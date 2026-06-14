I conti deposito tornano di grande attualità e possono rappresentare oggi una soluzione molto interessante per tutti i risparmiatori alla ricerca di un modo per incrementare il valore della propria liquidità. Con le offerte di giugno 2026, infatti, è possibile arrivare fino al 3,6% di interessi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

La scelta della BCE di aumentare i tassi sui depositi (dal 2% al 2,25%) riporta in prima pagina i conti deposito, che tornano a essere un prodotto di rispario da guardare con attenzione, in modo da poter ottenere un guadagno dalla propria liquidità, sfruttando la protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che protegge i risparmiatori fino a 100.000 euro.

Per un quadro dettagliato sulle promozioni in corso è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti deposito, accessibile tramite il box qui di sotto. Scegliendo l’importo da depositare e la durata del deposito, sarà possibile individuare facilmente l’opzione giusta su cui puntare per un nuovo conto. In alternativa, è possibile consultare l’approfondimento sulle migliori offerte per un conto deposito.

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I migliori conti deposito di giugno 2026

In tabella, qui di sotto, sono riepilogate le migliori opzioni per un conto deposito tra le proposte delle banche partner disponibili su SOStariffe.it:

BANCA TASSO ANNUO LORDO LIQUIDAZIONE TIPO DI DEPOSITO Twist di Banca Valsabbina fino al 3,6% semestrale Svincolabile Cherry Bank fino al 3,5% trimestrale Non svincolabile Banca Progetto fino al 3,5% trimestrale Non svincolabile Banca AideXa fino al 3,4% mensile Non svincolabile Trade Republic 3% mensile Libero

Twist di Banca Valsabbina

Con Conto Twist di Banca Valsabbina è possibile accedere a un conto deposito svincolabile con durata di 36 mesi e con liquidazione semestrale. Questo prodotto garantisce un tasso annuo lordo pari al 3,6%. La promozione è disponibile per i risparmiatori pronti a depositare almeno 50.000 euro. Per richiedere l’apertura gratuita del conto basta seguire una semplice procedura online, tramite il sito dell’istituto.

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Cherry Bank

Una delle migliori opzioni per un conto deposito da aprire a giugno 2026 è rappresentata da Cherry Bank e dal suo Cherry Vincolato, un conto vincolato con liquidazione trimestrale degli interessi. Le opzioni da considerare sono diverse. Le più interessanti sono:

deposito a 6, 12 o 36 mesi : interessi al 3,25%

: interessi al deposito a 48 o 60 mesi: interessi al 3,5%

Il conto può essere aperto, senza alcun costo iniziale e senza costi di mantenimento, direttamente tramite il sito ufficiale di Cherry Bank, disponibile di seguito, andando poi a scegliere la durata del vincolo desiderata.

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Banca Progetto

Con Conto Key di Banca Progetto è possibile sfruttare un deposito vincolato con liquidazione trimestrale. Il tasso di interesse è pari a:

3,25% per depositi a 6 e 12 mesi

per 3,5% per deposito da 18 a 60 mesi

La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale della banca. È possibile accedere anche a un deposito svincolabile con interessi fino al 2,35%.

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Banca AideXa

Tra le soluzioni più interessanti per un nuovo conto deposito troviamo Banca AideXa e il suo X Risparmio Cedola. Si tratta di un conto deposito vincolato con liquidazione mensile degli interessi maturati. Le opzioni di vincolo, anche in questo caso, sono diverse, ma scegliendo un deposito a 12 mesi è possibile sfruttare un tasso annuo lordo pari al 3,4%. Con un deposito a 24 mesi, invece, il tasso è del 3,3%.

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Trade Republic

Per i risparmiatori alla ricerca di un sistema conveniente per poter contare su una remunerazione vantaggiosa ma senza vincoli c’è la possibilità di puntare su Trade Republic, aprendo il conto corrente a canone zero che include, per tutti i nuovi clienti, una remunerazione del 3% con liquidazione mensile degli interessi. Per aprire il conto è sufficiente seguire il link qui di sotto.

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Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’