L’anno prossimo arriverà una possibile rivoluzione nel settore smartphone. Il 18 febbraio 2027 entrerà ufficialmente in vigore il Regolamento UE 2023/1542 che prescrive che le batterie dei dispositivi elettronici portatili dovranno essere facilmente sostituibili. Questo però non significa che torneremo ai cellulari con l’apposito scomparto per la batteria come avveniva in passato.

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Batterie degli smartphone: cosa cambia con le nuove regole UE dal 2027

Le nuove regole dell’UE sono pensate per ampliare il diritto alla riparazione, allungando il ciclo di vita dei dispositivi e allo stesso tempo riducendo la produzione di rifiuti elettronici (RAEE). I punti principali del regolamento sono:

Sostituzione senza attrezzi speciali: le batterie dovranno poter essere rimosse o sostituite dall’utente utilizzando strumenti di uso comune, come un semplice cacciavite in commercio. Non si potranno utilizzare collanti industriali, solventi chimici o procedure termiche per permettere lo smontaggio esclusivamente nei centri di assistenza autorizzati. Gli operatori indipendenti potranno effettuare la sostituzione delle batterie garantendone l’accesso alle istruzioni, ai componenti e alle informazioni tecniche necessarie per effettuare l’intervento in sicurezza

le batterie dovranno poter essere rimosse o sostituite dall’utente utilizzando strumenti di uso comune, come un semplice cacciavite in commercio. Non si potranno utilizzare collanti industriali, solventi chimici o procedure termiche per permettere lo smontaggio esclusivamente nei centri di assistenza autorizzati. Gli potranno effettuare la sostituzione delle batterie garantendone l’accesso alle istruzioni, ai componenti e alle informazioni tecniche necessarie per effettuare l’intervento in sicurezza Ricambi garantiti e accessibili: obbligo di fornire pezzi di ricambio, batterie comprese, per almeno 5 anni dall’immissione del dispositivo sul mercato. I prezzi, inoltre, dovranno essere non discriminatori.

obbligo di fornire pezzi di ricambio, batterie comprese, per almeno 5 anni dall’immissione del dispositivo sul mercato. I prezzi, inoltre, dovranno essere non discriminatori. Blocchi software vietati: i produttori non potranno utilizzare il software per impedire o limitare il funzionamento di batterie compatibili di terze parti (il cosiddetto parts pairing ) o disabilitare funzioni se la riparazione avviene al di fuori della rete di assistenza ufficiale.

i produttori non potranno utilizzare il software per impedire o limitare il funzionamento di batterie compatibili di terze parti (il cosiddetto ) o disabilitare funzioni se la riparazione avviene al di fuori della rete di assistenza ufficiale. Trasparenza: imposto l’utilizzo di etichette chiare sulle batterie con informazioni precise su capacità, longevità stimata, resistenza e composizione chimica.

Nei fatti si può parlare quindi di rivoluzione per quanto riguarda il diritto alla riparazione e la sostenibilità ambientale, molto meno per quanto riguarda il design degli smartphone. I telefoni top di gamma, infatti, già dichiarano di soddisfare molte delle condizioni previste dalle deroghe al regolamento UE. Il vero impatto, quindi, potrebbe vedersi principalmente sui prossimi modelli di fascia media e bassa.

Il problema dell’impermeabilità e le deroghe

Molti produttori hanno posto la questione della resistenza all’acqua e alla polvere (certificazione IP68), che diventa quasi impossibile da garantire senza l’utilizzo di sigillanti. Il regolamento UE prevede comunque alcune deroghe, in particolare per i dispositivi “premium”, che potranno continuare a utilizzare una struttura in vetro e metallo purché si possa aprire il dispositivo senza provocare danni. In ogni caso le regole non si applicano se il dispositivo utilizza una batteria di alta qualità che mantiene almeno l’80% della sua capacità originale dopo 1.000 cicli completi di ricarica.

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L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

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La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload prevista da questa promozione è la stessa delle offerte 5G “di base” di TIM.

I clienti di Kena Mobile entro il 4/5/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.

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fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di TIM costa 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo. In alternativa si può acquistare un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Spusu e altri.

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Se siete clienti di TIM anche per la rete fissa potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. Sono previsti anche altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION XS con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese). Con TIM Voce WiFi potete poi chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/6/26.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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