Con un po’ di attenzione e qualche modifica alle impostazioni del telefono potete ridurre sensibilmente i consumi di energia e traffico dati, permettendovi di aumentare la durata giornaliera della batteria e non dovervi preoccupare di restare senza Giga. Ecco la guida di SOStariffe.it con 6 consigli utili da seguire per uno smartphone più efficiente

Negli anni gli smartphone hanno utilizzato batterie con capacità sempre maggiore e i produttori hanno lavorato lato software per aumentarne la durata e ottimizzare i consumi energetici. Nonostante ciò, il problema di ritrovarsi con la batteria scarica ben prima della fine della giornata rimane comune. Non è un caso che l’anno prossimo entreranno in vigore nuove regole UE che renderanno più semplice la rimozione e sostituzione delle batterie degli smartphone.

Le stesse impostazioni che spesso influiscono pesantemente sulla sua durata, poi, vi portano ad aumentare sensibilmente il consumo di traffico dati per funzioni che sostanzialmente non utilizzate mai.

Con pochi semplici passi, e senza avere particolari competenze tecniche, potete aumentare sensibilmente la durata della batteria. I consigli che troverete di seguito valgono sia per iPhone che per Android, anche se con alcune piccole differenze. L’idea è quella di tagliare gli sprechi che risultano invisibili, come aggiornamenti di sistema inutili, sincronizzazioni costanti e app che si attivano da sole. In un colpo solo la vostra batteria durerà di più e consumerete meno dati.

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6 consigli per ridurre i consumi di dati e batteria

Come ridurre i consumi di batteria e traffico dati I dettagli Aggiornamenti in background disattivare gli aggiornamenti automatici da app che utilizzate poco o servizi di shopping, news e giochi Autoplay dei video attivare la visione dei video solo quando connessi con il Wi-Fi

impostare la qualità video su “standard” o “automatica” Backup automatico limitare la sincronizzazione solo quando si è connessi al Wi-Fi e per alcuni contenuti specifici Geolocalizzazione e Bluetooth attivare la geolocalizzazione “solo mentre usi l’app” e spegnere il Bluetooth quando non ci sono dispositivi collegati Modalità risparmio energetico e dati

attivare la funzione prima che la batteria arrivi al 10% Schermo, notifiche e widget non impostare la massima luminosità dello schermo (soprattutto all’aperto)

ridurre le notifiche solo app che si utilizzano davvero

Ecco quindi alcune semplici regole da seguire per allungare la vita della batteria dello smartphone:

1) Aggiornamenti in background

Molte app continuano a scaricare dati e aggiornare contenuti anche quando non le si utilizzano. Ciò accade soprattutto per servizi come email, social e app di news. Dalle impostazioni del telefono potete disattivare gli aggiornamenti in background caso per caso. In particolare, i servizi che consumano più batteria e dati sono: social poco utilizzati, app di shopping e offerte, giochi con continue notifiche, app di news che aggiornano spesso la home.

2) Autoplay dei video

Buona parte dei vostri Giga vengono consumati dalla riproduzione automatica di video, in particolare su social come Instagram, X, TikTok e Facebook. Lo stesso vale, comunque, anche per app di news. Mentre si scorre il feed i video partono in automatico. La cosa da fare per ridurre il consumo di dati è quella di disattivare l’autoplay e limitarlo solo quando si è connessi al Wi-Fi dalle impostazioni di ogni app. L’esperienza non cambierà molto, semplicemente per vedere un video si dovrà cliccarci sopra. Potete ridurre ancora di più il consumo di traffico dati:

Impostando la qualità video su “automatica” o “standard”

Evitando lo streaming in HD quando si è collegati alla rete mobile

Controllando le impostazioni di Spotify, YouTube Music e altre app dedicate alla musica per la qualità audio in 4G/5G

3) Backup automatico

Sono molte le app come Google Foto, iCloud e altre che effettuano il backup automatico di contenuti come foto e video sul cloud. La funzione è sicuramente utile per non perdere nulla, ma se il backup avviene sotto rete mobile si rischia di consumare tanti Giga. Il consiglio quindi è quello di impostare il backup solo se connessi alla rete Wi-Fi, evitare il caricamento automatico dei video (che pesano più delle foto) ma anche di calendari, note e app di archiviazione. In molti casi è possibile mantenere la sincronizzazione attiva ma limitarne la frequenza o la tipologia di file da caricare sul cloud.

4) Geolocalizzazione e Bluetooth

Per alcune app come mappe, delivery e per il trasporto pubblico può essere utile mantenere attiva la posizione GPS, ma perché farlo quando non si utilizzano? Per limitare la geolocalizzazione solo quando serve, su Android e iPhone potete:

Autorizzare la rilevazione della posizione “solo mentre usi l’app”

Togliere il permesso alle app a cui non serve

Disattivare la scansione Wi-Fi/Bluetooth per la posizione quando non serve

Una piccola porzione di energia viene consumata anche tenendo il Bluetooth acceso quando non ci sono dispositivi (come le cuffie wireless) collegati. Quando avete finito di utilizzarli, conviene quindi disattivare il servizio.

5) Modalità risparmio energetico e dati

Il consiglio è di attivare la funzione ben prima che la batteria arrivi al 10%. Per ottimizzare i consumi si consiglia quindi di selezionarla quando sapete che sarete fuori casa per buona parte della giornata e non potete ricaricare. Il risparmio dati, poi, è essenziale quando si è vicini alla soglia di traffico dati disponibile o avete attivo un piano mobile con pochi Giga.

6) Schermo, notifiche e widget

Per risparmiare batteria e dati potete evitare di tenere la luminosità del display al massimo, soprattutto se siete all’aperto, e lo stesso vale per le continue notifiche o aggiornamenti da app che non vi interessano. Potete quindi:

Disattivare le notifiche per le app inutili

Togliere la vibrazione quando non serve

Ridurre i widget sulla home delle app che si aggiornano in tempo reale (meteo, borsa, news, ecc.)

Alla luce di questi consigli non vi resta che fare un rapido check-up del vostro telefono. Vi basteranno solo pochi minuti per verificare le impostazioni e gestire in modo più efficiente i consumi. Alla fine del mese vi renderete conto che il vostro smartphone non si scarica a metà giornata e non dovrete più preoccuparvi di restare senza Giga all’approssimarsi della scadenza dell’offerta mobile.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico