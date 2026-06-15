Google AI Pro con TIM per nuovi e già clienti: come funziona la promozione

Internet Casa
di Matteo Testa

Con la nuova promozione TIM per i clienti di rete fissa puoi avere 3 mesi di prova gratis di Google AI Pro, il piano con incluso spazio sul cloud e testare le funzioni avanzate di Gemini. Scopri tutti i dettagli sull'offerta

In 30 secondi
La promozione di TIM per Google AI di giugno 2026
  1. 3 mesi di prova gratis, poi 21,99 €/mese
  2. Sono inclusi 5 TB di spazio sul cloud e funzioni avanzate di Gemini
Google AI Pro con TIM per nuovi e già clienti: come funziona la promozione
Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

TIM punta con decisione sull’intelligenza artificiale e con la collaborazione di Google (prima in Italia tra le telco) ha reso disponibile Google AI Pro ai propri clienti consumer. Grazie alla nuova promozione, i clienti dell’operatore per la rete fissa possono accedere a tre mesi di prova gratuita per testare le funzionalità avanzate di Gemini.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per avere una linea fissa stabile e veloce.

Confronta le offerte fibra »

Google AI Pro con TIM: le offerte di giugno 2026

TIM offre l’accesso a tre diversi piani di Google AI. L’abbonamento Plus costa 7,99 euro al mese, quello Pro 21,99 euro al mese, mentre quello Ultra ha un prezzo di 99 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione. Oltre a 5 TB di spazio sul cloud per il vostro account Google (storage condiviso tra Google Foto, Google Drive e Gmail), potrete accedere alle ultime e più avanzate funzionalità di Gemini, Flow e NotebookLM.

I clienti di rete fissa di TIM possono provare Google AI Pro gratis per 3 mesi. Nel pacchetto sono inclusi anche:

  • Flow, uno strumento AI di creazione video che aiuta chi lavora in ambito creativo a realizzare scene e clip cinematografiche per le proprie storie;
  • YouTube Premium Lite;
  • Google Health Premium;
  • Home Premium.

In particolare, Google AI Pro vi permette di avere:

  • Maggiore accesso alle migliori versioni di Gemini, Deep Research e Nano Banana;
  • Accesso superiore a Flow;
  • Accesso più esteso a NotebookLM;
  • Gemini all’interno di Gmail, Documenti, Vids e altre app Google.

Tutti i clienti per mobile e fisso, invece, hanno la possibilità di attivare Google AI Plus anche con addebito diretto sul credito telefonico.

Le offerte fibra di TIM di giugno 2026

Offerte TIM fibra Costi Cosa include
TIM WiFi Casa
  • 29,90 €/mese con Promo Limited entro il 31/7/26
  • 24,90 €/mese con offerta mobile
  • a partire da 8 €/mese per 2 mesi con TIMVISION S/M entro il 15/7/26
  • Attivazione a 39,90 o gratis con offerta TV
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro

Se ancora non siete clienti di TIM per la rete fissa, l’operatore in questi giorni vi permette di attivare a prezzo scontato una promozione con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) e altri servizi interessanti. Nel dettaglio TIM WiFi Casa prevede:

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH in oltre 1.500 Comuni
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)
  • sconto di 2 euro al mese con Promo Limited entro il 31/7/26

Grazie alla Promo Limited il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione, invece di 31,90 euro al mese, acquistandola online entro il 31/7/26. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese abbinando alla fibra un piano mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra (di cui 15 GB per navigare in roaming in Ue) per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore a 9,99 euro al mese. Il prezzo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/6/26.

Abbinando alla rete fissa un abbonamento a TIMVISION, grazie alla promozione Summer Edition entro il 15/7/26 potete avere insieme alla fibra anche TIMVISION Play, Netflix Standard con pubblicità, Disney+ Standard con pubblicitò, Infinity+ e HBO Max a 8 euro al mese per 2 mesi, poi 27,90 euro al mese con TIMVISION S e 31,90 euro al mese con TIMVISION M. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Google AI Pro con TIM per nuovi e già clienti: come funziona la promozione
Internet Casa
angle-right
I conti deposito con i rendimenti migliori di giugno 2026
Conti deposito
angle-right
Bonus decoder 2026: cos'è, a chi spetta e come richiederlo
TV
angle-right
TIMVISION con Netflix, Disney+ e HBO Max: come funziona l'offerta combinata
Tim
angle-right
Rimodulazioni Fastweb Casa: cosa cambia da luglio 2026
Fastweb
angle-right
Con ho. Mobile 100 GB a meno di 5 euro anche a giugno 2026
ho.
angle-right
Le offerte fibra ottica di giugno 2026: si parte da 17 euro
Internet Casa
angle-right
Iliad Mobile da 7,99 euro: le offerte di giugno 2026
Iliad
angle-right
Le migliori offerte mobile 5G sotto i 10 euro di giugno 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Nuove regole per le batterie dello smartphone: cosa cambia
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
I migliori 10 cellulari non smartphone di giugno 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a giugno 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore giugno 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.