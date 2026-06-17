Con la promozione di Kena Mobile per l'estate puoi avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G sulla rete di TIM a meno di 6 euro al mese e attivazione gratis . Scopri prezzo, caratteristiche e come attivare l'offerta dell'operatore low cost

Kena Mobile per l’estate ha reso disponibile una nuova promozione che vi permette di avere fino a 300 GB in 5G a meno di 6 euro al mese e con attivazione gratis. Se poi attivare il servizio di autoricarica, potrete arrivare fino a 300 GB al mese.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori. Basta cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare l’offerta ideale per le vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Kena Mobile: fino a 300 GB in 5G a meno di 6 euro al mese a giugno 2026

Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G Dettagli Costi 5,99 €/mese

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Chi può attivarla per nuovi numeri o con portabilità da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO

La promozione per l’estate di Kena Mobile come tutte le offerte dell’operatore low cost non ha vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti del piano potete cambiare offerta gratis quando volete direttamente dall’Area MyKena sul sito o app, oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali.

La SIM e spedizione sono gratis, ma in alternativa si può richiedere un’eSIM già durante la fase di acquisto online. Per la verifica dell’identità si può scegliere se effettuarla con video identificazione (Video ID Kena Check In) o autenticandosi con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download (+ 100 GB con autoricarica)

in download (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 5,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità o MNP (Mobile Number Portability) dai seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »

La portabilità è gratis e verrà eseguita da Kena Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Attivando il servizio di ricarica automatica, alla scadenza vi verrà addebitato l’esatto importo per il rinnovo del piano e non dovrete più acquistare una ricarica manuale. Non solo, avrete anche 100 GB in più ogni mese.

I clienti dell’operatore low cost navigano sulla rete di TIM e consente di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura del 99% della popolazione. In 5G, invece, la velocità arriva fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Le prestazione sono le stesse garantite dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

Un’altra offerta interessante di Kena Mobile si chiama Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G e include:

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 7,5 GB per navigare in roaming in UE.

Il prezzo è di 4,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile fino al 27/6/26 (salvo proroghe) per chi richiede la portabilità da:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Attiva Kena 4,99 Limited 100GB »

Potete poi attivare l’apposita opzione 5G per navigare fino a 250 Mbps in download al costo di 99 cent al mese.

I servizi aggiuntivi di Kena Mobile

In tutte le offerte di Kena Mobile sono inclusi servizi di base come Segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi.

L’operatore low cost blocca in automatico la connessione a Internet quando si finiscono i Giga inclusi per evitarvi spese non richiesta, ma in qualsiasi momento consente di tornare a navigare utilizzando il servizio Restart, aprendo un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB.

Kena Mobile dispone poi di un servizio per avere uno smartphone in abbonamento realizzato in collaborazione con Subbyx. Potete scegliere un modello specifico di iPhone o di telefono Android a partire da 16,42 euro al mese, dando in permuta un vecchio dispositivo, o una Subbyx kena Box a partire da 9,99 euro al mese. Per i clienti di Kena Mobile è poi previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Tramite l’app Kena potete gestire facilmente fino a sette linee, verificare credito residuo e consumi, visualizzare le promozioni personalizzate per voi, attivare opzioni per avere più Giga in Italia e all’estero e ricaricare scegliendo il metodo di pagamento che preferite.

Grazie al servizio Kena Telepass i nuovi clienti che attivano Telepass Sempre entro il 6/7/26 e inseriscono il codice KENAFUEL prima della conclusione dell’ordine, ottengono Assistenza Stradale gratis per un anno in Italia e in Europa (poi 3,60 euro al mese) e fino a 200 euro di cashback (150 euro sul rifornimento e 50 euro sui pedaggi in Italia). L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 4,90 euro al mese.

Offerte 5G a basso a prezzo di giugno 2026

Offerte 5G convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte TIM Supreme GPRO 5,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps SegnoVerde GO 6,99 €/mese

4,99 €/mese con offerta Luce e/o Gas

con offerta Luce e/o Gas SIM a 4,99 € minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps Spusu 200 XL 5G

7,89 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva

Con meno di 8 euro al mese potete attivare un’offerta 5G con inclusi fino a 200 GB per navigare alla massime velocità. Tra le migliori tra cui scegliere abbiamo:

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di TIM costa 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. In alternativa è possibile richiedere un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Questa promozione è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte TIM »

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/6/26.

SegnoVerde Go

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps sulla rete di WindTre 11 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di SegnoVerde costa 6,99 euro al mese. Il prezzo, però, è scontato a 4,99 euro al mese abbinando un’offerta Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE.

Attiva SegnoVerde GO »

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1000 minuti verso l’Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete di WindTre 400 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati

quando si esaurisce il traffico dati 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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