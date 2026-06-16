Le offerte Internet con modem incluso di giugno 2026

Internet Casa
di Matteo Testa

Attivando una delle offerte Internet con modem incluso, a partire da meno di 17 euro al mese puoi avere una connessione in fibra FTTH ad alta velocità e un router con supporto al Wi-Fi 7. Scopri tutti i dettagli

In 30 secondi
Le migliori offerte Internet con modem incluso di giugno 2026
  1. L'offerta al prezzo più basso è Plenitude Fibra a partire da 16,90 €/mese per 36 mesi
  2. Sconti per fisso + mobile con Iliad, Vodafone e Fastweb Casa
Le offerte Internet con modem incluso di giugno 2026

Oggi quasi tutti i principali operatori prevedono offerte Internet con modem incluso. Va detto, però, che alcuni gestori come TIM e WindTre, invece, includono il costo del router direttamente nel canone mensile dell’offerta per la rete fissa. In questo caso si può quindi parlare di una sorta di vincolo contrattuale nascosto o comunque di un disincentivo al cambio di operatore.

In ogni caso vi ricordiamo che in virtù alla direttiva 348/18/CONS sul modem libero dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) si ha il diritto di utilizzare un router differente da quello incluso nell’offerta per la rete fissa purché soddisfi i parametri di configurazione della rete. L’operatore potrà però fornivi assistenza solo per eventuali malfunzionamenti fino alla presa a muro o all’ONT (Optical Network Terminal).

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le offerte fibra più convenienti. Cliccando sul taso di seguito avrete tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze di connettività e poi attivarla comodamente online.

Confronta le offerte fibra »

Offerte Internet con modem incluso: le migliori di giugno 2026

Offerte Internet con modem incluso Costi Servizi inclusi
Plenitude fibra
  • 25,90 €/mese
  • 16,90 €/mese per 36 mesi, poi 25,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 39
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • modem di ultima generazione
  • 6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità entro il 15/7/26
Sky WiFi
  • 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 per Sky Stream
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub
  • Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese
IliadBox
  • 26,99 €/mese per sempre
  • 22,99 €/mese per sempre con offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 €/mese e pagamento automatico
  • Attivazione a 39,99
  • navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
Vodafone Casa Start
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese con offerta mobile con 150 GB in 5G a 9,95 €/mese
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem Wi-Fi 6
  • Giga illimitati in 5G con Infinito Insieme
Fastweb Casa Start
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese con offerta mobile con Giga illimitati in 5G a partire da 9,95 €/mese
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione
  • corsi e workshop di Fastweb Digital Academy

Di seguito avere una descrizione dettagliata con caratteristiche e prezzi di alcune delle migliori offerte Internet con modem incluso a partire da meno di 17 euro al mese per navigare con un segnale stabile e veloce sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home):

Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Plenitude Fibra

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
  • modem di ultima generazione
  • 6 mesi gratis di Disney+ Standard con Pubblicità (entro il 15/7/26)

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla linea fissa un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per connessione in fibra diventa di 16,90 euro al mese per 36 mesi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

  • connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

  • Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)
  • Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

IliadBox

  • connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per chi ha attiva un’offerta mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, il prezzo per la fibra diventa di 22,99 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Vodafone Casa Start

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem con Wi-Fi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attiva Vodafone Casa Start »

La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto di 11 euro al mese e canone bloccato per 5 anni.

Fastweb Casa Start

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione inclusa
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start »

La fibra costa invece 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Potete poi aggiungere i seguenti servizi:

  • Wi-Fi Booster con Alexa integrata a 2 euro al mese
  • Fastweb Protect per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese
  • Fastweb Club con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese
  • Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro (spedizione dall’1/7/26)
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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