- Dal 18/2/27 entra il vigore il nuovo regolamento UE che rende le batterie più facili da sostituire
- Rafforzato il diritto alla riparazione e ricambi garantiti per almeno 5 anni
- Trasparenza con informazioni chiare su durata, prestazioni, etc.
A febbraio 2027 entrerà in vigore un nuovo regolamento dell'Unione Europea che prevede nuovi standard ai produttori per le batterie degli smartphone, che dovranno essere facilmente rimovibili e sostituitibili. Scopri cosa cambia per gli utenti
L’anno prossimo arriverà una possibile rivoluzione nel settore smartphone. Il 18 febbraio 2027 entrerà ufficialmente in vigore il Regolamento UE 2023/1542 che prescrive che le batterie dei dispositivi elettronici portatili dovranno essere facilmente sostituibili. Questo però non significa che torneremo ai cellulari con l’apposito scomparto per la batteria come avveniva in passato.
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Le nuove regole dell’UE sono pensate per ampliare il diritto alla riparazione, allungando il ciclo di vita dei dispositivi e allo stesso tempo riducendo la produzione di rifiuti elettronici (RAEE). I punti principali del regolamento sono:
Nei fatti si può parlare quindi di rivoluzione per quanto riguarda il diritto alla riparazione e la sostenibilità ambientale, molto meno per quanto riguarda il design degli smartphone. I telefoni top di gamma, infatti, già dichiarano di soddisfare molte delle condizioni previste dalle deroghe al regolamento UE. Il vero impatto, quindi, potrebbe vedersi principalmente sui prossimi modelli di fascia media e bassa.
Molti produttori hanno posto la questione della resistenza all’acqua e alla polvere (certificazione IP68), che diventa quasi impossibile da garantire senza l’utilizzo di sigillanti. Il regolamento UE prevede comunque alcune deroghe, in particolare per i dispositivi “premium”, che potranno continuare a utilizzare una struttura in vetro e metallo purché si possa aprire il dispositivo senza provocare danni. In ogni caso le regole non si applicano se il dispositivo utilizza una batteria di alta qualità che mantiene almeno l’80% della sua capacità originale dopo 1.000 cicli completi di ricarica.
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