- Avete inclusa una connessione in fibra FTTH fino a 1 Gbps a 20,90 €/mese e attivazione gratis
- Sky TV e Netflix in abbinamento alla linea fissa costano a partire da 7 €/mese
Sky WiFi con inclusi Sky TV e Netflix oggi costa a partire da meno di 28 euro al mese. Scopri come attivare la promozione con inclusa una connessione in fibra ottica stabile e veloce e il meglio dell'intrattenimento della pay TV e streaming
Sky WiFi propone una nuova versione della sua offerta con incluso Netflix a prezzo scontato. Fino alla fine del mese, solo tramite i canali online, è possibile abbinare a una connessione Internet ad alte prestazioni con attivazione gratis a un piano Standard della popolare app di streaming e tutta la programmazione di Sky a partire da meno di 28 euro al mese.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione migliore per le vostre esigenze in termini di connettività e intrattenimento.
|Sky WiFi + Sky TV + Netflix (Intrattenimento Plus)
|Costi
|Servizi inclusi
|Offerta fibra
|
|
|Offerta TV
|
|
L’offerta Sky WiFi con inclusi anche Sky TV e Netflix (nota anche come Intrattenimento Plus) costa 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro. Avete inclusi:
Il pacchetto Sky TV e Netflix Standard con pubblicità costa:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. I contratti Sky WiFi e Sky TV sono separati e autonomi. Il contributo per l’attivazione del decoder Sky Stream è gratis, invece di 99 euro, per i clienti coperti dalla rete di Open Fiber e Fibercop. Per coloro che sono raggiunti solo dalla rete di Fastweb, invece, l’attivazione è scontata a 49 euro. Di recente Sky WiFi ha annunciato di aver raggiunto con la fibra ottica il 90% delle abitazioni in Italia, pari ad altri 3 milioni di famiglie, proprio grazie all’accordo con Fibercop.
L’offerta Sky WiFi + Sky TV + Netflix, disponibile fino al 31/5/26 (salvo proroghe), ha quindi un prezzo di partenza di 27,90 euro al mese per 6 mesi.
Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »
Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
In alternativa potete aggiungere a Sky WiFi il pacchetto Sky Sport al costo totale di 35,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 51,90 euro al mese. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26 (salvo proroghe).
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.
Infine, se siete interessati solo alla rete fissa, Sky Wi-Fi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete di Open Fiber e Fibercop. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26 (salvo proroghe).
Per i già clienti Sky TV la fibra costa 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis in esclusiva online.
|Offerte fibra + TV
|Costi
|Servizi inclusi
|Plenitude Fibra
|
|
|TIM WiFi Casa
|
|
|Super Fibra di WindTre
|
|
Anche altri operatori di rete fissa permettono di avere insieme alla fibra anche un’offerta TV. Plenitude Fibra di Plenitude costa 25,90 euro al mese ed include:
Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.
Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlights degli incontri di campionato e contenuti dedicati.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
TIM WiFi Casa grazie alla Promo Web è disponibile in esclusiva online al costo di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro. La promozione di TIM è disponibile fino al 19/5/26, salvo proroghe, ed include:
Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete aggiungere anche TIMVISION (offerta TV con abbonamento annuale a 84 euro anziché 167,88 euro, in 12 mensilità a 7 euro anziché 13,99 euro) con incluso TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e i 6 canali di Eurosport insieme a Infinity+ oltre a un abbonamento a HBO Max Base con pubblicità e un piano Netflix Standard con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Se avete già un account ad HBO Max e Netflix potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.
I clienti di TIM per il mobile e rete fissa possono attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e navigare fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete in tutte le principali città e località turistiche. Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max Base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 19/5/26.
Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare Super Fibra di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese, per le nuove attivazioni. Per i già clienti mobile il canone è invece di 24,99 euro al mese senza limiti di tempo. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi. Avete inclusi:
Attiva Super Fibra di WindTre »