limiti di tempo. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi. Avete inclusi:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime (con incluso Prime Video)

(con incluso Prime Video) possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Attiva Super Fibra di WindTre »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?