Brutte notizie per alcuni i clienti di Fastweb Casa. L’operatore ha annunciato una nuova rimodulazione che a partire da luglio colpirà alcune offerte per la rete fissa, il cui canone mensile aumenterà di 1-4 euro al mese. Come le altre rimodulazioni Fastweb Casa, anche questi rincari sono stati motivati dalla necessità di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“

Tutte le infomazioni sulla modifica contreattuale applicata dall’operatore sono comunque disponibili nella nota dal titolo “Modifica condizioni contrattuali offerta fissa dall’ 01 luglio 2026” che potete consultare sul sito di Fastweb, cliccando su Informazioni per i consumatori > Fastweb informa.

Come sempre, secondo quanto previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), potete esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi né penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della rimodulazione.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte Internet casa dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze di connettività, che potrete poi attivare comodamente online.

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Rimodulazioni Fastweb Casa: cosa cambia per alcuni clienti fisso da luglio 2026

Rimodulazioni Fastweb Casa Dettagli Cosa cambia da luglio 2026? per alcune offerte fisso il prezzo mensile aumenterà di 1-4 €/mese Come richiedere il recesso? Entro l’1/9/26 potete richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità: online su MyFastweb

via A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

nei negozi Fastweb

chiamando il Servizio Clienti 192 193

Le offerte interessate dall’ultima delle rimodulazioni Fastweb Casa sono le seguenti:

FASTWEB Base di 3-4 euro al mese

Fastweb Casa di 3-4 euro al mese

Fastweb Casa Light di 1-4 euro al mese

Fastweb Casa Privilege di 1-4 euro al mese

FASTWEB Full di 2-4 euro al mese

Fastweb NeXXt Casa di 1-4 euro al mese

Fastweb NeXXt Casa light di 1-4 euro al mese

Fastweb NeXXt Casa Light Ver2 di 2-4 euro al mese

Fastweb NeXXt Casa Privilege di 3-4 euro al mese

Fastweb NeXXt Internet di 2-4 euro al mese

Fastweb NeXXt One Casa di 2-4 euro al mese

Fastweb NeXXt One Casa Light di 2-4 euro al mese

Fastweb Seven Casa di 2-4 euro al mese

Fastweb Seven Casa Light di 2-3 euro al mese

Fastweb Seven Casa Plus di 2-3 euro al mese

Fastweb Seven Internet di 3-4 euro al mese

Fastweb Special di 2-4 euro al mese

FastwebCasa di 1-4 euro al mese

FastwebCasa Inbound di 1-4 euro al mese

FastwebCasa OutBound di 1-4 euro al mese

Internet di 2-4 euro al mese

Internet Illimitato Limited Edition di 2-4 euro al mese

Internet+Telefono di 1-4euro al mese

Italia Senza limiti di 2-4 euro al mese

Jet di 1-4 euro al mese

Joy di 2-4 euro al mese

Joy Full di 3-4 euro al mese

Joy Res di 3-4 euro al mese

Naviga di 3-4 euro al mese

Naviga Senza Limiti di 3-4 euro al mese

Parla di 2-4 euro al mese

Parla e Naviga di 2-4 euro al mese

ParlaCasa di 3-4 euro al mese

Piano Base 1P (marzo 2017) – Opzione UltraFibra Vplus (marzo 2016) – Internet Joy (agosto

2017) di 3-4 euro al mese

2017) di 3-4 euro al mese Piano Base 1P (marzo 2017) – Opzione UltraFibra VULA (giugno 2016) – Joy FO/ULL/FTTS

(marzo 2017) di 3-4 euro al mese

(marzo 2017) di 3-4 euro al mese Superjet di 1-4 euro al mese

Supersurf di 2-4 euro al mese

Surf di 2-4 euro al mese

TUTTO Senza Limiti di 2-4 euro al mese

Entro l’1/9/26 potete fare la richiesta di recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” via raccomanda AR a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

a , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi di Fastweb

chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193

al online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

In questo caso verrà cessata la numerazione interessata dall’aumento. Fastweb però assicura che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.

Chi invece intende mantenere il numero fisso, dovrà richiedere al nuovo operatore la portabilità, che la eseguirà gratuitamente entro qualche giorno lavorativo, comunicando per iscritto via A/R o PEC a Fastweb che il trasferimento verso l’altro gestore è conseguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Se associate alla linea fissa ci sono pagamenti rateali ancora in corso, potete scegliere se proguire con la rateizzazione oppure effettuare il pagamente delle rate residue in un’unica soluzione.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Altre offerte fibra a basso prezzo su SOStariffe.it a giugno 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Iren WiFi

18,99 €/mese per un anno , poi 20,99 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 20,99 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 49,99 € navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

modem Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

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modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di benvenuto di 50 € per i primi 6 mesi Plenitude fibra 25,90 €/mese

16,90 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV/Sky Sport a partire da 7 €/mese

Attualmente si possono trovare offerte fibra che con meno di 21 euro al mese includono non solo una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità ma anche altri servizi molto richiesti come le chiamate illimitate. Tra le migliori abbiamo:

Iren WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH

modem incluso

bonus di 9 euro al mese in bolletta con offerta luce

L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento a Iren Stay Luce Prezzo Fisso Connettività o Iren Stay Gas Variabile Connettività. Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro.

Scopri l’offerta Iren Wi-Fi »

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 50 euro in bolletta per i primi 6 mesi

sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 5/7/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

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Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 16,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 15/7/26.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

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modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

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La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a partire da 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese

a partire da 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 6 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo e Nazzi racconta oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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