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TIM punta con decisione sull’intelligenza artificiale e con la collaborazione di Google (prima in Italia tra le telco) ha reso disponibile Google AI Pro ai propri clienti consumer. Grazie alla nuova promozione, i clienti dell’operatore per la rete fissa possono accedere a tre mesi di prova gratuita per testare le funzionalità avanzate di Gemini.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per avere una linea fissa stabile e veloce.

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Google AI Pro con TIM: le offerte di giugno 2026

TIM offre l’accesso a tre diversi piani di Google AI. L’abbonamento Plus costa 7,99 euro al mese, quello Pro 21,99 euro al mese, mentre quello Ultra ha un prezzo di 99 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione. Oltre a 5 TB di spazio sul cloud per il vostro account Google (storage condiviso tra Google Foto, Google Drive e Gmail), potrete accedere alle ultime e più avanzate funzionalità di Gemini, Flow e NotebookLM.

I clienti di rete fissa di TIM possono provare Google AI Pro gratis per 3 mesi. Nel pacchetto sono inclusi anche:

Flow , uno strumento AI di creazione video che aiuta chi lavora in ambito creativo a realizzare scene e clip cinematografiche per le proprie storie;

, uno strumento AI di creazione video che aiuta chi lavora in ambito creativo a realizzare scene e clip cinematografiche per le proprie storie; YouTube Premium Lite ;

; Google Health Premium ;

; Home Premium.

In particolare, Google AI Pro vi permette di avere:

Maggiore accesso alle migliori versioni di Gemini, Deep Research e Nano Banana;

Accesso superiore a Flow;

Accesso più esteso a NotebookLM;

Gemini all’interno di Gmail, Documenti, Vids e altre app Google.

Tutti i clienti per mobile e fisso, invece, hanno la possibilità di attivare Google AI Plus anche con addebito diretto sul credito telefonico.

Le offerte fibra di TIM di giugno 2026

Offerte TIM fibra Costi Cosa include TIM WiFi Casa 29,90 €/mese con Promo Limited entro il 31/7/26

con Promo Limited entro il 31/7/26 24,90 €/mese con offerta mobile

con offerta mobile a partire da 8 €/mese per 2 mesi con TIMVISION S/M entro il 15/7/26

con TIMVISION S/M entro il 15/7/26 Attivazione a 39,90 € o gratis con offerta TV navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Se ancora non siete clienti di TIM per la rete fissa, l’operatore in questi giorni vi permette di attivare a prezzo scontato una promozione con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) e altri servizi interessanti. Nel dettaglio TIM WiFi Casa prevede:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

sconto di 2 euro al mese con Promo Limited entro il 31/7/26

Grazie alla Promo Limited il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione, invece di 31,90 euro al mese, acquistandola online entro il 31/7/26. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese abbinando alla fibra un piano mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra (di cui 15 GB per navigare in roaming in Ue) per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore a 9,99 euro al mese. Il prezzo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/6/26.

Abbinando alla rete fissa un abbonamento a TIMVISION, grazie alla promozione Summer Edition entro il 15/7/26 potete avere insieme alla fibra anche TIMVISION Play, Netflix Standard con pubblicità, Disney+ Standard con pubblicitò, Infinity+ e HBO Max a 8 euro al mese per 2 mesi, poi 27,90 euro al mese con TIMVISION S e 31,90 euro al mese con TIMVISION M. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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