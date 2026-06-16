Offerte Internet con modem incluso: le migliori di giugno 2026

- L'offerta al prezzo più basso è Plenitude Fibra a partire da 16,90 €/mese per 36 mesi
- Sconti per fisso + mobile con Iliad, Vodafone e Fastweb Casa
Attivando una delle offerte Internet con modem incluso, a partire da meno di 17 euro al mese puoi avere una connessione in fibra FTTH ad alta velocità e un router con supporto al Wi-Fi 7. Scopri tutti i dettagli
Oggi quasi tutti i principali operatori prevedono offerte Internet con modem incluso. Va detto, però, che alcuni gestori come TIM e WindTre, invece, includono il costo del router direttamente nel canone mensile dell’offerta per la rete fissa. In questo caso si può quindi parlare di una sorta di vincolo contrattuale nascosto o comunque di un disincentivo al cambio di operatore.
In ogni caso vi ricordiamo che in virtù alla direttiva 348/18/CONS sul modem libero dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) si ha il diritto di utilizzare un router differente da quello incluso nell’offerta per la rete fissa purché soddisfi i parametri di configurazione della rete. L’operatore potrà però fornivi assistenza solo per eventuali malfunzionamenti fino alla presa a muro o all’ONT (Optical Network Terminal).
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le offerte fibra più convenienti. Cliccando sul taso di seguito avrete tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze di connettività e poi attivarla comodamente online.
|Offerte Internet con modem incluso
|Costi
|Servizi inclusi
|Plenitude fibra
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|Sky WiFi
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|IliadBox
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|Vodafone Casa Start
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|Fastweb Casa Start
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Di seguito avere una descrizione dettagliata con caratteristiche e prezzi di alcune delle migliori offerte Internet con modem incluso a partire da meno di 17 euro al mese per navigare con un segnale stabile e veloce sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home):
L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.
Abbinando alla linea fissa un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per connessione in fibra diventa di 16,90 euro al mese per 36 mesi.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.
L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.
La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.
Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.
Per chi ha attiva un’offerta mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, il prezzo per la fibra diventa di 22,99 euro al mese per sempre.
Attiva IliadBox per clienti mobile »
Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.
Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.
Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.
L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.
La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.
Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Attiva Vodafone Casa Start + mobile »
Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto di 11 euro al mese e canone bloccato per 5 anni.
L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.
La fibra costa invece 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
Potete poi aggiungere i seguenti servizi: