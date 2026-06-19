DAZN e Prime Video hanno stretto un accordo di distribuzione che consente di vedere tutte le partite dei Mondiali 2026 sul canale “ DAZN Fifa World Cup 2026 ” pagando un costo una tantum. Scopri tutti i dettagli

DAZN Italia ha annunciato un accordo di distribuzione con Prime Video che permette alla piattaforma di streaming di Amazon di trasmettere tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 disponibili tramite l’app di Perform, l’unica a garantire la copertura completa, live e on demand, della competizione in corso in Messico, USA e Canada nel nostro Paese. Il pagamento è una tantum.

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Accordo DAZN-Prime Video per i Mondiali 2026: cosa prevede

A partire dal 12 giugno, grazie all’accordo tra DAZN e Prime Video, potete acquistare un pacchetto per vedere tutte le partite dei Mondiali 2026, compresi highlights, catch-up e contenuti on demand, sul canale dedicato “DAZN Fifa World Cup 2026”, disponibile fino al 19 luglio 2026 (salvo cambiamenti). L’attivazione e il costo del servizio è di 24,99 euro una tantum e non serve nemmeno avere attivo un abbonamento a DAZN o Prime Video.

Con questa partnership, DAZN Italia afferma di voler puntare a massimizzare la visibilità del Campionato Mondiale di calcio e a rendere l’esperienza dei Mondiali ancora più capillare, intercettando nuovi segmenti di pubblico.

Mondiali 2026 su DAZN: le offerte di giugno 2026

Le offerte di DAZN per i Mondiali 2026 Costi Servizi inclusi Pass Mondiali 24,99 €

14,99 € abbinato a DAZN Sport, Goal e MyClubPass visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

copertura completa dei Mondiali 2026 (highlights, catch-up, partite) DAZN Full 19,99 €/mese per 4 mesi , poi 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

, poi 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi 29,99 €/mese per 4 mesi , poi 46,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

, poi 46,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni 379 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport come il tennis DAZN Family 61,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 71,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 619 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport

Le offerte di DAZN con inclusi i Mondiali 2026 sono:

Pass Mondiali dal costo di 24,99 euro una tantum e prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete con copertura completa dei Mondiali 2026 (show dedicati, highlights e partite dalla mattina alla sera).

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 19,99 euro al mese per 4 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto al normale prezzo di listino) o 29,99 euro al mese per 4 mesi, poi 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (116,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.

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DAZN Full e DAZN Family includono la visione di:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout tutte le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 (104 incontri)

(104 incontri) La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

tennis con Roland Garros e Australian Open

e boxe, UFC e altri sport di combattimento

Eurosport 1 e 2

Kings League Italia

Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Attivando l’opzione Eurosport Extra potete aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.

Il Pass Mondiali costa invece 14,99 euro una tantum in abbinamento ai piani:

DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.

Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.

DAZN Goal invece include:

3 partite di Serie A Enilive per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BKT , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

FA Cup

il calcio femminile con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League

con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e FIFA+

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.

Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.

Prime Video: l’offerta di giugno 2026

Prime Video (incluso in Amazon Prime) Dettagli Costi prova gratis di 30 giorni, poi 4,99 €/mese o 49,90 €/anno Servizi inclusi film, serie TV, documentari e la migliore partita di Champions League del mercoledì

DAZN Fifa World Cup 2026 a 24,99 €

Prime Video offre film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League. Il servizio è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime insieme a consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online. Attualmente è possibile attivare la prova gratis per 30 giorni, scaduti i quali si rinnova al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno.

Attiva Prime Video »

TIMVISION con Amazon Prime incluso di giugno 2026

Le offerte TIMVISION con Prime Video Costi Servizi inclusi TIMVISION L

14 €/mese per 12 mesi , poi 20,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 20,90 €/mese, con vincolo di 12 mesi 65% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

Infinity

Possono vedere i Mondiali 2026 su DAZN anche coloro che hanno attivato un’offerta di TIMVISION con incluso un piano Full o Family. In alternativa potete attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming di TIM con Prime Video e poi aggiungere il canale “DAZN Fifa World Cup 2026”. TIMVISION è disponibile solo per chi ha attiva un’offerta di connettività (fissa o mobile) con l’operatore e vi permette di risparmiare quasi 50 euro l’anno per accedere a tutti i vantaggi di Amazon Prime.

TIMVISION L

TIMVISION Play

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

Il prezzo è di 14 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 168 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 65% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Scopri le offerte di TIMVISION »

Il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi. Il contributo per l’attivazione è azzerato entro il 27/6/26 per chi attiva un’offerta mobile + TV.

Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Parthenope, Omicidio a Easttown e Mortal Kombat oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Se non siete soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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