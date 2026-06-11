TIMVISION è la piattaforma di streaming di TIM, che può diventare la soluzione perfetta per il vostro intrattenimento. Il servizio in un solo pacchetto vi permette di avere inclusi Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e HBO Max con un risparmio fino al 72% per un anno rispetto alla somma dei singoli piani. Se poi avete già attivo un account per una o più di queste app, potete continuare a utilizzarli senza problemi.

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Le offerte di TIMVISION con Netflix, Disney+ e HBO Max di giugno 2026

Le offerte TIMVISION Costi Servizi inclusi TIMVISION S 8 €/mese per 12 mesi , poi 14,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 14,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi 72% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Infinity+ TIMVISION M 12 €/mese per 12 mesi , poi 18,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 18,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi 66% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Infinity+ TIMVISION L

14 €/mese per 12 mesi , poi 20,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 20,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi 65% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

Infinity+

Le attuali promozioni di TIMVISION sono disponibili fino al 27/6/26 solamente per coloro che già dispongono di un’offerta di connettività (mobile o fissa). Potete quindi scegliere tra:

TIMVISION S/M/L

TIMVISION Play

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità (solo con TIMVISION M e L)

(solo con TIMVISION M e L) Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità (solo con TIMVISION L)

TIMVISION S costa 8 euro al mese per 12 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 96 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 72% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION M costa 12 euro al mese per 12 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 144 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 66% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L costa 14 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 168 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 65% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

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Le offerte prevedono un contributo per l’attivazione pari ad 1 euro per 24 mensilità e uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi. Il contributo per l’attivazione è azzerato entro il 27/6/26 per chi attiva un’offerta mobile + TV.

Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Parthenope, Omicidio a Easttown e Mortal Kombat oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali comeSpider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Nel caso in cui non siate soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

TIMVISION: le migliori offerte mobile e fisso a cui abbinare lo streaming a giugno 2026

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Supreme GPRO primo mese gratis , poi 5 ,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM WiFi Casa 29,90 €/mese con Promo Limited entro il 31/7/26

con Promo Limited entro il 31/7/26 a partire da 8 €/mese per 2 mesi con TIMVISION S/M entro il 15/7/26

con TIMVISION S/M entro il 15/7/26 Attivazione a 39,90 € o gratis con offerta TV navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Se ancora non siete clienti di TIM per la telefonia mobile, con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori promozioni dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avere le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

La più economica tra le offerte 5G di TIM costa meno di 6 euro al mese. Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete poi acquistare un’eSIM anche online al prezzo di 10 euro ed effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID.

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

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I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/6/26.

Le offerte di TIM per la fibra ottica

Se invece state cercando un’offerta fibra ottica al giusto prezzo, TIM attualmente vi propone un piano con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità a prezzo scontato.

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

sconto di 2 euro al mese con Promo Limited entro il 31/7/26

L’offerta grazie alla Promo Limited costa 29,90 euro al mese con domiciliazione, invece di 31,90 euro al mese, acquistandola online entro il 31/7/26. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Abbinando alla rete fissa un abbonamento a TIMVISION, grazie alla promozione Summer Edition entro il 15/7/26 potete avere insieme alla fibra anche TIMVISION Play, Netflix Standard con pubblicità, Disney+ Standard con pubblicitò, Infinity+ e HBO Max a 8 euro al mese per 2 mesi, poi 27,90 euro al mese con TIMVISION S e 31,90 euro al mese con TIMVISION M. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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