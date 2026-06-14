La scelta della BCE di aumentare i tassi sui depositi (dal 2% al 2,25%) riporta in prima pagina i conti deposito, che tornano a essere un prodotto di rispario da guardare con attenzione, in modo da poter ottenere un guadagno dalla propria liquidità, sfruttando la protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che protegge i risparmiatori fino a 100.000 euro.
Per un quadro dettagliato sulle promozioni in corso è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti deposito, accessibile tramite il box qui di sotto. Scegliendo l’importo da depositare e la durata del deposito, sarà possibile individuare facilmente l’opzione giusta su cui puntare per un nuovo conto. In alternativa, è possibile consultare l’approfondimento sulle migliori offerte per un conto deposito.
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I migliori conti deposito di giugno 2026
In tabella, qui di sotto, sono riepilogate le migliori opzioni per un conto deposito tra le proposte delle banche partner disponibili su SOStariffe.it:
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BANCA
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TASSO ANNUO LORDO
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LIQUIDAZIONE
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TIPO DI DEPOSITO
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Twist di Banca Valsabbina
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fino al 3,6%
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semestrale
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Svincolabile
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Cherry Bank
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fino al 3,5%
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trimestrale
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Non svincolabile
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Banca Progetto
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fino al 3,5%
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trimestrale
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Non svincolabile
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Banca AideXa
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fino al 3,4%
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mensile
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Non svincolabile
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Trade Republic
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3%
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mensile
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Libero
Twist di Banca Valsabbina
Con Conto Twist di Banca Valsabbina è possibile accedere a un conto deposito svincolabile con durata di 36 mesi e con liquidazione semestrale. Questo prodotto garantisce un tasso annuo lordo pari al 3,6%. La promozione è disponibile per i risparmiatori pronti a depositare almeno 50.000 euro. Per richiedere l’apertura gratuita del conto basta seguire una semplice procedura online, tramite il sito dell’istituto.
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Cherry Bank
Una delle migliori opzioni per un conto deposito da aprire a giugno 2026 è rappresentata da Cherry Bank e dal suo Cherry Vincolato, un conto vincolato con liquidazione trimestrale degli interessi. Le opzioni da considerare sono diverse. Le più interessanti sono:
- deposito a 6, 12 o 36 mesi: interessi al 3,25%
- deposito a 48 o 60 mesi: interessi al 3,5%
Il conto può essere aperto, senza alcun costo iniziale e senza costi di mantenimento, direttamente tramite il sito ufficiale di Cherry Bank, disponibile di seguito, andando poi a scegliere la durata del vincolo desiderata.
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Banca Progetto
Con Conto Key di Banca Progetto è possibile sfruttare un deposito vincolato con liquidazione trimestrale. Il tasso di interesse è pari a:
- 3,25% per depositi a 6 e 12 mesi
- 3,5% per deposito da 18 a 60 mesi
La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale della banca. È possibile accedere anche a un deposito svincolabile con interessi fino al 2,35%.
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Banca AideXa
Tra le soluzioni più interessanti per un nuovo conto deposito troviamo Banca AideXa e il suo X Risparmio Cedola. Si tratta di un conto deposito vincolato con liquidazione mensile degli interessi maturati. Le opzioni di vincolo, anche in questo caso, sono diverse, ma scegliendo un deposito a 12 mesi è possibile sfruttare un tasso annuo lordo pari al 3,4%. Con un deposito a 24 mesi, invece, il tasso è del 3,3%.
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Trade Republic
Per i risparmiatori alla ricerca di un sistema conveniente per poter contare su una remunerazione vantaggiosa ma senza vincoli c’è la possibilità di puntare su Trade Republic, aprendo il conto corrente a canone zero che include, per tutti i nuovi clienti, una remunerazione del 3% con liquidazione mensile degli interessi. Per aprire il conto è sufficiente seguire il link qui di sotto.
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