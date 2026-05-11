Tariffa mobile con tanti Giga a meno di 5 euro: le proposte degli operatori

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Se state cercando una tariffa mobile con tanti Giga a meno di 5 euro al mese, oggi sono disponibili offerte che sotto questa soglia di prezzo di permettono di avere minuti illimitati e fino a 100 GB. Alcuni operatori dispongono poi di aggiungere apposite opzione per avere inclusa anche la navigazione 5G. Scopri tutti i dettagli su caratteristiche e prezzi di queste promozioni

In 30 sec.
Le migliori offerte a meno di 5 euro al mese di maggio 2026
  1. Potete avere inclusi anche minuti illimitati e fino a 100 GB
  2. Alcuni operatori dispongono di opzioni 5G a basso prezzo
  3. Potete confrontare le migliori offerte con il comparatore di SOStariffe.it
Tariffa mobile con tanti Giga a meno di 5 euro: le proposte degli operatori

Grazie al moltiplicarsi degli operatori virtuali è possibile trovare facilmente un piano mobile a basso prezzo che comunque includa tanti Giga da non doversi preoccupare troppo dei propri consumi. In molti casi bastano anche meno di 5 euro al mese per attivare una tariffa con questa caratteristica.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online in pochi clic la soluzione più economica per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Le migliori offerte a meno di 5 euro al mese di maggio 2026

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte
EVO 30 di CoopVoce
  • 4,90 €/mese per sempre
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + 30 GB in 4G fino a 150 Mbps
Super Mobile Smart di Optima Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a 9,90 solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis
ho. 4,95 di ho. Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a 4,99 con portabilità da alcuni operatori
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per navigare in 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
Spusu 10 di Spusu
  • 4,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90
  • 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ fino a 150 Mbps + 20 GB di riserva
4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile
  • 4,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps

Tra le migliori offerte a meno di 5 euro al mese troviamo soluzioni con inclusi anche minuti illimitati e fino a 100 GB. Si tratta soprattutto di tariffe con inclusa solamente la connettività in 4G, ma sono diversi gli operatori che consentono di attivare opzioni aggiuntive che a fronte di un piccolo contributo mensile consentono di attivare la navigazione in 5G anche alla massima velocità.

Chi vuole mantenere il proprio numero di telefono dovrà richiedere la nuovo operatore di effettuare la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà completata gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi alcune offerte con tanti Giga a meno di 5 euro al mese da attivare direttamente sul comparatore di SOStariffe.it:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • 1 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

ho. 4,95 di ho. Mobile

  • include minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 4,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID.

Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 27/5/26.

Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri operatori.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, verrete re-indirizzati in automatico sulla rete 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,24 euro al mese.

Attiva ho. 4,95 di ho. Mobile »

4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM
  • 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

La tariffa è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 »

La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload prevista da questo piano mobile è la stessa delle offerte 5G “di base” di TIM.

I clienti di Kena Mobile entro il 3/6/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.

EVO 30 di CoopVoce

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 30 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni
  • 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attiva EVO 30 »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di EVO 30 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Spusu 10 di Spusu

  • 1000 minuti e 200 SMS
  • 10 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete di WindTre
  • 20 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati
  • 7,42 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare nel momento in cui finiscono quelli inclusi nell’offerta. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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