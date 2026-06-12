Bonus decoder 2026: cos'è, a chi spetta e come richiederlo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le regole per il bonus decoder 2026 , che consente di acquistare a prezzo scontato un decoder compatibile con l'ultimo standard di trasmissione del digitale terrestre . Scopri tutti i dettagli

Se la vostra TV non è ancora compatibile con i più recenti standard di trasmissione, sta per arrivare il bonus decoder 2026 che vi permetterà di accedere a nuovi contenuti e servizi senza cambiarla. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito le regole dell’incentivo, che prevede uno sconto immediato sull’acquisto di un decoder che supporta lo standard più recente del digitale terrestre. Sarà possibile inoltrare una sola richiesta per famiglia, previa la verifica dei requisiti e del pagamento del canone Rai.

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Bonus decoder 2026: come funziona, requisiti e come fare domanda

Bonus decoder 2026 Dettagli Come funziona sconto fino al 70%

massimo 30 su decoder digitale terrestre

massimo 70 su decoder satellitare Requisiti una sola richiesta per famiglia

pagamento del canone Rai Dispositivi compatibili decoder digitale terrestre compatibile con DVB-T2 HEVC Main 10

decoder satellitare compatibile con DVB-S2 HEVC a 10 bit

la lista completa verrà completata sul sito del MIMIT Dove fare richiesta su piattaforma Pari (la data di apertura delle domande verrà comunicata in seguito)

Il bonus decoder 2026 prevederà uno sconto fino al 70% sul prezzo di un decoder e comunque fino a 30 euro per i decoder digitali terrestri e 70 euro per i decoder satellitari. I primi dovranno supportare il nuovo standard DVB-T2 e il sistema di codifica HEVC Main 10 (high efficiency video coding). I dispositivi satellitari, invece, dovranno essere dotati di sintonizzatore DVB-S2 e standard di compressione video HEVC a 10 bit.

La data ufficiale per l’apertura delle domande per il bonus decoder 2026 non è stata ancora ufficializzata, ma sarà stabilità in un prossimo provvedimento. La procedura sarà comunque simile a quella già vista con il bonus elettrodomestici. Potrete fare richiesta direttamente online sulla piattafotma Pari, gestita da PagoPA. La verifica dei requisiti avverrà in automatico e, in caso di esito positivo, verrà rilasciato il voucher da utilizzare presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa.

Per il bonus decoder 2026 il MIMIT ha messo sul piatto 30 milioni di euro dai fondi di coesione, di cui 28,8 milioni destinati ai cittadini e la restante parte per coprire i costi di gestione di PagoPA e Invitalia. Le domande saranno accettate in ordine cronologico, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Sul sito del Ministero verrà a breve pubblicato l’elenco dei decoder che rientrano nell’incentivo. Per controllare il progresso della propria domanda e ottenere il codice alfanumerico utilizzabile presso i negozianti che hanno aderito all’iniziativa, potete accedere alla piattaforma informativa Pari tramite la sezione servizi dell’app IO oppure autenticandovi con SPID o CIE (Carta d’Identità Eelettronica).

Decoder DVB-T2 incluso nelle offerte di TIMVISION

Le offerte TIMVISION Costi Servizi inclusi TIMVISION S 8 €/mese per 12 mesi , poi 14,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 14,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi 72% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Infinity+ TIMVISION M 12 €/mese per 12 mesi , poi 18,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 18,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi 66% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Infinity+ TIMVISION L

14 €/mese per 12 mesi , poi 20,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 20,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi 65% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

Infinity+

Anche il decoder TIMVISION Box incluso in comodato d’uso gratuito nelle offerte di TIMVISION è compatibile con lo standard DVB-T2 del digitale terrestre. Il dispositivo vi verrà spedito gratuitamente direttamente a casa. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.

Le offerte di TIMVISION sono disponibili fino al 27/6/26 solo per chi ha attiva un’offerta per la connettività (fissa o mobile) con TIM. Potete quindi scegliere tra:

TIMVISION S/M/L

TIMVISION Play

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità (solo con TIMVISION M e L)

(solo con TIMVISION M e L) Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità (solo con TIMVISION L)

TIMVISION S costa 8 euro al mese per 12 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 96 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 72% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION M costa 12 euro al mese per 12 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 144 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 66% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L costa 14 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 168 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 65% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

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Le offerte prevedono un contributo per l’attivazione pari ad 1 euro per 24 mensilità e uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi. Il contributo per l’attivazione è azzerato entro il 27/6/26 per chi attiva un’offerta mobile + TV.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Parthenope, Omicidio a Easttown e Mortal Kombat oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali comeSpider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore quando volete ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico