- Tutte le partite della Coppa del Mondo su Prime Video al canale DAZN Fifa World Cup 2026
- Il costo è di 24,99 € una tantum
- Non serve un abbonamento a Prime Video o DAZN
DAZN e Prime Video hanno stretto un accordo di distribuzione che consente di vedere tutte le partite dei Mondiali 2026 sul canale “DAZN Fifa World Cup 2026” pagando un costo una tantum. Scopri tutti i dettagli
DAZN Italia ha annunciato un accordo di distribuzione con Prime Video che permette alla piattaforma di streaming di Amazon di trasmettere tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 disponibili tramite l’app di Perform, l’unica a garantire la copertura completa, live e on demand, della competizione in corso in Messico, USA e Canada nel nostro Paese. Il pagamento è una tantum.
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A partire dal 12 giugno, grazie all’accordo tra DAZN e Prime Video, potete acquistare un pacchetto per vedere tutte le partite dei Mondiali 2026, compresi highlights, catch-up e contenuti on demand, sul canale dedicato “DAZN Fifa World Cup 2026”, disponibile fino al 19 luglio 2026 (salvo cambiamenti). L’attivazione e il costo del servizio è di 24,99 euro una tantum e non serve nemmeno avere attivo un abbonamento a DAZN o Prime Video.
Con questa partnership, DAZN Italia afferma di voler puntare a massimizzare la visibilità del Campionato Mondiale di calcio e a rendere l’esperienza dei Mondiali ancora più capillare, intercettando nuovi segmenti di pubblico.
|Le offerte di DAZN per i Mondiali 2026
|Costi
|Servizi inclusi
|Pass Mondiali
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|DAZN Full
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|DAZN Family
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Le offerte di DAZN con inclusi i Mondiali 2026 sono:
Pass Mondiali dal costo di 24,99 euro una tantum e prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete con copertura completa dei Mondiali 2026 (show dedicati, highlights e partite dalla mattina alla sera).
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 19,99 euro al mese per 4 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto al normale prezzo di listino) o 29,99 euro al mese per 4 mesi, poi 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (116,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.
DAZN Full e DAZN Family includono la visione di:
Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
Attivando l’opzione Eurosport Extra potete aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.
Il Pass Mondiali costa invece 14,99 euro una tantum in abbinamento ai piani:
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.
Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.
DAZN Goal invece include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.
Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.
|Prime Video (incluso in Amazon Prime)
|Dettagli
|Costi
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|Servizi inclusi
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Prime Video offre film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League. Il servizio è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime insieme a consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online. Attualmente è possibile attivare la prova gratis per 30 giorni, scaduti i quali si rinnova al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno.
|Le offerte TIMVISION con Prime Video
|Costi
|Servizi inclusi
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TIMVISION L
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Possono vedere i Mondiali 2026 su DAZN anche coloro che hanno attivato un’offerta di TIMVISION con incluso un piano Full o Family. In alternativa potete attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming di TIM con Prime Video e poi aggiungere il canale “DAZN Fifa World Cup 2026”. TIMVISION è disponibile solo per chi ha attiva un’offerta di connettività (fissa o mobile) con l’operatore e vi permette di risparmiare quasi 50 euro l’anno per accedere a tutti i vantaggi di Amazon Prime.
Il prezzo è di 14 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 168 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 65% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Scopri le offerte di TIMVISION »
Il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi. Il contributo per l’attivazione è azzerato entro il 27/6/26 per chi attiva un’offerta mobile + TV.
Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Parthenope, Omicidio a Easttown e Mortal Kombat oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.
Se non siete soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi: