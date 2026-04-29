Tanti Giga in 5G a meno di 5 euro al mese con Kena: ecco la nuova offerta limited edition 

Kena Mobile
di Matteo Testa

La nuova offerta "limited edition" di Kena Mobile include minuti illimitati e 100 GB in 5G sulla rete di TIM a meno di 5 euro al mese. L'attivazione è gratis. Scopri caratteristiche, prezzo e chi può attivarla

In 30 sec.
La nuova offerta "limited edition" di Kena Mobile di aprile 2026
  1. Sono inclusi minuti illimitati e 100 GB in 5G a meno di 5 €/mese
  2. L'offerta è disponibile con portabilità da alcuni operatori selezionati
Tanti Giga in 5G a meno di 5 euro al mese con Kena: ecco la nuova offerta limited edition 

Kena Mobile ha aggiornato il suo listino di offerte di telefonia mobile con una nuova promozione “limited edition” che non è raggiungibile direttamente sul sito dell’operatore low cost. In realtà, come succede per altre tariffe della stessa categoria, non è nemmeno segnalata una scadenza. L’offerta in questione vi permette di avere minuti illimitati e tanti Giga in 5G per navigare sulla rete di TIM a meno di 5 euro al mese e attivazione gratis.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori promozioni dei principali operatori e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo. Vi basta quindi cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare la tariffa perfetta.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Kena Mobile: caratteristiche e prezzo della nuova offerta “limited edition” di aprile 2026

Kena 4,99 100GB Limited Edition 5G Dettagli
Costi
  • 4,99 €/mese
  • Attivazione gratis
Minuti, SMS e Gigabyte
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps
Chi può attivarla
  • solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu

La nuova offerta di Kena Mobile come tutte le altre promozioni dell’operatore low cost è senza vincoli né costi nascosti. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete scegliere l’eSIM già al momento dell’acquisto online. Con Kena Mobile potete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione (Video ID Kena Check In) oppure più comodamente con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Per non perdere il vostro numero di telefono nel passaggio a Kena Mobile dovete richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G include minuti illimitati e 200 SMS più 100 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, oltre a 7,5 GB per navigare in roaming in UE. Il prezzo è di 4,99 euro al mese, mentre il contributo l’attivazione è gratis.

La promozione è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 Limited 100GB »

Un’altra offerta interessante di Kena Mobile si chiama Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G e permette a chi sceglie il pagamento tramite ricarica automatica su conto corrente o carta di credito di avere 100 GB in più al mese senza costi aggiuntivi. Questa promozione include minuti illimitati e 200 SMS più 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download (+ 100 GB con autoricarica), oltre a 9 GB per navigare in roaming in UE. Il prezzo è di 5,99 euro al mese, mentre il contributo l’attivazione è gratis.

La promozione è disponibile fino al 12/5/26 (salvo proroghe) per chi richiede la portabilità del numero da:

  • Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Attiva Kena 5,99 Limited 200GB »

Le prestazioni in 5G garantite da Kena Mobile sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM. In assenza di adeguata copertura, potete navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload in oltre il 99% del territorio italiano.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

I servizi aggiuntivi di Kena Mobile

Kena Mobile in tutte le sue promozioni include servizi di base come Segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi. L’operatore vi permette poi di cambiare offerta gratis dall’Area MyKena sull’app o sul sito in qualsiasi momento o di esercitare il diritto di recesso senza penali o costi aggiuntivi per la disattivazione della linea.

Nel caso in cui abbiate esaurito tutto il traffico dati incluso nel piano, Kena Mobile bloccherà in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese inutili. Quando volete potete però riprendere a navigare grazie al servizio Restart, aprendo un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB. Utilizzare Restart potrebbe però modificare la scadenza della promozione.

Il servizio per uno smartphone in abbonamento realizzato da Kena Mobile in collaborazione con Subbyx vi permette di scegliere tra i migliori modelli di cellulare a partire da 23,93 euro al mese, dando in permuta un vecchio dispositivo. Per i clienti di Kena Mobile è poi previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Con il nuovo servizio Kena Telepass i nuovi clienti che attivano Telepass Sempre entro il 4/5/26 e inseriscono il codice KENAFUEL prima della conclusione dell’ordine, ottengono gratis per un anno Assistenza Stradale in Italia e in Europa (poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante presso le Enilive Station convenzionate, facendo rifornimento con l’app Telepass (max di 10 euro al mese su una spesa minima di 30 euro per 5 mesi). L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 3,90 euro al mese.

Altre offerte per navigare in 5G a basso prezzo di aprile 2026

Offerte convenienti

Costi

Minuti, SMS e Gigabyte
Super Mobile Smart di Optima Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis
ho. 4,95 di ho. Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
TIM Supreme GPRO
  • 5,99 €/mese
  • primo mese e attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps
  • Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

Oggi non serve spendere grandi cifre per avere un’offerta 5G con tanti Giga inclusi. Diversi operatori, poi, dispongono di apposite opzioni che a fronte di un piccolo contributo aggiuntivo mensile vi permettono di navigare sulle reti di ultime generazioni, anche alla massima velocità, pur avendo attiva un’offerta 4G.

Super Mobile Smart di Optima Mobile include minuti illimitati e 200 SMS più 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone e 1 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Con l’apposita opzione 5G potete navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis.

ho. 4,95 di ho. Mobile include minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone e 11,4 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 4,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente anche con lo SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 30/4/26.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri operatori.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo avrete inclusa la connettività in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, potrete comunque navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Con ho. Mobile potete quindi avere un’offerta 5G a poco più di 6 euro al mese.

Attiva ho. 4,95 di ho. Mobile »

TIM Supreme GPRO di TIM include minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload e 14 GB per navigare in roaming in UE. Il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per la verifica del’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte TIM »

I clienti di TIM per la telefonia mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 19/5/26.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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